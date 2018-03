Powrót starej gwardii

Marcin Dorociński Maciej Hachlica, Ent One Investments



American Pit Bull Terrier to rasa psów, która jest powszechnie uważana za agresywną i trudną w ułożeniu. Mało kto pamięta, że ponad sto lat temu, były wykorzystywane jako psie "niańki" i sprawowały się w tej roli znakomicie. Średnia długość życia pitbulla to dziesięć lat. Jednak ten, o którym dzisiaj będzie mowa, liczy już sobie trzynaście wiosen. Jeszcze parę lat temu groziło mu uśpienie, gdyż jego poprzedni właściciel traktował go nieczule. Na szczęście z pomocą przyszedł Władysław Pasikowski i nasza poczciwa psina prezentuje się o wiele lepiej niż w ostatnich latach." to powrót bohaterów znanych z kultowego serialu Patryka Vegi , który już chyba na zawsze pozostanie jego opus magnum. Kiedy zostaje zamordowany jeden z warszawskich gliniarzy, policja postanawia znaleźć sprawcę i przy okazji zniszczyć od środka dwie największe grupy przestępcze — Pruszków i Wołomin. Z pomocą starych przyjaciół Desperskiemu ( Marcin Dorociński ) udaje się, przeniknąć w najbliższe otoczenie wpływowego gangstera Gawrona ( Cezary Pazura ) i jego brata Juniora ( Adam Woronowicz ). Niestety im bardziej Despero wikła się w kryminalną intrygę, tym więcej wpływowych osób okazuje się powiązanych z organizacją przestępczą. Władysław Pasikowski to bez wątpienia król polskiego kina akcji. Jego "" nie jest pozbawiony wad, ale nie powiela tak podstawowych błędów obrazów Vegi , jak: chaotyczna narracja, epatowanie prymitywnymi żartami dla pryszczatych gimnazjalistów oraz ilość wątków realizowanych po łebkach. Dodatkowo reżyser "" nadał historii powagi i realizmu, który był znakiem rozpoznawczym kultowego serialu. Sceny akcji jak na nasze realia zrealizowane są bardzo sprawnie i trzymają w napięciu. "" nie jest jednak zlepkiem efekciarskich strzelanin i wybuchów, gdyż twórcy równie wiele uwagi przykładają do intrygi kryminalnej. Choć znajdziemy tu kilka skrótów fabularnych i kilku sztampowych bohaterów to historia trzyma w napięciu, szczególnie że pod koniec mamy intrygujący plot twist.Najnowsza odsłona "" to ukłon twórców w stronę fanów serialu. Powrót starej gwardii okazał się zbawienny dla serii, gdyż bohaterowie świetnie czują historię i w mojej ocenie w swoich rolach wypadają lepiej niż trzynaście lat temu. Marcin Dorociński stanowi klasę samą dla siebie i jest protagonistą jakiego "" potrzebował od dawna. Co do Rafała Mohra jestem pozytywnie zaskoczony zmianą tej postaci. Nie był moim ulubieńcem w serialu, gdyż zawsze kojarzył mi się z roszczeniowym gnojkiem, którego tatuś robił karierę w telewizji. Na szczęście po Nielacie nie ma już śladu i jako doświadczony gliniarz Quantico aktor prezentuje się świetnie. Ostatnim członkiem starej gwardii jest Metyl, który wciąż stara się uporać z demonami przeszłości. Krzysztof Stroiński w duecie z Dorocińskim jest niezawodny. Co do reszty obsady to delikatnym zawodem okazała się dla mnie rola Cezarego Pazury . Dawno nie wiedzieliśmy tego aktora w dobrej dramatycznej roli, tym bardziej oczekiwania były spore. Niestety mam wrażenie, że scenarzyści potraktowali jego bohatera zbyt schematycznie, jego relacje z żoną, bratem i światem przestępczym są bardzo sztampowe. Wielkim aktorskim atutem jest natomiast występ Adama Woronowicza , który zdecydowanie rzadziej powinien grać duchownych a częściej wcielać się w rolę czarnych charakterów. To jego najciekawsza kreacja od czasu "".Choć w najnowszym "" znajdziemy wielu znakomitych aktorów, to jednak największe emocje wzbudzał występ celebrytki Dody . Na początku, kiedy wciela się w młodą kelnerkę, mieszkającą kątem u babci to wypada komicznie, ale to po części wina scenarzystów, którzy zupełnie nie poradzili sobie z jej wątkiem. Na szczęście, kiedy jej bohaterka po śmierci męża dochodzi do władzy, to celebrytka prezentuje się zdecydowanie lepiej. Momentami miałem wrażenie, że Doda nie gra a po prostu jest sobą." to godne zwieńczenie historii o stołecznych policjantach, którzy od lat walczą z przestępczością zorganizowaną. Pasikowski udowodnił, że król polskiego kina sensacyjnego jest tylko jeden i wydaje mi się, że przez najbliższy czas długo to się nie zmieni. Pamiętajmy wszak, że prawdziwych mężczyzn poznaje się nie po tym, jak zaczynają a po tym, jak kończą.