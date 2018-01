Czasem słońce, czasem deszcz

wszedł na amerykańskie ekrany bez fanfar, w cieniu kosztującego piętnaście razy więcej widowiska. Mimo to skromny komediodramat zdołał zarobić za oceanem ponad 100 milionów dolarów, podbijając przy okazji serca widzów i recenzentów. Dowiódł tym samym, że w multipleksach jest jeszcze miejsce dla filmów bez efektów specjalnych i superbohaterów, a angażująca fabuła i utalentowana obsada to wciąż niezwykle silny lep na publiczność.Scenariusz powstał w oparciu o wydaną w 2012 roku powieść R.J. Palacio . Relacjonuje ona rok z życia mieszkającej na Manhattanie rodziny. W domu państwa Pullmanów wszystko kręci się wokół 10-letniego Auggiego ( Jacob Tremblay ). Chłopiec urodził się z poważną wadą genetyczną, przez co wczesne dzieciństwo upłynęło mu pod znakiem nieustannych wizyt w szpitalach i na salach operacyjnych. Z powodu zdeformowanej twarzy bohater uczył się do tej pory pod okiem troskliwej mamy ( Julia Roberts ). Nadszedł jednak czas, by z otwartą przyłbicą skonfrontował się ze światem na zewnątrz. Auggie podejmuje więc wyzwanie, które z jego perspektywy jawi się niczym wyprawa na Księżyc. Idzie do podstawówki.W swoim nowym filmie twórca Stephen Chbosky po raz kolejny bierze na warsztat historię outsidera próbującego odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Opowiada o nietolerancji, uprzedzeniach i samotności w szkolnej dżungli, ale w taki sposób, że po wszystkim widz opuszcza kino w świetnym nastroju.przekonuje bowiem, że wszyscy ludzie są: a) z natury dobrzy, b) inni niż nam się wydaje. Czasem trzeba tylko cierpliwie poczekać, aż odważą się zdjąć maskę zakładaną na potrzeby klasy, kolegów czy rodziny. Wystarczy spojrzeć na Auggiego, który z powodu nieszablonowej powierzchowności traktowany jest przez innych uczniów jak dziwadło. W rzeczywistości to przecież dzieciak jak każdy inny – rozkochany wi grach wideo, niepewny siebie i spragniony towarzystwa rówieśników.Reżyser zgrabnie przeplata ze sobą sceny do śmiechu, płaczu i refleksji. Nawet jeśli stężenie "cukru w cukrze" przekracza dopuszczalne granice, a fabuła od pewnego momentu zaczyna dryfować bez celu,nie traci czaru. Niemała w tym zasługa aktorów: ukrytego za udaną charakteryzacją Tremblaya , wcielającej się w jego zahukaną siostrę Izabeli Vidovic , wreszcie Owena Wilsona w roli najsympatyczniejszego filmowego taty od czasów Yondu ze. Dodajcie do tego elegancko sfotografowane plenery Nowego Jorku i okolic, miły dla ucha soundtrack oraz sporo smaczków dla fanów popkultury.niby wciska nam banały w stylu "miej serce i patrzaj w serce", ale czyni to na tyle umiejętnie, że łyka się to wszystko bez popitki.