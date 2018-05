Ghostland jest to film produkcji Francusko-Kanadyjskiej. Film od początku narzuca nam tempo, starając się tym samym trzymać użytkownika w napięciu. Nie przypominam sobie czasu w filmie, który był nużący. Jest to jeden z niewielu plusów tej produkcji. Fabuła utrzymuje tępo, jednak nie jest to historia, która trzyma w napięciu niczym dobry dreszczowiec. Co prawda koncept filmu, oraz zarys wydarzeń wprowadza trochę świeżości do tego rodzaju filmów, jednak jest to za mało.Horror ten wydaje się również czerpać garściami z amerykańskich produkcji sposoby straszenia widza. Jedyne czego tu zaświadczymy to nie straszne, lecz irytujące jumpscarry. Postacie Very i Beth są o tyle płytkie, że nie potrafimy współczuć ani jednej, ani drugiej. Chcemy się z nimi zżyć, lecz reżyser nie daje nam tej możliwości.Zakończenie filmu niczym z bajek Disney'a również pozostawia wiele do życzenia.Jedyne rzeczy, które bronią tej produkcji to ciekawy pomysł na fabułę,oraz dobrze wykreowani antagoniści, a uściślając jeden z nich.