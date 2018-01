Interaktywny film

Sony Computer Entertainment



W dzisiejszych czasach konkurencja na rynku gier jest niezwykle duża dlatego też często rywalizacja na froncie Microsoft (Xbox) – Sony (PlayStation) przypomina wyścig zbrojeń dwóch potężnych armii. Każda firma, aby pozyskać jak największą ilość potencjalnych konsumentów, wypuszcza tzn. tytuły ekskluzywne, czyli gry, które są stworzone wyłącznie na jeden konkretny model konsoli danej marki. Zarówno Microsoft, jak i Sony doczekały się świetnych tytułów, dla których warto było posiadać konkretny sprzęt. Jednym z nich jest bez wątpienia "".W grze twórcy "" przyjdzie nam się wcielić w cztery różne postacie. Pierwszą z nich jest Ethan – ojciec, który nie może pogodzić się ze stratą swojego syna. Kiedy jego drugie dziecko zostaje porwane przez enigmatycznego "mordercę origami", mężczyzna nie cofnie się przed niczym, żeby tylko uratować chłopaka. Drugi protagonista to twardy, nieustępliwy prywatny detektyw nadużywający alkoholu. Następny jest agent FBI Norman Jayden, który ma do dyspozycji najnowszy sprzęt śledczy. Ostatnią grywalną postacią jest Madison Page – młoda, ambitna dziennikarka prowadząca dochodzenie w sprawie morderstw dzieci. David Cage jest absolutnym mistrzem narracji w świecie gier video. Talent objawił już w słynnym "" lecz dopiero w "" jego gwiazda rozbłysła pełnym blaskiem. Całość jest niezwykle filmowa, podzielona na wątki, które idealnie się ze sobą komponują, filmowe kadry i klimat rodem z kina neo-noir. Ta historia aż się prosi o przeniesienie na duży ekran. Największym atutem dzieła studia Quantic Dream pozostaje jednak interaktywność. To od nas zależy, który z bohaterów zginie, a który przeżyje, od podejmowanych przez nas decyzji zależy przebieg całego wątku fabularnego gry. Właśnie dzięki tej interaktywności widz czuje się jakby, sam współtworzył film, w którym to gracz jest głównym bohaterem! Niestety żadna ekranizacja nie byłaby w stanie oddać tego zjawiska na ekranie." to pozycja obowiązkowa dla wszystkich graczy, którzy szukają przede wszystkim wspaniałych historii. Dodatkowo dobra grafika, świetnie dopasowana muzyka i tytułowa ulewa, która idealnie potęguje klimat rodem z " Davida Finchera sprawiają że dzieło Davida Cage'a jest w moim odczuciu jednym z najciekawszych i najlepszych tytułów ekskluzywnych, które wypuszczone zostały na PS3. Dlatego nie warto zrażać się topornym sterowaniem i nierównymi epizodami, ponieważ "" z pewnością jest tytułem, w który warto zagrać.