Róbmy swoje

Realizacja filmu takiego jakwydawała się obarczona sporym ryzykiem. Dokument Alicji Albrecht powstawał u schyłku życia tytułowego bohatera i przy aktywnym udziale jego najbliższych. W takich warunkach wielu reżyserów nie zdobyłaby się zapewne na nic więcej niż na patetyczny hymn ku czci odchodzącego mistrza. Albrecht udaje się ominąć tę pułapkę i podjąć niewygodne tematy, takie jak choćby trawiąca Młynarskiego przez lata choroba afektywna dwubiegunowa. Na szczęście reżyserka unika przy okazji także tabloidowego wścibstwa i o trudnych momentach z życia artysty mówi szeptem, w sposób pełen dyskrecji i taktu. W efekcieokazuje się tak samo wielowymiarowy jak szlagiery tworzone przez tytułowego bohatera.Przepis na sukcesopiera się na zestawieniu porcji archiwaliów z nagranymi współcześnie wywiadami z samym Młynarskim , jego rodziną i współpracownikami. Choć podobna formuła wydaje się już zgrana, Albrecht próbuje wycisnąć z niej, co się da. Reżyserce udało się zgromadzić przed kamerą postacie takiego formatu, jak Krystyna Janda Krzysztof Materna czy Janusz Głowacki . Opowieści o twórczości Młynarskiego snute przez ważne postacie polskiej kultury prowokują mieszaninę nostalgii i zazdrości. Bohaterowiesnują przed nami wizję świata, w którym twórczość kabaretowa nie była synonimem obciachu, a satyra polityczna wymykała się jednoznacznym interpretacjom.Największe wrażenie robi jednak w– wyłaniający się z wypowiedzi rozmówców Albrecht – kontrast pomiędzy zawodowym a prywatnym obliczem artysty. Autor, w swej twórczości wspinający się na wyżyny empatii, niemal przez wszystkich jest opisywany jako człowiek szorstki i mający problemy z okazywaniem uczuć. Podkreślana przez reżyserkę ambiwalencja Młynarskiego każe dostrzec w nim figurę pokrewną Zdzisławowi Beksińskiemu sportretowanemu w. Obu artystów łączy także emanujący od nich mrok, którego główne źródło w przypadku autora "Nie wycofuj się" miała stanowić wspomniana już choroba. Z dokumentu dowiadujemy się, że nękająca Młynarskiego przypadłość stawiała go przed tragicznym wyborem. Przyjmowanie leków umożliwiało bohaterowi normalne funkcjonowanie, ale zabijało zdolność tworzenia.Silnie eksponowany na ekranie wątek napięcia pomiędzy sztuką a życiem pozwala wykroczyćpoza kontekst filmu biograficznego i czyni z niej uniwersalną opowieść o życiu artysty. Jednocześnie jednak dokument Albrecht sprawdza się także jako promocja, nieco zapomnianej w ostatnich latach, twórczości tytułowego bohatera. Teksty rozbrzmiewających na ekranie piosenek robią wrażenie, gdyż – choć dawniej były interpretowane w kategoriach satyry na peerelowską rzeczywistość – bynajmniej nie straciły na aktualności.W podzielonej światopoglądowo i klasowo Polsce szczególne wrażenie robi charakteryzująca Młynarskiego – inteligenta otwartość na język ulicy i problemy stanowiące treść szarej codzienności. Choć piosenki bohatera filmu emanują prostotą, w rzeczywistości kryją w sobie sporą głębię. Tak dzieje się choćby ze szlagierem "Róbmy swoje", o którym Młynarski wspomina w filmie z przekąsem, że swego czasu był on cytowany zarówno przez Lecha Wałęsę, jak i Wojciecha Jaruzelskiego. Słuchany po latach, utwór fascynuje jako pochwała nieefektownej pracy u podstaw stojącej w kontrze do zakorzenionych w naszej kulturze romantycznych uniesień. Czyż w końcu skromne hasło "Róbmy swoje, może to coś da, kto wie?" nie wydaje się bardziej atrakcyjne niż patetyczne wezwania, jakie kierują do nas na każdym kroku samozwańczy mężowie stanu?