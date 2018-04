Pirackie szanty

to niezwykła seria, która przeszła naprawdę długą drogę. Jej pierwsza odsłona pojawiła się na Gameboyu Color i chociaż została doceniona przez krytykę, to sprzedała się w śmiesznym nakładzie. Po blisko dziesięciu latach WayForward postanowiło wskrzesić markę za sprawą wydanego cyfrowo, zaś od niedawna seria przeżywa prawdziwy renesans. Wydane właśnie na Switchato port produkcji z 3DS-a i zarazem druga gra o sympatycznym dżinie, w którą możemy zagrać na tej platformie. Jak wypada na tle wyśmienitegoFabuła nigdy nie odgrywała istotnej roli w tej serii ipodtrzymuje tę tradycję. Ponieważ gra jest bezpośrednią kontynuacją wydanej jeszcze na Nintendo DS, bohaterka nie ma lekko. Dopiero co była zmuszona pożegnać się z umiejętnościami dżina, a już los dostarczył jej kolejnych problemów. Tym razem Shantae jest zmuszona zawrzeć pakt z dawnym wrogiem, kapitanem pirackiej załogi, Risky. Okazuje się bowiem, że całemu światu zagraża związany z tytułową klątwą powrót korsarskiej legendy. By powstrzymać niechybną katastrofę, dawny wróg udostępnia nam swój statek i zdolności kartograficzne.Formuła zabawy stanowi chleb powszedni każdego fana przygodowych platformówek i przypomina to, co widzieliśmy w dwóch poprzednich częściach. Przemierzane przez nas lokacje stanowią sieć zasiedlonych przez wrogów korytarzy, które stopniowo zgłębiamy. Niektóre rejony są dostępne od razu, ale w wiele miejsc dostaniemy się dopiero po odblokowaniu odpowiedniego "power upa". One są z kolei zupełnie inne niż dotychczas. Motyw przewodni zobowiązuje – będziemy więc szybować z pomocą kapitańskiego kapelusza bądź pruć do wrogów ze stylowego garłacza. Przeciwnicy zostawiają po sobie rozmaite przedmioty, które wykorzystujemy do regeneracji zdrowia i energii magicznej, bądź zapewniają nam tymczasowy bonus. Dodaje to całości nieco RPG-owego zacięcia.Rozgrywka zaprojektowana jest solidnie i chociaż nie odkrywa gatunku na nowo, to trudno jej zarzucić jakiś cięższy grzech. Oczywiście 2/3 czasu spędzamy tu na "backtrackingu", lizaniu ścian i łuskaniu kolejnych sekretów, jednak nie stanowi to wady, a raczej gatunkowy inwentarz. Jedyną prawdziwą bolączkąsą kiepsko zaimplementowane sekwencje. Raz na jakiś czas twórcy raczą nas etapem modyfikującym rozgrywkę – a to bohaterka będzie musiała, dźwigając rannego, lawirować między hordami nieumarłych, a to – skradać się podczas ucieczki z celi za placami strażników. Jakkolwiek cenię próbę wprowadzenia do rozgrywki różnorodności, to te etapy są zwyczajnie zbyt długie i irytujące. Przeważnie margines błędu dzielący nas od śmierci czy schwytania jest tu nieubłagany, a przemierzanie kolejnych pomieszczeń nie sprawia satysfakcji.Oprawa graficzna to modelowy przykład solidnej pikselartowej roboty. Animacje są bogate i nadają wszystkim postaciom charakteru, a efektu dopełnia śliczna, żywa kolorystyka. Jedynym problemem jest duży rozmiar switchowego ekranu. Nie w każdej lokacji rzuca się to w oczy, ale niektóre tła ewidentnie były robione z myślą o mniejszym wyświetlaczu, przez co przeskalowane wyglądają nieco pustawo. Poza tymi przypadkami jest jednak bardzo dobrze i na grę patrzy się z przyjemnością. Duża też w tym zasługa różnorodności – w grze zwiedzimy zarówno sielskie scenerie, jak i lokacje rodem z horroru.Słowo uznania należy się też wyśmienitej ścieżce dźwiękowej. Ulubiony kompozytor WayForward, Jake Kaufman, trzyma tu właściwy sobie poziom. Mieszanka chiptune’owego brzmienia i orientalnych motywów sprawdza się znakomicie i idealnie pasuje zarówno do lekkiego stylu rozgrywki, jak i do samej opowieści. Muzyka co i rusz podsuwa też kolejne smaczki, nawiązując do tradycyjnych brzmień klasyków gatunku –czyPodsumowując –to kolejna solidna pozycja dostępna na Switcha. Gra czasami męczy ilością "backtrackingu" i potrafi zirytować nagłym skokiem poziomu trudności, jednak dla fanów gatunku jest to pozycja obowiązkowa. Cała reszta też się nie rozczaruje – to wysokiej jakości destylat z, okraszony niezobowiązującym humorem, sympatycznymi postaciami i przyjemną kreską. Jeśli macie już za sobą bardziej współczesne, pewnie niełatwo będzie się Wam przyzwyczaić do bardziej klasycznej formuły i braku ułatwień. Mimo wszystko warto w nią zagrać.