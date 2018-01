Awantura o kasę

O filmie Ridleya Scotta zrobiło się już głośno na kilka miesięcy przed premierą. Niestety nie mówiono o wartości merytorycznej dzieła, lecz o skandalu związanym z Kevinem S . Jak się później okazało, sprawa aktora to tylko wierzchołek góry lodowej, gdyż w niedługim czasie pojawiły się kolejne oskarżenia. Reżyser w obawie przed stratą finansową zdecydował się na bezprecedensowy krok: sceny, w których udział brał Spacey , zostały zrealizowane ponownie z Christopherem Plummerem . Kiedy wydawało się, że aura wobec filmu w końcu ucichnie, na jaw wyszły nierówne płace podczas dokrętek. I tak "biedna" Michelle Williams wróciła na plan za najniższą krajową, a "zachłanny" Mark Wahlberg zgarnął za dokrętki... wszystkie pieniądze świata.Film opowiada prawdziwą historię porwania wnuka ( Charlie Plummer ) jednego z najbogatszych ludzi na świecie – Jeana Paula Getty'ego ( Kevin Spacey ... tzn. Christopher Plummer ). Kiedy matka chłopaka ( Michelle Williams ) dowiaduje się, że ten został porwany dla okupu, prosi teścia o pomoc. Ten mimo ogromnego majątku stanowczo odmawia jakiegokolwiek wsparcia finansowego. Zrozpaczona kobieta zaczyna współpracować z agentem Chase’em ( Mark Wahlberg ) w celu odzyskania syna i schwytaniu sprawców.Wizualnie "" to czysty Scott . Zdjęcia i montaż bardzo przypominają poprzednie filmy mistrza jak "", "" czy "". Pomimo powolnej narracji, obraz nie nudzi, choć został "podrasowany" paroma fikcyjnymi wątkami dla wzmocnienia dramaturgii. Z gwiazdorskiej obsady najlepiej wypada Michelle Williams , po raz kolejny udowadniając, że jest jedną z najlepszych współczesnych aktorek. W przeciwieństwie, do stereotypowych historii o porwaniach, postać grana przez Williams nie jest typową zapłakaną matką, która zostawia całą inicjatywę działania policji. Jej bohaterka to inteligentna i sprytna kobieta, której nie sposób nie kibicować. Legendarny Christopher Plummer w roli dystyngowanego sknery prezentuje się dobrze, choć moim zdaniem nominacja do Oscara jest trochę na wyrost. Na końcu najbardziej krytykowany Mark Wahlberg . Złośliwi twierdzą, że gwiazdor po raz kolejny gra Marka Wahlberga . W mojej opinii, kiedy jest umiejętnie prowadzony przez reżysera, to potrafi świetnie zagrać ("", "").Podczas seansu, kiedy oglądałem Plummera , cały czas nie dawało mi spokoju pytanie: "Jakby w tej roli zaprezentował się Spacey ?". Osobiście uważam go za jednego z najlepszych aktorów wszech czasów więc, abstrahując od obyczajowej afery, bardzo chciałem go tutaj zobaczyć. Mam nadzieję, że nie wszystko stracone. Ridley Scott słynie bowiem z wydawania swoich filmów na DVD, gdzie zawsze możemy liczyć na rozmaite dodatki, making offy, a nawet liczne wersje jednego filmu (chyba nikt nie jest w stanie, policzyć wersji ""), więc mam nadzieję, że będzie można obejrzeć kiedyś pierwotną odsłonę "".Najnowszy projekt twórcy "" z pewnością nie jest wart wszystkich pieniędzy świata, ale na pewno warto wydać te parę złotych na bilet do kina. Dobre aktorsko, sprawna realizacja i niebanalna historia złożyły się na jeden z lepszych filmów Scotta w ostatnim czasie. Kiedy tylko będziecie w kinie, pomyślcie o Kevinie , który teraz siedzi sam w domu.