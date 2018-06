Niezawisła ósemka

– dopinguje swoje współpracowniczki Debbie Ocean ( Sandra Bullock ) na moment przed wielkim rabunkiem. Korzystając z odbywającej się w Metropolitan Museum słynnej gali mody, szajka bohaterki zamierza wykraść naszyjnik Cartiera wart 150 milionów dolarów. Ryzykowna gra toczy się więc o podwójną stawkę – chęć sowitego zarobku idzie w parze z potrzebą emancypacji.udowadnia, że dziewczyny potrafią łamać prawo z równą skutecznością i wdziękiem co faceci.Debbie stała do tej pory w cieniu brata, legendarnego kanciarza Danny'ego ( George Clooney ), który – jak pewnie wiecie – wraz z kumplami puścił w skarpetkach niejednego właściciela kasyna. Trzy filmy o jego przygodach zgarnęły na całym świecie ponad miliard dolarów, wskrzeszając przy okazji gatunek komedii złodziejskiej. W myśl zasady, że lepsze jest wrogiem dobrego, reżyser i współscenarzysta nowej wersji Gary Ross ) nie majstruje zbytnio przy sprawdzonej formule. Zgoda, pojawił się feministyczny pazur, zmieniła się także sceneria (dystyngowany Nowy Jork zastąpił luksusową świątynię kiczu Las Vegas). Poza tym wszystko po staremu: tytułowa drużyna świeci od hollywoodzkich gwiazd, plan rabunku jest prawie tak skomplikowany jak instrukcja obsługi rakiety kosmicznej, są supernowoczesne gadżety i garderoba od najwykwintniejszych projektantów. Glamour na sto dwa. Nawet muzyka Daniela Pembertona – energetyczna mieszanka jazzu, funku i elektroniki – brzmi, jakby wyszła spod pięciolinii dotychczasowego kompozytora cyklu, Davida Holmesa Dziełu Rossa nie sposób odmówić lekkości oraz dobrego tempa akcji, dzięki czemu film ogląda się z przyjemnością i bez znużenia. Po seansie trudno jednak oprzeć się wrażeniu, żeto same puste kalorie. Postacie są jednowymiarowe, fabuła cierpi na brak porządnego czarnego charakteru, zaś przygotowania do akcji, podobnie jak i sam skok przebiegają w zaskakująco spokojnej atmosferze. Niby od początku wiadomo, że bohaterkom włos z głowy spaść nie może. Twórcy nawet przez moment nie próbują jednak zasiać w widzach wątpliwości co do powodzenia misji. Każdy problem udaje się ekspresowo rozwiązać, a nieliczne konflikty personalne nie wpływają na atmosferę w grupie. W efekcie napięcia jest tu tyle co w zepsutym gniazdku elektrycznym.Na szczęście reżyser skrywa w rękawie jednego niezawodnego asa – utalentowaną obsadę. Załoga pod wodzą Sandry Bullock (choć jak na mój gust przesadza z "dietą zmieniającą rysy twarzy") ma charyzmę, prezencję i komediowy dryg, czyli wszystko, czego potrzeba serii "Ocean's". Na czoło aktorskiej stawki wysuwają się Helena Bonham Carter oraz Anne Hathaway . Pierwsza wciela się w ekscentryczną projektantkę mody szukającą sposobu na powrót do ekstraligi branży dziewiarskiej. Druga jest chimeryczną gwiazdą filmową, która pełni honory domu podczas imprezy w muzeum. Jeśli chodzi o panów, na więcej czasu ekranowego zasłużył James Corden jako dociekliwy detektyw ubezpieczeniowy w typie Edwarda G. Robinsona . Pozostaje mieć nadzieję, że jego postać powróci w kolejnym filmie z serii. Po sukcesie kasowymniechybnie przyjdzie bowiem pora na "Ocean's 9". Albo chociaż "Ocean's 8 i pół".