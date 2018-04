Gunmageddon

Jakie czasy, takieNakręcony w latach 70. oryginał z Charlesem Bronsonem do dziś robi spore wrażenie - to przesycony fatalizmem, mroczny dramat o samozwańczym pogromcy zła, którego jednakowo napędzają nienawiść do zbirów oraz fascynacja przemocą. Zakończenie filmu nie przynosi katharsis, zaś główny bohater Paul Kersey ma w sobie coś zarówno z samotnego kowboja jak i złowieszczego maniaka. Remake z Bruce'em Willisem to kino znacznie przystępniejsze w odbiorze: więcej w nim akcji, humoru — ba! — rodzinnego ciepełka, a mniej moralnej ambiwalencji i ponuractwa. Brakuje tylko pierwiastka, który wyniósłby tę sensacyjną pulpę ponad przeciętność.Lista płac dawała cień nadziei, że nowemoże być czymś więcej niż kolejnym zbędnym recyklingiem filmowej klasyki. Willis , choć od trzech dekad niezmordowanie biega przed kamerą z pistoletem, nie raz igrał już na ekranie z wizerunkiem twardziela (patrz:albo nagrodzony Emmy epizod w). Stojący za kamerą Eli Roth wyrobił sobie w Hollywood renomę za sprawą ultrabrutalnych dreszczowców pokrojuczyPrzeniesienie jego, hmm, artystycznej wrażliwości na grunt kina zemsty mogło więc zaowocować ciekawym rezultatem. Z kolei scenarzysta Joe Carnahan zużył hektolitry tuszu na historie facetów, którzy argument siły cenią wyżej niż siłę argumentów ().Pomimo zacnych referencji twórcze trio nie spełnia pokładanych w nich oczekiwań. Znudzony, grający na autopilocie Willis nie jest w stanie uwiarygodnić wewnętrznej metamorfozy Kerseya: z uprzejmego everymana w bezwzględnego egzekutora szukającego zemsty na oprawcach rodziny. W efekcie, gdy na początku filmu ktoś ubliża naszemu bohaterowi, zastanawiamy się, dlaczego ten próbuje obrócić całą sytuację w żart, zamiast przemodelować adwersarzowi facjatę przy pomocy pięści. Jeśli chodzi o Rotha , producenci najwyraźniej postanowili trzymać w ryzach jego sadystyczną wyobraźnię. Pomijając uroczą scenę w warsztacie samochodowym oraz parę drastycznych detali, erupcje przemocy wypadają się tu zaskakująco powściągliwe. Rozczarowująca jest również zainscenizowana na modłęfinałowa konfrontacja - niewygrana dramaturgicznie, urwana jakby w pół drogi. Carnahan ma parę niezłych pomysłów na uaktualnienie fabuły oryginału. Strzałem w dziesiątkę była decyzja o przekwalifikowaniu bohatera z architekta w chirurga, który z równym zaangażowaniem niesie pomoc rannym policjantom i bandziorom (do czasu, oczywiście). Trudno o lepszą ilustrację podwójnego życia Kerseya jak scena, w której ekran zostaje podzielony na pół: na górze obserwujemy przygotowania do operacji, a poniżej - żmudną naukę składania pistoletu. Ciekawie wypada w filmie również motyw Internetu i mediów społecznościowych - nieocenionego źródła wiedzy o sposobach na zadawanie ludziom krzywdy, a zarazem narzędzia promocji dla działającego ponad prawem nocnego jastrzębia. Niestety, rozważania nad etycznym wymiarem czynów Kerseya jak i wątek jego potencjalnych naśladowców rozmywają się ostatecznie w maratonie strzelanin i tortur. Szkoda także dobrych aktorów drugoplanowych, którzy błąkają się po filmie bez wyraźnego powodu: Vincenta D'Onofrio w roli uwikłanego w ciemne interesy brata Paula oraz Deana Norrisa wcielającego się w dobrodusznego detektywa Rainsa.Przesłaniejest proste jak lufa glocka.- słyszy z ust teścia Paul Kersey. Gdy społeczeństwo pogrąża się w obłędzie, a organy ścigania zawodzą, nic tak nie pomaga w okiełznaniu chaosu jak nabita spluwa i celne oko.