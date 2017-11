Pogromcy nazistów

Activision



Activision



Lata temu, kiedy wszyscy mieliśmy już serdecznie dość drugowojennych strzelanek,wykonało krok w nieznane w postaci pierwszego. Przez ostatnie dziesięć lat twórcy szukali nowych kierunków, w których można by popchnąć tę serię. Raz wychodziło to lepiej (), raz gorzej (), ale zawsze były to przynajmniej dobre gry. Dziś, kiedy gracze dostają drgawek na samo wspomnienie o kosmosie, jetpackach i strzelaniu przez ściany,ponownie zmienia kierunek, wracając do swoich drugowojennych korzeni.Sledgehammer Games ma jak na razie na koncie tylko jeden samodzielny tytuł:. Wcześniej zadaniem studia było pomaganie Infinity Ward przy trzecim, a jeszcze przed tym wielu jego członków, w tym sami założyciele, pracowali w zamkniętym niedawno Visceral Games. Dzięki zaprzęgnięciu Sledgehammer do produkcji samodzielnych tytułów, Activision zmieniło cykl produkcyjny gier z seriii każde z pracujących przy niej studiów ma na stworzenie swojegotrzy lata.opiera się na trzech filarach, z których pierwszym jest dla mnie tryb fabularny. Kampanię dla jednego gracza zaczynamy 6 czerwca 1944 roku, jako jeden z żołnierzy 1. Dywizji Piechoty, Ronald "Red" Daniels. To data lądowania aliantów na plaży "Omaha" w Normandii, czyli najsłynniejszej misji z. Naszemu bohaterowi będziemy towarzyszyć przez 9 miesięcy: od momentu kiedy wylądował we wspomnianej Normandii, aż do przekroczenia Renu w marcu 1945. W międzyczasie przyjdzie nam wziąć udział w Operacji Cobra, przegonić Niemców z Marigny czy części Paryża, odwiedzić Aachen i Hurthgen czy powalczyć w belgijskich Ardenach. Gra podąża krok w krok za faktycznymi działaniami 1. Dywizji Piechoty i co najważniejsze, praktycznie cały czas gramy tą samą postacią. Scenarzyści gry zdecydowali się jednak ponad samymi wydarzeniami wojennymi postawić to, co dzieje się między rzuconymi w piekło wojny żołnierzami.wykorzystuje wojnę jako tło – do pokazania tego, co robi ona z ludźmi, jak silne nawiązują się między nimi przyjaźnie i co robi ona z ludzką psychiką. To ogromna zmiana w stosunku do drugowojennych gier sprzed kilkunastu lat i bardzo ryzykowne, choć udane, zagranie Sledgehammer Games. Owszem, można krytykować twórców za stworzenie kolejnej gry o "dzielnych Amerykanach przejeżdżających do Europy, aby nakopać nazistom" i za zupełne pominięcie w swojej produkcji Polski czy Rosji, ale to cena, którą przyjdzie nam zapłacić za spójną i dobrze napisaną historię.Co zaś się tyczy rozgrywki, to zaszła tu jedna, gargantuiczna wręcz zmiana: porzucono automatyczną regenerację życia. Ww lewej dolnej części ekranu widnieje nasz pasek życia, który musimy stale uzupełniać zbieranymi apteczkami. Wiele z nich znajdujemy w newralgicznych momentach, a dodatkowo w naszym składzie bardzo często mamy żołnierza, który jest nas w stanie jedną poratować. Dla graczy starszej daty nie będzie to problemem, jednak młodsi, wychowani namogą przeżyć szok. Poza tym wszystko po staremu: dużo strzelania, parę etapów skradankowych, jeżdżenie czołgiem, latanie samolotem, zamawianie wsparcia z powietrza i fale atakujących nas wrogów. Nie dajcie się jednak nabrać na to, że nowejest trudniejsze. Wymaga od Was po prostu przyzwyczajenia się do zarządzania paskiem życia i to wszystko.Drugim filarem nowegojest tryb, w którym spędzicie najwięcej czasu, czyli multiplayer. Zaczynamy od stworzenia swojego żołnierza, wybrania jednej z pięciu dywizji i przejścia krótkiego szkolenia. Zdobywane przez nas punkty doświadczenia rozwijają nie tylko naszego bohatera, ale i jego poziom w wybranej