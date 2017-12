Osiołkowi nic nie dano

Coraz bliżej Święta, tradycyjnie więc w kinach coraz więcej świątecznych filmów. Większość z nich to familijne produkcje ze śnieżnymi zaspami i bogato ustrojonymi choinkami w tle. Chociaż wnie znajdziecie podobnych "gwiazdkowych" atrybutów, animacja studia Sony skutecznie wprowadzi Was i Wasze dzieciaki w bożonarodzeniowy klimat. To w końcu historia narodzin Chrystusa… opowiedziana z perspektywy zwierząt.Głównym bohaterem opowieści – oprócz Maryi, Józefa i ich dzieciątka oczywiście – jest pewien osiołek marzący o lepszym życiu. Jego świat sprowadza się bowiem do malutkiej obory, w której każdego dnia kręci się w kółko (!), mieląc zboże. Towarzyszący mu stary osioł (!) radzi mu, by czym prędzej pożegnał się z nadzieją, dzięki czemu codzienność stanie się bardziej znośna. Przyjaciel osiołka – biały gołąb (!) – nie pozwala mu się jednak poddać. Ostatecznie determinacja naszego bohatera sprawia, że udaje mu się osiągnąć cel. Tyle że droga do niego jest kręta i wiedzie w zupełnie innym niż zamierzony kierunku. Dość powiedzieć, że osiołek zbiegiem okoliczności trafia pod dach Józefa i Maryi. Resztę historii już znacie. Mniej więcej.rzuca bowiem nowe światło na wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat. Twórcy animacji ujawniają, że Boże proroctwo nie wypełniłoby się bez udziału zwierząt. Mając w pamięci takie obrazki, jak Maryja na osiołku czy Jezus w stajence, nie ma w tym oczywiście nic odkrywczego. Twórcy animacji idą jednak krok dalej i przekonują, że to właśnie zwierzęta miały bezpośredni wpływ na bieg opisanych w Biblii wydarzeń. To za ich sprawą – oprócz osiołka i gołębia, swój udział w historii mają także nieugięta owieczka, trzy wielbłądy, dwa psy i mała myszka – doszło do ujawnienia tożsamości matki mającego się narodzić Króla i to one doprowadziły do szczęśliwego finału. Stały się więc narzędziami w rękach Boga.Zaniepokojonych uspokajam – w takiej interpretacji nie ma nic bluźnierczego. Zgodnie z bajkową konwencją zwierzątka to oczywiście metaforyczne figury przedstawiające typowe charaktery: osiołek to przestraszony światem marzyciel, który ostatecznie nabiera odwagi, by wziąć sprawy w swoje ręce; owieczka zmaga się z odtrąceniem społeczności i samotnie walczy o to, co słuszne; gołąb to figura bezgranicznie oddanego przyjaciela, a złe psy… tego nietrudno się domyślić. Dzieci bez trudu odgadną kryjące się w ich przygodach nauki. Co więcej, wgląd w zwierzęcą perspektywę uwrażliwi małych widzów na los zależnych od ludzi stworzeń. Przywiązane do żarna osły czy psy na krótkich łańcuchach, które jedyne, czego w gruncie rzeczy pragną, to miłość i akceptacja, z pewnością przemówią do ich wrażliwych serduszek.Twórcynie zapomnieli też o swoich człowieczych bohaterach, czyli Marii i Józefie, poświęcając im wystarczająco dużo czasu, byśmy mogli ich polubić. Oboje są tu pokazani jako dobroduszni młodzi ludzie, którzy przyjmując misję od Boga, nie pozbyli się automatycznie codziennych trosk i strachu o przyszłość. I chociaż opowiedziana whistoria omija wiele niuansów z ich życia, maluchy zapamiętają z niej to, co w ich wieku w tradycji świętowania Gwiazdki najważniejsze – okoliczności narodzin Jezusa i powód wręczania sobie z tej okazji prezentów. Jednym z nich z powodzeniem może być seans