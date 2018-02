Kołysanki o terrorze

Chyba każda recenzja nowego obrazu Diaza powinna zaczynać się od rytualnej inkantacji – tak, to ten facet od pięcio-, sześcio-, ośmiogodzinnych walców filmowych. Filipiński człowiek-instytucja, zdobywca Złotego Lwa za, wybitny autor w czasach spadającego zaufania do artystycznego hermetyzmu, regularnie szarga nerwy i pośladki widzów największych międzynarodowych festiwali kina. Na pokazach Diaza ludzie wypijają po kilka kaw, wychodzą na obiad i kolację do pobliskich knajp, ćwiczą jogę, medytują albo po prostu chrapią.Można się przed takim totalnym doświadczeniem filmowym wzdragać, można się do niego odnosić z wrogością – traktując jako przejaw nieuzasadnionego artystowskiego sadyzmu – ale jedno trzeba reżyserowi oddać: z żelazną konsekwencją, z dzieła na dzieło buduje własny, całkowicie osobny model kina. I nie jest to wbrew pozorom żadne "przyrodnicze"o ludziach płynących czółnem z punktu A do punktu B. Wręcz przeciwnie, estetyka Diaza to trauma, śmiercionośne żarna historii, lament nad otwartymi grobami, po którym następuje długo wyczekiwane, wizualne katharsis. W– mimo metrażu (234 minuty), wypatrywanym na Berlinale z nadzieją na przełamanie kiepskiej repertuarowej passy tegorocznego festiwalu – Filipińczyk z jednej strony pozostaje wierny swojemu stylowi, z drugiej – idzie jeszcze dalej w eksperyment (o czym napiszę już niedługo). Odmalowuje całą paletę skrajnych emocji, zestawia ze sobą statyczne, niebywale gładkie i czyste obrazy, egzorcyzmuje azjatyckie demony, bez oporów rozmawia z duchami. Przeszłość splata się u niego z teraźniejszością, a dobro i piękno – z cierpieniem.Trzeba też powiedzieć, że filmów Diaza raczej się nie ogląda, ale się w nich JEST. Otwartość na "pożerające" rzeczywistość, wolno płynące obrazy – czasami jest ich raptem kilkanaście albo kilkadziesiąt – to podstawowy i w zasadzie jedyny warunek, jaki reżyser stawia przed widzami. Nie trzeba się wcale orientować w politycznych i historycznych zawiłościach Filipin, żeby czerpać przyjemność z tych wszystkich niesamowitych światłocieni czy kadrów tak symetrycznych, że każdy z nich mógłby obsłużyć inną wystawę współczesnej fotografii artystycznej. Tym niemniej,to także kino do szpiku kości polityczne. Już na wstępie Diaz oznajmia, że film oparty został na prawdziwych wydarzeniach i dedykuje go "swoim przyjaciołom". Historia dzieje się pod koniec lat 70., w czasach dyktatury prezydenta Ferdinanda Marcosa, a motywem przewodnim jest utworzenie CHDF, słynącej z brutalności grupy zbrojnej, której głównym celem miało być tłumienie w zarodku wszelkich odruchów buntu społecznego. U Diaza paramilitarnych reprezentują trzy postacie-figury: brutalny mężczyzna z oszpeconą twarzą, fanatyczna kobieta w mundurze i dyktator o podwójnym obliczu – z przodu szaleniec wykrzykujący nienawistne hasła, z tyłu poważny intelektualista w okularach. Rządy terroru szerzą się wśród ludu nie tylko dzięki brutalnej sile – gwałtom, morderstwom i konfiskacie mienia – ale także za sprawą podsycanych zabobonów, szerzenia oszczerstw i mitów na temat przeciwników politycznych. Diaz zabiera nas do opanowanego przez paramilitarnych miasteczka Ginto, gdzie – wbrew woli katów – klinikę otwiera idealistycznie nastawiona młoda lekarka, Lorena Haniway. Równolegle śledzimy losy jej porzuconego męża – poety Hugona – który, jak to u filipińskiego reżysera zwykle bywa, z tęsknoty i zgryzoty powoli stacza się na samo dno i zaprzyjaźnia z butelką. To właśnie on – wraz z kobietą oskarżoną o uprawianie czarów i wygnaną na rubieże Ginto – będzie naszym głównym przewodnikiem po piekle zradykalizowanego, fanatycznego populizmu.I teraz zapowiadana niespodzianka:jest... operą. A dokładniej, jak twierdzi sam Diaz , "rock operą" (chociaż moim zdaniem bardziej pasuje do niej określenie "folkowy eksperyment"). Wszystkie kwestie zostały przez aktorów odśpiewane i to w dodatku(ostrzejsza muzyka pojawia się dopiero w trakcie napisów), a postaci Hugona towarzyszy siedząca z boku kobieta-narratorka – figura chóru – która wygłasza rodzaj poetyckiego komentarza do filmowych wydarzeń. Napisane przez Diaza utwory mają żałobny, melancholijny charakter – są wołaniem o sprawiedliwość, o pamięć dla ofiar terroru, o codzienny spokój; to zaklęcia odpędzające demony historii, lecz także miłosne wyznania, polityczne odczyty, nienawistne klątwy. Powracają w nich te same słowa czy nawet całe wersy, czasami przechodząc w rytmiczne zawodzenie albo – jak u paramilitarnych – w opętane, złowieszcze "la, la, la". Repetycje nie są przy tym jakimś pustym zabiegiem stylistycznym, ale współgrają z tym, co Diaz próbuje nam przekazać na poziomie idei. Reżyser mówi mniej więcej tyle: historia lubi się powtarzać, zatacza błędne koła, a ludzie zapominają o doznanym i wyrządzonym złu (podobnie brzmią słowa jednej z filmowych piosenek: "człowiek nigdy się nie uczy").nie ma już krygowania się z własnym krytycznym stosunkiem do współczesnych Filipin – obraz Diaza jest jedną wielką aluzją do populistycznych rządów prezydenta Duterte. Przede wszystkim – do jego "niekonwencjonalnych" metod zwalczania problemu uzależnienia od narkotyków, czyli do ulicznych egzekucji dilerów i narkomanów, bez uczciwego dochodzenia czy choćby namiastki wyroku sądowego. Tabliczki, które filmowi paramilitarni przypinają swoim ofiarom (z napisem: "Jestem rebeliantem, nie naśladuj mnie"), to przecież dokładnie te same narzędzia piętnowania i budzenia uprzedzeń, co te stosowane przez zupełnie współczesnych bojówkarzy Duterte (ci piszą z kolei: "Tu leży ćpun"). Wąż historii – nie tylko w fantazjach filmowców, lecz całkowicie realnie – właśnie ponownie zjada własny ogon, a Diaz nabiera coraz większej odwagi cywilnej. Na Berlinale przyjechał z filmem spełnionym na wielu poziomach – arcydziełem monochromatycznej fotografii (standard), udaną operacją na dźwięku i słowie, zaangażowanym politycznie traktatem, wziernikiem w krwawą historię Filipin. To chyba wystarczający powód, żeby przełamać strach przed bolącym tyłkiem i wolno płynącym czasem i na cztery godziny zamieszkać w tych wybitnie autorskich kadrach. Dać im się pożreć. W końcu język obrazów jest podobno najbardziej uniwersalnym z języków. Łatwiejszej do zdekodowania wiadomości z dalekiej azjatyckiej gehenny możemy już nigdy nie dostać. Czytajmy więc z uwagą.