Tożsamość zdrajcy

Reżyser angażuje widza emocjonalnie, tworząc trzymający w napięciu thriller o nakręcającej się spirali przemocy. Scena torturowanej przez własnych rodaków Dominiki, jest jedną mocniejszych scen, jakie będziemy mieli możliwość oglądać w tym roku w kinie, a jej zadania w "szkole jaskółek" bezlitośnie osiadają pod powiekami i przerażają przemocą psychiczną goszczącą na ekranie. Lawrence’owi można natomiast zarzucić brak odwagi ze scenami erotycznymi, których w filmie jest mało, a do tego przedstawione są w sposób zbyt ugrzeczniony.

"Czerwona jaskółka" punktuje adekwatną do klimatu produkcji muzyką, która nadaje filmowi chłodnego brzmienia. Skomponowane utwory potęgują wydźwięk scen, przyprawiają o dreszcze oraz budząc niepokój i dyskomfort. Warto również wspomnieć o prace charakteryzatorów, którzy postawili silny nacisk na detale. Jennifer Lawrence z każdą minutą goszczenia na ekranie albo bardziej promienieje, albo marnieje w oczach. Kiedy ma uwodzić jest najpiękniejszą kobietą na świecie, ale gdy zostaje sprowadzona do swojego kraju, gdzie poddawana jest torturą wygląda wręcz przerażająco. Skrajność w jej wyglądzie działa na korzyść produkcji i uderza realizmem.Podsumowując, " Czerwona jaskółka " to solidne kino szpiegowskie, w którym jednak spoczywał potencjał na wybitne dzieło. Surowy klimat produkcji przyprawia o dreszcze, a nastrojowa ścieżka dźwiękowa nadaje odpowiedniego brzmienia. Obłędna w swojej roli Jennifer Lawrence udowadnia, że jest jedną z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia i sprawia, że na taką jaskółkę warto "zapuścić żurawia".