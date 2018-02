Kino w cieniu Platona

Od pierwszej sceny, aż po napisy końcowe i jeszcze długo, długo po seansie przez moją głowę przelatywało całe mnóstwo refleksji. W końcu trzeba było zacząć o filmie mówić, dyskutować i dać wyraz kłębiącym się myślom, co po takim widowisku wcale nie było prostą sprawą, ale żeby cokolwiek powiedzieć, trzeba się zdecydować, od czego najlepiej zacząć. Pomyślałem o metaforycznym uścisku dłoni – podobnym do tego, kiedy główny bohater ściska rękę antycznej rzeźby wyłowionej z wody. W mojej myśli uściski między sobą wymieniliby Luca Guadagnino i sam Platon, zamykając tym samym w dniu premiery " Tamtych dni, tamtych nocy " klamrę otwartą ponad dwa i pół tysiąca lat temu przez wielkiego greckiego filozofa – klamrę myśli estetycznej, uniwersalnego piękna, homoerotycznej miłości, kompozycji wielkich dzieł oraz niewysłowionych emocji.Włochy. Lato 1983. Do letniej rezydencji państwa Perlmanów przyjeżdża Oliver ( Armie Hammer ) – amerykański stypendysta. Jego przewodnikiem po okolicy zostaje syn gospodarzy – siedemnastoletni Elio ( Timothée Chalamet ), którego początkowa niechęć do przybyłego gościa przeobraża się w zauroczenie.Podczas jednej ze scen matka bierze do ręki "Heptameron"autorstwa Małgorzaty z Nawarry, siada przy swoim mężu rozmyślającym o greckiej rzeźbie i trzymając głowę syna na kolanach, rozpoczyna głośną lekturę o zakochanym rycerzu. Wydanie jest niemieckojęzyczne. Matka dokonuje na bieżąco przekładu i ze swoim włoskim akcentem kończy:Na kinowym ekranie wyświetla się napis:Scena ukazuje symboliczny obraz Europy – różnorodnej, ale utkanej z tych samych wartości, dylematów moralnych i estetycznych wizji zrodzonych w antyku i wciąż pozostającej środowiskiem koherentnym, rozwijającym się oraz powracającym z tęsknotą do starożytnych wzorców. Słowa czytane przez matkę stają się także artykulacją dylematu zakochanego Elio. Początkowo wybierający drugą z opcji, postanawia przełamać lęki i wyrazić skrywane uczucia.Słowa w kinie pełnią rolę drugorzędną, czasami nawet opcjonalną, jednak kiedy pojawiające się wypowiedzi ściśle odnoszą się do każdej poprzedniej i wszystkich, które nastąpią, a także do wszelkich symboli i rekwizytów, jakie daje się dostrzec na ekranie, niewątpliwie można mówić o sukcesie reżysera i scenarzysty. Podczas seansu " Tamtych dni, tamtych nocy " można odnieść wrażenie, że cokolwiek pojawia się w filmie, nie jest dziełem przypadku. Każdy najmniejszy nawet składnik ma swoją funkcję i stara się coś wyrazić. Słowo jest istotne również dlatego, że ma swoją wagę, nie jest puste, posiada znaczenie i wypowiadane jest po to, żeby coś przekazywać. Stworzeni bohaterowie zdają się posiadać nieczęsto spotykaną w kinie dojrzałą świadomość znaczenia słów oraz słuchania siebie nawzajem. Kiedy pan Perlman sugeruje, że badane przez niego antyczne rzeźby przyjmują nietypowe pozycje, sprawiając wrażenie, jakby ośmielały się uwodzić obcujących z nimi obserwatorów, w następnej scenie Elio stara się przyjmować podobne, podczas rozmowy z Oliverem. Wyrafinowany kunszt daje o sobie znać również w wyborze symboli, które nie umykają domysłom w skomplikowanych metaforycznych labiryntach. Są proste, urzekające i stonowane. Jednym z nich jest morela – bliska kuzynka brzoskwini, mająca symbolizować pożądanie, narastające pragnienia. Pojawia się już na samym początku, kiedy bohaterowie dyskutują o etymologii słowa, a następnie niemalże kadr za kadrem jedzą je, sięgają po sok morelowy, czy prowadzą rozmowy na tle morelowego drzewa.W zaskakująco czarujący sposób Guadagniniemu udało się przenieść na ekran uniwersalny model ideałów – estetycznych i moralnych. Reprezentantem tych pierwszych są pojawiające się już podczas napisów początkowych fotografie antycznych rzeźb – zamyślonych chłopców, czarujących kobiet, czy muskularnych młodzieńców. Dostrzegalne jest to również w prezentacji dwójki aktorów pierwszoplanowych, którzy półnago pokazywani są w większości scen. Jest to jednak nagość subtelna, delikatna, nie mająca w sobie nic z wulgarności. Nawet w scenach erotycznych zachowuje swego rodzaju sakralną wzniosłość. Kamera i reżyserska wizja traktują ludzkie ciało jak świętość – stawiają je na pierwszym planie, w skromny sposób ukazując jego piękno. Reżyserowi w mistrzowski sposób udaje się pokazać również zjawiska niezwykle trudne do uchwycenia, jak siła pożądania, upływ czasu, czy emocje związane z oczekiwaniem, niepokój wynikający z niepewności i rozlewającą się po całym ciele ulgę radości z bycia w czyichś ramionach. Dzięki tej właśnie wrażliwości na uczucia i ludzkie piękno udaje się tchnąć w opowieść, o raczej banalnej budowie, pierwiastek cudowności.Kompozycja faktycznie stanowi bardzo typową, melodramatyczną konstrukcję, charakterystyczną dla licznych romansów. Scenariusz jest w końcu adaptacją książki – romansu. Na filmie wykonano jednak wiele zabiegów, które sprawiają, że staje się jedyny w swoim rodzaju.całej sytuacji jest Elio. Akcja toczy się dlatego, że zakochał się po raz pierwszy. Przeżywa w charakterystyczny sposób symptomy towarzyszące zauroczeniu – wypisuje w notatniku imię swojego ukochanego, na każdym kroku pragnie wiedzieć, co się z nim dzieje, jest obsesyjnie zazdrosny, prowadzi z nim słowne gierki, ale widz może obserwować swego rodzaju inicjację. Miłość sprawia, że Elio do niej dojrzewa. Zaczyna ubierać swoje uczucia w słowa, staje się zdeterminowany, zdaje sobie sprawę, czego pragnie i do tego dąży.Mówiąc o filmie, nie da się pominąć jeszcze jednej istotnej kwestii – próby usytuowania go wśród innych filmów LGBT. Mając na uwadze, w jaki sposób poprowadzony zostaje romans Elio i Olivera, można przyznać, że przestaje być jedynie opowieścią homoseksualną, lecz uniwersalną historią o miłości i zakochaniu. Z pełną świadomością mogę przyznać, że jest to jeden z najbardziej homoerotyczny obrazów w całej historii kina. Skupia się niemalże tylko i wyłącznie na uczuciu i emocjach – na miłości głównych bohaterów, porzucając cały marginalny sztafaż związany z elementami formy i treści charakterystycznymi dla tego rodzaju kina. Nie ma o nich mowy ani przez chwilę. Absencję w filmie notują: cała tradycji sublimacji (" Nagle, ostatniego lata "), walka o akceptację (" Modlitwy za Bobby`ego "), życie rodzinne homoseksualistów (" Śniadanie ze Scotem "), niezagojone rany po pierwszej miłości (" Moonlight "), powrót do zwyczajnego życia po homoseksualnym romansie (" Tajemnica Brokeback Mountain "), trudne relacje z rodzicami (" Zabiłem moją matkę ") i wiele innych. Romans oparty na platońskiej relacji uczeń – Elio, mistrz – Oliver jest romansem czystym homoerotycznie, któremu w realizacji nie przeszkodził żaden inny wątek. Tamte dni, tamte noce " są przykładem kina, które wzrusza. Nie tylko przez wzgląd na zawarte w nich słowa uśmierzenia bólu, radości ze spełnienia, prośby o pomoc lub ciszę niecierpliwości czekania na czyjeś przyjście, milczenia pełnego bezradności po czyimś odejściu, ale także przez wzgląd na formę. Film podany jest wybornie – odwołuje się do literatury, rzeźby, muzyki, układa wszystko na swoje miejsce, wycina rzeczy niepotrzebne. Jest obrazem niezwykle subtelnym, w którym żadne słowo i żaden symbol nie pojawiają się przypadkiem, nawet komizm, który płynnie przeplata dramatyczne sceny, zabierając część napięcia, a dojrzali bohaterowie niewątpliwie należący do intelektualnej elity potrafią słuchać, rozmawiać oraz rozumieć siebie nawzajem. To wszystko wyrażone w geście i w słowie podano w skromny i uniwersalnie piękny sposób dla wymagającego widza. Tak właśnie wygląda szczytowa forma współczesnego, europejskiego kina.