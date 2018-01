Seans przez duże S

Niełatwo napisać recenzję takiego filmu jak opowieść Davida Lowery’ego . Chciałoby się zarysować fabułę, opowiedzieć co nieco o scenografii, grze aktorskiej, muzyce, podzielić się swoimi odczuciami, by pomóc komuś dokonać wyboru lub dać okazję do porównania filmowych wrażeń. W przypadku " A Ghost Story " obawiam się, że opisywanie fabuły czy elementów filmu za dużo zdradzi, a wyrażanie emocji towarzyszących oglądaniu – narzuci innym własną interpretację. Tych rzeczy za wszelką cenę chcę uniknąć. Może się to nie udać – zostaliście ostrzeżeni.Widzowi dane jest podglądać migawki z życia Kobiety ( Rooney Mara ) i Mężczyzny ( Casey Affleck ). Skupiają się na sobie, mówią o przyziemnych sprawach, snują plany na przyszłość. Rozmowa o przeprowadzce, szczypta czułości i intymności. Tą codzienność przerywa śmierć mężczyzny –z jakiegoś powodu powraca on jednak do domu, jako duch.Początek filmu mocno mnie zirytował. Pomimo intrygującej, oszczędnej formy, obecność flegmatycznej Mary i dwóch czy trzech rozciągniętych w nieskończoność ujęć wywołały u mnie skojarzenie z pretensjonalnym " Song to song Terrence’a Malicka . Rozdrażniony, oglądałem dalej. Po scenie z ciastem było już tylko lepiej, a przy końcowych napisach nie mogłem tak po prostu oderwać się od ekranu. Kilka dni po obejrzeniu, " A Ghost Story " nie daje mi o sobie zapomnieć. Tak, jak nie chce siedzieć w żadnej gatunkowej szufladce. Uczucia łączące ludzi są w filmie ważne, lecz to nie " Uwierz w ducha ". Przełamując konwencję obraz niejednokrotnie mnie zaskoczył, zrobił to jednak w znacznie subtelniejszy, niejednoznaczny sposób niż " Szósty zmysł " czy " Inni ". Sam temat naturalnie kojarzy się z horrorem, którego elementów jest tu jak na lekarstwo.Czymże więc jest " A Ghost Story "? Moim zdaniem to wizja życia po śmierci przedstawiona w bardzo elegancki, pozbawiony nachalności sposób, bliższa wyobrażeniu niż objawieniu. Środki artystyczne są oszczędne, żeby nie powiedzieć ubogie: większość akcji rozgrywa się na planie kilku pokoi domu Kobiety i Mężczyzny, poza ich dwójką mamy dosłownie kilka postaci niespecjalnie wartych zapamiętania, a moją pierwszą reakcją na widok wizerunku ducha był pobłażliwy uśmiech. Dopiero po seansie zdałem sobie sprawę, jak plastycznie wyglądał każdy jego ruch, jak podkreślał atuty i ograniczenia postaci. Choć przy odrobinie wysiłku " A Ghost story " można by wystawić na scenie, nie odniosłem wrażenia, że film ma teatralne kompleksy, to nadal kino, i to świetne. Czy widz zechce spojrzeć poza malownicze kadry i doszukać się w nich czegoś więcej, to już sprawa indywidualna.Osobiście nie znoszę określania filmów jako "trudnych" czy "wymagających", ponieważ każdą formę sztuki traktuję przede wszystkim jako rozrywkę, a ta niejedno ma imię. Czasem ma się ochotę "paść oko" kosmicznymi rozwałkami, kiedy indziej śledzić zagmatwane fabularne konstrukcje, śmiać się do rozpuku z mniej lub bardziej durnych rzeczy albo dumać nad sensem istnienia. Jak wspomniałem wcześniej, na film Davida Lowery’ego nie mam gotowej szufladki. " A Ghost Story " polecam więc wszystkim, którzy są gotowi zmarnować kilka minut życia (scena z ciastem!), by potem zobaczyć, a może i przeżyć, coś niezwykłego. Tak po prostu.