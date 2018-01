Niebezpieczna metoda

Zaczyna się jak, nie przymierzając,. Oto na szczycie posępnej góry klęczy półnagi, umęczony Ignacy Loyola, za którego plecami kłębią się wyczarowane w komputerze burzowe chmury. Wznosząc ku niebu twarz przy wtórze złowróżbnej muzyki, mężczyzna pyta się w myślach:Obdarzony bujną czupryną przystojniak ani trochę nie przypomina nobliwej postaci ze świętych obrazków. Bliżej mu raczej do natchnionego rockmana aniżeli założyciela zakonu. Na tym polega jednak strategia reżysera Paola Dya : pokazać bohatera, jeszcze zanim stał się TYM Loyolą. Hiszpańska produkcja to takie komiksowe "origin story", tyle że w wersji przeznaczonej dla sal katechetycznych.Świadomość filmowego Iñigo ( Andreas Muñoz ) od wczesnych lat kształtuje literatura. Najpierw są to romanse rycerskie, pod wpływem których bohater wstępuje do armii z zamiarem zdobycia chwały na polu bitwy. Młodzieńcza arogancja i egoizm doprowadzają jednak do tragedii. W trakcie obrony Pampeluny przed francuską armią Loyola zostaje ciężko ranny, co w efekcie kończy jego wojskową karierę. Poniżonemu, kalekiemu arystokracie sens życia na nowo pozwalają wówczas odnaleźć książki religijne. Zainspirowany nimi Ignacy odrzuca majątek rodziny i niczym Franciszek z Asyżu wyrusza w świat z misją nawracania. Z czasem jego działalnością zaczyna się, niestety, interesować inkwizycja. Propagujący nieznane wcześniej ćwiczenia duchowe charyzmatyczny kaznodzieja zostaje oskarżony o przynależność do Iluminatów.Biografia Loyoli pozwala reżyserowi żonglować różnymi konwencjami filmowymi. Są tu momenty rodem z widowisk fantasy, jest kino płaszcza i szpady, a nawet dramat sądowy. Nie brakuje także objawień, płomiennych kazań, męczeństwa oraz obrazów światłości spływającej z nieba. Słowem, atrakcji, bez których nie może obejść się większość żywotów świętych. Dy nie bawi się w subtelności, bo kręci film o charakterze czysto użytkowym.ma umacniać wiarę i popularyzować ważną postać ze świata Kościoła. Dlatego nikt tu nie przejmuje się takimi fanaberiami jak przedpotopowe efekty specjalne, koturnowe dialogi czy kanciasta gra hiszpańskich aktorów przemawiających – nie wiedzieć czemu – w języku angielsku.W filmie Dya zadziwia za to wizerunek wspomnianej już inkwizycji – bodaj najbardziej krwiożerczej instytucji w dziejach Kościoła, która pod zarzutem herezji skazała na śmierć kilkanaście tysięcy osób. Jej przedstawiciele zostają przedstawieni na ekranie jako surowi, groźni, ale mimo wszystko przyzwoici urzędnicy. W pewnym momencie postępowy Loyola stwierdza wręcz, że on i inkwizycja są jak dwie strony tego samego medalu. Ying i yang Kościoła. Trochę to śmieszne, a trochę straszne. A może bez znaczenia? Jak wspomniałem, reżyser nie ma ambicji, by wywoływać dyskusję na temat dziedzictwa bohatera, skłonić do głębszej refleksji na temat wiary i chrześcijaństwa. Koniec końców chodzi tylko o to, by przypomnieć widzowi, że Bóg jest i nas kocha. Amen.