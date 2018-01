Matka-szmatka i inne bajki

Pomysł stanowi połowę sukcesu każdego filmu. Jak jednak pokazuje przykład, nie wystarcza on, by stworzyć udane czy chociażby przyzwoite dzieło. Potrzebna jest konkretyzacja pierwotnego zamysłu, a następnie konsekwentna jego realizacja. Tego w obrazie Roberta Wichrowskiego zabrakło.Punkt wyjścianie jest zbyt oryginalny, za to bardzo skuteczny. To sięganie po baśniową formę, by w sugestywny emocjonalnie sposób opowiedzieć o okrutnych doświadczeniach, które wymykają się zrozumieniu. Tak robili Terry Gilliam i wielu innych twórców. Wichrowski i współscenarzysta Paweł Sala mieli więc z czego czerpać inspiracje. Niestety, poprzestali wyłącznie na pomyśle baśniowej formy, bez zastanowienia się, dlaczego chcą z niej skorzystać i co zamierzają w ten sposób osiągnąć.Podczas seansuwidz szybko się orientuje, że Marcin ( Maciej Bożek ) – dziecięcy bohater filmu – może i jest uwzględniony w tytule, ale jego rola w opowieści jest marginalna. Twórcy poświęcają mu równie mało czasu, co jego matka, Anna ( Michalina Olszańska ). To nie jego oczami spoglądamy na świat. Pełni on w filmie funkcję przedmiotową. Jest wyłącznie katalizatorem toksycznych emocji Anny. Ta z kolei jest topornie ciosanym stereotypem wyrodnej matki. Zdaje się być zła tylko dlatego, że jest młoda, ładna i sfrustrowana. Jej zachowanie nie ma nawet pozorów prawdziwości. Bliżej mu do mechanicznej ekranizacji podręcznika psychopatii: twórcy prezentują kolejne punkty z długiej listy objawów, bez próby zrozumienia, co znaczą one w tym konkretnym przypadku.Forma baśniowej przypowieści, którą inni filmowcy wykorzystywali, by pomóc zrozumieć widzom mroczne aspekty świata i ludzkiej natury, tu są jedynie estetycznym dodatkiem. Ani reżyser, ani scenarzysta nie próbują nawet wniknąć w głąb motywacji bohaterów. Co gorsza, nie potrafią też w przekonujący sposób zaprezentować podstawowych mechanizmów; choćby tego, w jaki sposób bohaterka była w stanie owinąć sobie wokół palca dwóch mężczyzn. Niczym wszystko inne w tym filmie - to się po prostu dzieje, samo z siebie, bez jakiejkolwiek refleksji ze strony reżysera.Ta twórcza nieudolność najbardziej niekorzystnie odbija się na grze aktorskiej Michaliny Olszańskiej . Jest w filmie kilka scen, w których widać, że bardzo stara się ona nadać głębię swojej postaci. Tyle tylko, że wypada to groteskowo i sztucznie. Ale jak może być inaczej, skoro najwyraźniej tylko aktorkę interesowało, by młoda matka była kimś więcej niż byle zdemoralizowaną jednostką, której poświęci się dwie minuty w wieczornych informacjach, serwując widzom frazesy i przykuwające uwagę etykietki.Miałkość intelektualną i emocjonalną do pewnego stopnia kompensują przyjemne dla oka i ucha zdjęcia oraz muzyka. Nie sądzę jednak, by znalazło się zbyt wielu widzów, których to zadowoli.