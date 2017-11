Zwyciężczynie konkursu na wykonanie "The Hanging Tree"!

Hollywoodzki kompozytor muzyki filmowej, James Newton Howard , ogłosił nazwiska wokalistek, które wygrały konkurs na wykonanie utworu "The Hanging Tree" pochodzącego z filmu. Zwyciężczynie – Michalina Olszewska i Agata Babiarz - pokonały niemal 200 konkurentek, zyskując szansę na wystąpienie u boku cenionego kompozytora. Koncerty z ich udziałem odbędą się 26 listopada w Krakowie oraz 27 listopada w Warszawie. Na scenie będzie im towarzyszyć Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna. Organizatorem koncertów jest firma JVSGroup.Kompozytor James Newton Howard , ogłaszając swoje koncerty w Polsce, zainicjował konkurs dla wokalistek. Nagrodą główną jest występ podczas koncertu i zaśpiewanie piosenki "The Hanging Tree" z filmu. W oryginale piosenkę tę zaśpiewała Jennifer Lawrence Po długim namyśle i wnikliwej analizie niemal 200 przesłanych nagrań w Polsce, James Newton Howard zaprosił do współpracy Michalinę Olszewską z Koszalina oraz Agatę Babiarz z Nowej Soli. Bardzo ekscytuje mnie moment, kiedy zasiadam do przesłuchania przesłanych nagrań. W Polsce było ich naprawdę sporo. Ostatecznie, po wielu dniach namysłu, zdecydowałem się na współpracę z dwiema bardzo zdolnymi wokalistkami. Myślę, że współpraca z nimi będzie ciekawym doświadczeniem, a dla nich szansą na zaprezentowanie swoich umiejętności przed dużą publicznością. – komentuje kompozytor.Nagranie Michaliny Olszewskiej: https://www.youtube.com/watch?v=8b9gyuNRPYI&feature=youtu.be Nagranie Agaty Babiarz: https://www.youtube.com/watch?v=pD7eSB1FTXc&feature=youtu.be Obie zwyciężczynie łączy pasja do muzyki oraz to, że od dzieciństwa uczyły się grać na instrumentach, a później zainteresowały się nauką śpiewu. Agata Babiarz, która wystąpi z Meastro w Krakowie kształci swój głos w Nowosolskim Domu Kultury. Na co dzień uczy się w liceum. Po tym jak usłyszała w radiu informacje o konkursie, postanowiła nagrać swoją wersję piosenki i zgłosić ją.– mówi Agata. Werdykt, który został ogłoszony drogą mailową przyjęła z niedowierzaniem:– dodaje Agata. Postrzegam swoje zwycięstwo jako duże wyróżnienie, ale też odpowiedzialność.Kariera wokalna Michaliny Olszewskiej jest dłuższa niż Agaty. W wieku 15 lat wygrała casting do teatru muzycznego w Koszalinie i od tamtej pory pracuje na scenie. O konkursie dowiedziała się od mamy:– wyjaśnia Michalina. Wysłała swoje nagranie i po kilku tygodniach nadeszła odpowiedź:– dopowiada Michalina. James Newton Howard to jeden z najważniejszych i najbardziej cenionych kompozytorów muzyki filmowej, który jest autorem ścieżki dźwiękowej do ponad 120 hollywoodzkich produkcji. Współpracuje z najwybitniejszymi reżyserami światowego kina. Jego kompozycje dopełniają najpopularniejsze filmy hollywoodzkie. Otrzymał osiem nominacji do Oscara , cztery nominacje do Grammy Złotych Globów . Wśród filmów do których skomponował muzykę znajdują się m.in.: Igrzyska śmierci Szósty zmysł , czy Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć . Kompozytor w listopadzie po raz pierwszy wystąpi w Polsce w ramach trasy 30 lat hollywoodzkiej muzyki. Na scenie będzie mu towarzyszyć Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna oraz dwie wokalistki z Polski: Michalina Olszewska oraz Agata Babiarz.***26 listopada | TAURON Arena Kraków27 listopada | Hala Torwar, WarszawaBilety do nabycia na www.eventim.pl i w autoryzowanych punktach sprzedaży.Więcej informacji: www.jvsgroup.pl / facebook.com (JVS Group PL)