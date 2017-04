Zwiastun widowiska "Blade Runner 2049" za trzy tygodnie

3 2 1



Mamy dobrą i złą wiadomość dla tych z Was, którzy z niecierpliwością czekają na widowisko. Dobra jest taka, że już wkrótce zobaczycie pierwszy pełen zwiastun obrazu. Zła – że musimy na niego poczekać jeszcze trzy tygodnie.Obietnicę nowego zwiastuna złożył producent widowiska Ridley Scott . W wywiadzie dla AP ujawnił, że będzie puszczany w kinach przed. To widowisko do amerykańskich kin trafi zaś 19 maja.Czas oczekiwania ma nam osłodzić nowa fotka z filmu, która pojawiła się na Instagramie. Wy możecie jej się przyjrzeć poniżej:30 lat po wydarzeniach przedstawionych woficer policji Los Angeles, niejaki K ( Gosling ), trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Jego odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda ( Ford ), byłego łowcy androidów, który zaginął 30 lat temu.A tak wygląda pierwszy teaser