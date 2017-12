Sezon na misia

Proszę państwa, oto miś. Ma na imię Paddington, w przyszłym roku skończy 60 lat. W rodzinnej Wielkiej Brytanii traktowany jest jak dobro narodowe. Książki o przygodach sympatycznego futrzaka w przydużym kapeluszu rozeszły się w 35 milionach egzemplarzy, zaś wpływy ze sprzedaży gadżetów z jego podobizną wynoszą pewnie tyle co roczny budżet małego państwa. Pomimo słusznego wieku niedźwiadek wciąż trzęsie show-biznesem. Gdy w 2014 roku zadebiutował na wielkim ekranie, fani zostawili w kasach multipleksów ponad ćwierć miliarda dolarów.najprawdopodobniej powtórzy sukces poprzednika. To rewelacyjne kino familijne: urocze, zabawne i słodkie niczym kanapki z pomarańczową marmoladą, którymi zajada się tytułowy bohater.W filmie Paula Kinga złociste przetwory wyrastają niespodziewanie na przebój więziennej stołówki. Paddington ląduje bowiem za kratkami po tym, jak pewien perfidny aktor wrabia go w kradzież cennego manuskryptu. W trakcie przymusowej odsiadki niedźwiadek podbija serca i podniebienia najbardziej zatwardziałych recydywistów. W tym czasie jego opiekunowie, państwo Brown, próbują na własną rękę dopaść prawdziwego złodzieja. Kryminalna intryga dostarcza twórcom okazji do zabawy gatunkami slapsticku i musicalu, a wzruszający finał jest pochwałą obywatelskiej wspólnoty oraz wartości rodzinnych. Jak zwykła mawiać ciocia bohatera: King w harmonijny sposób łączy ze sobą zgryźliwą, chwilami mocno absurdalną komedię, kino akcji oraz rodzinny melodramat. Wydatnie wspierają go w tym spece od komputerowej animacji, a także wyborna obsada. Pierwsi dbają o to, by mający talent do pakowania się w kłopoty Paddington wyglądał i poruszał się jak milion dolarów. Drudzy wnoszą na ekran wdzięk i angielski. Brawa należą się zwłaszcza się Hugh Grantowi Brendanowi Gleesonowi . Pierwszy jako oślizgły Phoenix Buchanan bawi się rolą przebrzmiałego aktora o ego wielkim jak Big Ben. Drugi kradnie show, wcielając się w obdarzonego ciężką łapą i gołębim sercem bandziora Golonkę.to w dużej mierze hymn na cześć Londynu. Miasta, w którym historia spotyka się z nowoczesnością, a przywiązanie do tradycji idzie pod rękę z kosmopolityzmem. W sensacyjnym wątku kluczową rolę odgrywają najsłynniejsze zabytki stolicy. Jednocześnie twórcy co krok zwracają uwagę na to, jak otwartym i przyjaznym dla obcych miejscem może być Londyn - skoro swoje miejsce na ziemi znalazł tu peruwiański miś, to znajdą je również pakistański sprzedawca albo polski lekarz. Znamienne, że jedną z mniej sympatycznych postaci w filmie jest sąsiad Brownów (znany z Peter Capaldi ) - podejrzliwy wszech-Anglik Curry domagający się eksmisji tytułowego bohatera. Paddington wyrasta tu na symbol walki z panującymi obecnie na Wyspach nastrojami antyimigracyjnymi. Przemawiający dystyngowanym głosem Artura Żmijewskiego zwierzak wnosi do swojej społeczności pozytywną energię, dobre maniery oraz wiarę w drugiego człowieka. I jak tu go nie kochać?