Rozrywka bez granic

Od kiedy w 2008 roku Marvel zaczął budować swoje kinowe uniwersum, wszyscy widzowie zgodnie stwierdzili, że to właśnie bohaterowie, których w kinie potrzebujemy. W końcu po 10 latach MCU, dostaliśmy długo wyczekiwane " Avengers: Infinity War ", które według twórców ma być "największym filmem w historii kina".Jeśli ktoś spodziewa się powolnego wprowadzenia w historię, najwyższa pora zmienić uniwersum. Już w pierwszej scenie pojawia się Thanos we własnej osobie, przedstawiając zarys swojego planu i pokazując próbkę swoich umiejętności. Po tej scenie wiemy dwie rzeczy. Nie będzie łatwo i nie będzie to kolejna wesoła przygoda.Scenariusz autorstwa Christopher Markus Christophera Markusa Stephena McFelly'ego podołał wyzwaniu. Ukazał każdego we właściwy sposób i dał nam wszystko, czego oczekiwaliśmy, a nawet więcej. Jednak uśmiercając niektóre postacie, strzelili sobie w stopę. Nie będę podawał, kto dokładnie ginie, ale jeszcze przed premierą "Infinity War", Marvel podał nam informację, że niektóre z postaci w tym filmie uśmierconych dostaną kolejny film, z czego jasno wynika, że spora część z nich wróci do żywych. Nie każdemu będzie przeszkadzać (naprawdę duża) ilość humoru, ale jego problemem jest to, jak źle jest wyważony. Od scen walk czy tortur przechodzimy do żartów o sikaniu do kubeczka. Być może twórcy bali się, że dla niektórych film będzie zbyt ciężki.Kiedy w filmie jest dwudziestu siedmiu bohaterów, nie lada wyzwaniem jest ukazanie ich wszystkich w należyty sposób, na szczęście Marvel robi to po mistrzowsku. Nie ma tu pośpiechu, nikt nie znajduje się na polu bitwy przypadkiem i każdy ma swoje pięć minut. Oczywiście bohater to jedno, ale osoba kryjąca się pod maską to połowa sukcesu. I tu nie ma się o co martwić, bowiem każdy aktor i aktorka wycisnęli ze swojej postaci tak wiele, jak pozwalał im na to scenariusz. Nawet Chris Hemsworth przesiadł się z wyluzowanego Thora, na potężnego Boga,Tom Holland mimo młodego weku pokazuje, że jego Bafta jest zasłużona, a Robert Downey Jr. Benedict Cumberbatch odegrali swoje postacie na tak wysokim poziomie, że nie zdziwiłbym się gdyby zostali docenieni Oscarem.Nie tylko aktorstwo, ale również montaż, dźwięk i montaż dźwięku są na oscarowym poziomie. Lasery, uderzenia i krzyk kosmicznej armii, do tego wszystkiego zostały stworzone oryginalne dźwięki, które są w idealnym momencie zmontowane, co widać szczególnie kiedy Iron-Man używa swojej zbroi. W dodatku większość akcji filmu rozgrywa się w trzech miejscach jednocześnie, jednak przez świetny montaż, różnice czasowe są niezauważalne.Nie ma co dużo mówić o muzyce autorstwa Alan'a Silvestri . Tradycyjnie jest przyjemna dla ucha i klimatyczna.Efekty są na najwyższym poziomie z możliwych, od tych do tworzenia postaci, po te do tworzenia miejsc. Chociaż twórcy bardzo się starali wybierać najlepsze okolice, to w momentach kiedy bohaterowie opuszczali naszą planetę, nie było takiej możliwości. Szczęśliwie dobra scenografia, w połączeniu z genialnymi efektami i zdjęciami autorstwa Trent'y Opalocha , dają niezapomniany efekt.Jeżeli ktoś, idąc na ten film, nie jest fanem Marvela, niech przygotuje się na to, że może nim zostać. Ciężko na razie stwierdzić, czy to faktycznie "największy film w historii", ale z pewnością film, który wyjdzie z nami z kina. Pozostaje z niecierpliwością i łzami czekać na następną część, by dowiedzieć się, jak ta dziesięcioletnia przygoda się skończy.