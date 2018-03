Bohater swoich czasów

10 maja 1940 r. W wyniku licznych błędów premier Neville Chamberlain ( Ronald Pickup , " Książę Persji: Piaski czasu ") podaje się do dymisji. Partia pragnie na jego następcę ugodowego Edwarda Halifaxa ( Stephen Dillane , serial " Gra o tron "), ten jednak odmawia. Wówczas premierem zostaje kontrowersyjny Winston Churchill ( Gary Oldman , " Harry Potter i więzień Azkabanu "). Bardzo szybko się przekona, że nawet jego partia nie do końca go popiera, zwłaszcza, iż nie zamierza on w żaden sposób negocjować z Hitlerem. Tymczasem wojska nazistowskie pokonują Holandię, Belgię i Francję. Na plażę w Dunkierce trafia ponad trzy tysiące żołnierzy brytyjskich, otoczonych przez liczniejsze oddziały wroga. Churchill musi teraz podjąć najtrudniejszą w dziejach decyzję - poprosić zwycięzcę o haniebny pokój, czy wmieszać swój kraj w wyniszczającą wojnę.