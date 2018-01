To chyba nie przypadek, że główny bohater(w oryginale:) cierpi z powodu nocnych koszmarów. Podczas oglądania nowego filmu Arnauda Desplechina również możemy poczuć się jakbyśmy doświadczali bardzo złego snu. Jedyna droga do uporania się z traumą, potęgowaną przez bzdurne zabiegi inscenizacyjne i kuriozalne zwroty akcji, wiedzie przez jej bezpardonowe wykpienie. Jeśli zatem czas poświęcony na oglądaniemoże nie okazać się stracony, to tylko pod warunkiem, że potraktujemy to jedyne w swoim rodzaju dzieło jak solidny kawałek nieświadomego kampu.Fabularnych absurdów jest u Desplechina tyle, że może to przyprawić o zawrót głowy. Wystarczy wspomnieć, że chodzi o ten typ filmu, w którym postacie na serio dyskutują o Freudzie, a jedna z bohaterek wykonuje zawód astrofizyczki. Jakby tego było mało, akcja pędzi na łeb na szyję, bez składu i ładu miotając się pomiędzy francuską prowincją, szemranymi zakątkami czeskiej Pragi i więzieniem w Tadżykistanie.Przenikające ekran poczucie chaosu wynika najpewniej z faktu, że Desplechin próbuje nakręcić trzy filmy za jednym zamachem. Na podstawowym poziomieto "film o filmie w ramach filmu", czyli opowieść o twórczych udrękach reżysera Ismaela nieradzącego sobie z presją ciążącą na realizacji autobiograficznego dzieła. Na drugim, stanowiąca treść realizowanej przez reżysera fabuły - historia szpiegowska, w której ciekawy wydaje się jedynie fakt, że pewną rolę odgrywają w niej wydarzenia z Polski lat siedemdziesiątych (wyobraźcie sobie tylko Mathieu Amalrica zaciągającego się papierosem i wypowiadającego nazwisko "Ghierek"!). Na trzecim wreszcie, opowieść o trójkącie miłosnym pomiędzy Ismaelem, jego obecną partnerką i byłą żoną, którego meandry wzbudzają skojarzenia zMniszkówny zaadaptowaną przez Tommy’ego Wiseau Jeśli istnieje jakikolwiek łącznik potrafiący scalić tę bezładną plątaninę wątków, wydaje się nim poczucie wszechogarniającego patosu. Choć Ismael sprawia wrażenie człowieka słabego i narcyza proszącego się o potraktowanie z odrobiną orzeźwiającej drwiny, Desplechin ani myśli iść tą drogą. Reżyser udowadnia tym samym, że nie odrobił lekcji z pokrewnego tematycznie Alaina Guiraudie , w którym właśnie humor ratował twórców przed popadnięciem w ekshibicjonistyczną pretensję. Pozbawione krytycyzmu podejście do bohatera wydaje się jeszcze bardziej kłopotliwe w kontekście wątku miłosnego zakrawającego w obecnym kształcie na niesmaczną, seksistowską fantazję. Nie może być inaczej, jeśli aktywność obu ukochanych Ismaela pozostaje zredukowana do spełniania erotycznych zachcianek mężczyzny pragnącego posiadać jednocześnie intelektualistkę i zmysłową piękność.Od spektakularnej klęskiratuje wyłącznie wspomniany Amalric . Francuski gwiazdor do perfekcji doprowadza na ekranie emploi aktora, o którym lubimy wiedzieć, że ma nas gdzieś. Nawet jeśli zatem postać Ismaela jest fatalnie napisana, widoczna na twarzy Amalrica blaza i nonszalancja pozostaje na swój przedziwny sposób ujmująca. To samo można powiedzieć o enigmatycznym uśmiechu aktora, który może znaczyć wszystko, również "Nie patrzcie tak na mnie, ja też nie rozumiem, o co w tym chodzi". W ten sposób Amalric spłaca dług wobec Desplechina , dawnego mentora i odkrywcy talentu aktora, i jako jedyny wprowadza do fabuły odrobinę niezbędnego dystansu. Wypada mieć nadzieję, że mistrz, wsławiony niegdyś realizacją znakomitych, wyciągnie wnioski i dostroi się jeszcze kiedyś do poziomu ucznia.