Szukając lepszego jutra, musimy działać wspólnie

Od jego ostatniego filmu Martina McDonagha – " Siedmiu psychopatów " – minęło pięć długich lat. Teraz wreszcie, brytyjsko-irlandzki reżyser powraca z filmem " Trzy billboardy za Ebbing, Missouri ". I trzeba powiedzieć jasno: opłacało się czekać. Film ani na moment nie przestaje ekscytować i pozwala widzom przeżyć morze zmieniających się emocji bez wymuszonych zwrotów akcji czy nieodpowiedniego humoru.Mildred Hayes ( Frances McDormand ) trafia na usta wszystkich w rodzinnym mieście Ebbing w stanie Missouri, po tym, jak wynajmuje trzy billboardy znajdujące się przy starej, zapomnianej przez wszystkich drodze i atakuje za ich pomocą szefa lokalnej policji. Tworzą one bowiem bezpośrednie pytanie do szeryfa ( Woody Harrelson ), który - zdaniem Mildred - ponosi odpowiedzialność za brak skazanych w sprawie morderstwa jej córki. To pociąga za sobą lawinę wydarzeń, których stajemy się świadkami.Choć niekwestionowaną gwiazdą filmu jest McDormand , to jednak reżyserowi udało się stworzyć film bez wskazywania głównego protagonisty. Świat, do którego wchodzimy, skupia się bowiem na społeczeństwie, a postaci czy instytucje tam ukazane służą raczej jako symbole różnych postaw. Szybko staje się jasne, jak stereotypowym i rasistowskim myśleniem kieruje się tam ludzie, a w szczególności funkcjonariusze policji. Najlepszym przykładem jest funkcjonariusz Jason Dixon, wyśmienicie zagrany przez Sama Rockwella . Dixon jest nieco głupim, uprzedzonym gliniarzem, który nadal mieszka z matką i w zasadzie reprezentuje postawę całego Ebbing oburzonego zachowaniem Mildred, jako iż jej prowokacja wyprowadza z równowagi wszystkich mieszkańców: od duchownego po dentystę.Mildred jawi się jako głos ludzi zapomnianych, walczących o sprawiedliwość. Jej wartości są podobne do tych, które posiada szeryf i które wyróżniają ich na tle całego Ebbing. Szeryf natomiast jest filarem w walce o zmianę w społeczeństwie, które nie stawia już zasad moralnych i sprawiedliwości w centrum uwagi, a którym ktoś musi się zaopiekować. Wydaje się jasne, że aby wywalczyć zmianę, muszą oni pożegnać swoje osobiste uprzedzenia i wzajemny żal.Jednak poza symbolicznymi postawami, pozostaje jeszcze znakomite tło psychologiczne postaci. To ich osobiste historie dopełniają emocji, które targają widzem. Tworzy się empatyczne połączenie bohaterów z oglądającymi, a wielopłaszczyznowy charakter postaci nie pozwala na stawianie powierzchownych ocen. W efekcie dostajemy bardzo uniwersalne i zarazem autentyczne role. Dlatego tak łatwo przychodzą wybuchy śmiechu, gorycz, żal czy wzruszenie. Prawdziwy borderline wśród filmów.Z niewiarygodną brutalnością, fantastycznymi występami aktorskimi i mocnymi akcentami czarnej komedii, film ten pokazuje społeczeństwo, które zapomniało jak współpracować i iść na przód. Czy to ma szansę zdrowo funkcjonować? Film nie daje łatwych odpowiedzi, łamiąc schematy i zaskakując widza nieustannie. Jeśli jednak obecne społeczeństwo ma jakąkolwiek twarz, to ten film bardzo trafnie ją ukazuje. Szukając lepszego jutra, musimy działać wspólnie, w przeciwnym razie zatracimy się w swoich własnych uprzedzeniach i rosnącym gniewie.