dywizji, co skutkuje dodatkowymi ulepszeniami i zdolnościami. Miłym dodatkiem są też kwatery online, po których poruszamy się z perspektywy trzeciej osoby i choć tak na dobrą sprawę są jedynie ubranymi w ładne ciuszki menusami, to jest jednak coś przyjemnego w spacerowaniu po kwaterze z naszymi sieciowymi przyjaciółmi. Koniec końców jednak i tak traficie do wyboru trybu gry, a tu czeka na Was najciekawsza nowość w postaci trybu Wojny. Są to specjalnie przygotowane fabularyzowane misje, w których grający dzieleni są na dwa przeciwne obozy i stają czoło w czoło w niesamowicie wciągających misjach. Wyobraźcie sobie tylko to: jedna ekipa szturmuje plażę "Omaha", aby przejąć wrogie bunkry, zaś druga siedzi w tych bunkrach i stara się powstrzymać nadciągających aliantów. Kiedy aliantom uda się przejęcie, to dostają kolejne zadanie i tak dalej, aż do momentu porażki. Wtedy następuje zamiana stron i rozpoczęcie misji od początku. Poza tym jest standardowo: Deathmatch (jako Free for all), drużynowy Deathmatch, Domination, Hardpoint czy diabelsko nudny Gridiron (przejmowanie bomby i zanoszenie jej do bazy wroga). Choć co roku moja przygoda z CoDem ogranicza się do obydwu form Deathmatcha, tak wczuję, że spędzę trochę czasu w trybie Wojny.Trzecim filarem są zupełnie przebudowane zombiaki, wracające do korzeni jako Nazi Zombies. Jest krótkie tło fabularne, z którego dowiadujemy się, że nazistom udało się stworzyć zombiaki i był to ich pomysł na wygranie wojny oraz jest i uczący nas podstaw zabawy prolog, z którego dowiadujemy się wszystkiego co najważniejsze o tym trybie. Kontynuując tradycję zatrudniania znanych aktorów do tego trybu, w Nazi-Zombies zagramy jako David Tennant, Ving Rhames, Elodie Yung czy Katheryn Winnick. Bez zgranej drużyny ciężko wyjść poza dziesiątą falę, jednak z dobrą ekipą udało mi się zginąć dopiero na osiemnastej fali, co jest chyba moim życiowym rekordem. Tegoroczne zombiaki są chyba najtrudniejszymi ze wszystkich wydanych do tej pory, zaś zeszłoroczne zombiaki w latach 80. wyglądają przy nich jak gra dla niedzielnego gracza. Nie wspominając już nawet o zombiakowych jump-scare’ach, po których mój smartwatch zapytał mnie, czy wszystko ok, bo strasznie szybko bije mi serce.Technicznie nowemunie można nic zarzucić. Stałe 60 klatek na sekundę to standard, do którego w tej serii przywykliśmy. Gra prezentuje się rewelacyjnie i jakkolwiek by to dziwnie zabrzmiało, jest to najpiękniejsza druga wojna światowa, jaką kiedykolwiek widziałem w grach wideo. Oprawa graficzna nowegostawia go w czołówce wydanych w tym roku gier, a ja sam nie mogę się doczekać, aż odpalę go na Xboksie One X w (mam nadzieję) 4K. Polski dystrybutor zdecydował się dodanie do gry polskiego dubbingu, który miałem okazję przez chwilę sprawdzić i jeśli tylko nie macie problemów z czytaniem tekstu na ekranie, to polecam Wam zmianę na oryginalną ścieżkę dźwiękową. Josh Duhamel (Pierson), Jeffrey Pierce (Turner), Jonathan Tucker (Zussman) i Brett Zimmerman (Daniels) stworzyli świetne postacie, do których polski dubbing nijak nie pasuje, a poza tym, jest po prostu przeciętny. Grajcie po prostu z napisami.jest wielkim powrotem serii na właściwe tory. Sledgehammer Games wzięło trochę od Treyarchu (brutalność, fabuła) i Infinity Ward (akcja, eksplozje, ale bez Michaela Baya), dodało do tego masę swoich pomysłów i wyszło im z tego rewelacyjne, które ląduje w mojej czołówce gier z tej serii, zaraz obok. Fabuła, choć niedługa, da Wam kilka godzin świetnej zabawy, a w multiplayer i zombiaki będziecie grali przez calutki rok, aż do premiery kolejnej gry. Czapki z głów, na takiegoczekaliśmy i na taką grę, ta seria zasługiwała.