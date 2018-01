metoo dopada Caseya Afflecka. Nie pojawi się na Oscarach

Getty Images © Frazer Harrison



Rok temu Caseyowi Affleckowi się upiekło. Pomimo wyciągnięcia starych oskarżeń o napastowanie seksualne, zdobył Oscara za rolę w. W tym roku jednak, za sprawą akcji #metoo i Time's Up, sprawa wraca ze zdwojoną siłą. W efekcie tego Affleck miał poinformować Akademię, że nie pojawi się na tegorocznej gali oscarowej.Jako zdobywca statuetki rok temu, podczas ceremonii 4 marca miał wręczyć Oscara zwyciężczyni w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Affleck uznał jednak, że jego obecność na gali sprawiłaby, że zamiast na zwyciężczyni uwaga wszystkich zwrócona byłaby na niego. Affleck chce, żeby tego dnia ważne były tylko aktorki walczące o statuetkę.Przypomnijmy, że chodzi o sprawę z 2010 roku. To wtedy dwie kobiety, z którymi pracował na planie, wytoczyły aktorowi proces cywilny. Producentka Amanda White domagała się 2 milionów dolarów za to, że była ofiarą napastowania seksualnego i zachowań uwłaczających jej godności. Affleck miał się do niej przystawiać pomimo jej protestów, zachęcał gitarzystę Spacehog Anthony'ego Langdona, by się przed nią obnażył, miał niewybrednie komentować jej wiek i płodność, miał się chwalić swoimi seksualnymi "osiągnięciami", miał nazywać w jej obecności kobiety "krowami", miał nawet używać siły w stosunku do niej.Z kolei polska operatorka Magdalena Górka domagała się 2,25 mln dolarów na nieustające przypadki prześladowania ze strony Afflecka . I na nią miał napuszczać Langdona, a pewnej nocy, miał prawie nagi wejść do jej łóżka i wbrew jej woli obejmować ją, zaś po tym, jak odrzuciła jego awanse, miał się wobec niej zachowywać agresywnie. Affleck bronił się. Twierdził, że obie kobiety opuściły projekt w 2009 roku. Potem próbowały do niego wrócić, lecz obu odmówiono. White miała źle to przyjąć. Ponoć przywłaszczyła sobie ważne dokumenty i próbowała zablokować premierę filmu domagając się finansowej rekompensaty. Affleck ujawnił tez maile od niej, w których pisała, że jest szczęśliwa mogąc pracować z nim przy tym projekcie. W obronie Afflecka stanęły m. in.: producentka Nicole Acacio i jedna z montażystek. Obie panie twierdziły, że na planie aktor nigdy nie zachowywał się w sposób nieprzyzwoity.Ostatecznie sprawa zakończyła się ugodą. Jej szczegółów nie ujawniono, jednak obie kobiety zostały uwzględnione w napisach filmu. Affleck twierdził, że ugada była satysfakcjonująca dla obu strony. Jednak sprawa wciąż się za nim ciągnie. Kiedy Brie Larson wręczała mu Oscara , nie przyłączyła się do owacji dla niego.