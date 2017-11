It's Not Porn, It's HBO

Jest rok 1971. To jeden z najcięższych okresów w historii amerykańskiego narodu. Kontrowersyjny prezydent Richard Nixon mimo niechęci swoich rodaków wciąż sprawuje władzę w USA. Oczy opinii publicznej są zwrócone w kierunku działań wojennych w Wietnamie, a melomanii rozpaczają po rozpadzie rockowego zespołu The Beatles . W tym czasie ulice Nowego Jorku są skupiskiem handlarzy narkotyków, prostytutek i wszelkiej maści kryminalistów. To właśnie na brudnych, odrażających nowojorskich ulicach poznajemy bohaterów nowego serialu Davida Simona (twórcy kultowego ""). Historia "opowiada o narodzinach pornografii. Twórcom udaje się uchwycić moment przeistoczenia się branży od nielegalnych towarów, o których nie mówiło się głośno po wielomilionowy pornobiznes.Serial HBO nie ma pojedynczego głównego bohatera, mamy tutaj kilka kluczowych wątków dla fabuły. James Franco wciela się w podwójną rolę bliźniaków Frankiego i Vincenta Martino. Ten pierwszy to hazardzista zadurzony u miejscowych przestępców, drugi próbuje spłacić długi brata, prowadząc bar nocny. Maggie Gyllenhaal (w jednej z najlepszych ról w karierze) gra niezależną prostytutkę, zaniedbującą swojego małego synka, który mieszka z babcią. Lawrence Gilliard Jr . wciela się w rolę brutalnego sutenera, sprawującego władze nad "dziewczynkami" z ulicy. Ponadto Margarita Levieva gra uzależnioną od narkotyków studentkę, stawiającą pierwsze kroki w rodzącej się branży porno. W serialu HBO znajduje się również wiele mniejszych, ale fantastycznie zagranych i obsadzonych ról. David Simon znany jest tego, że w swoich produkcjach stawia na realizm, podobnie w " Kronikach Times Square ". Na próżno szukać tutaj wyidealizowanych postaw i moralizatorskiego tonu. To wciąż "" tylko przeniesione z Baltimore do Nowego Jorku lat siedemdziesiątych. Twórcy dokładnie odwzorowują upadły moralnie świat, momentami przywodząc na myśl skrzyżowanie stylistyki " Martina Scorsese z tematyką " Paula Thomasa Andersona . Pod względem dramaturgicznym i wizualnym serial Simona wypada dużo lepiej niż zeszłoroczna propozycja HBO o podobnej stylistyce – "", która dysponowała trzykrotnie większym budżetem! Jednak to, co najbardziej przyciąga do dzieła Simona , to nie obsada, tematyka czy skrupulatnie oddana scenografia, ale doskonale napisana historia z wyrazistymi bohaterami, nierzadko okraszona ironicznym, czarnym humorem.Podsumowując, "" to jedna z najciekawszych i najodważniejszych serialowych propozycji jesiennego sezonu, czyli to wszystko, za co widzowie uwielbiają produkcje Home Box Office. Jeszcze nigdy słynna dewiza: "To nie porno, to HBO!" nie brzmiała tak dosadnie. Sceną seksu, daleko do romantycznych i pełnych namiętności. Zapomnijcie o kontrowersjach, jakie wywołały sceny łóżkowe z "", HBO znowu podnosi poprzeczkę! Mam tylko nadzieję, że serial, choć niełatwy w obiorze, nie zrazi telewidzów i w kolejnych latach pojawią się nowe sezony.