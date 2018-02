Uwierz w duchy

Amerykańscy krytycy obeszli się z tym filmem równie czule co Bolo Yeung z kręgami szyjnymi swoich ekranowych adwersarzy. Nie bardzo rozumiem, skąd w recenzjach tyle jadu. Owszem, stojący za kamerą bracia Spierig nie mają ambicji, by odkrywać nowe horyzonty kina grozy. Owszem, sporo w ich dziele klisz i wyświechtanych tricków.to jednak wciąż sprawnie zrealizowany gotycki horror, w którym fani gatunku dostrzegą inspirację takimi choćby klasykami, jakczy(odłóżcie widły, zgaście pochodnie, porównanie do utworu Shyamalana nie jest spoilerem). W dodatku główną rolę gra tu Helen Mirren – aktorka zdolna uszlachetnić swoją ekranową obecnością nawet produkcje z Nicolasem Cage'em Vinem Dieselem . A to wysoko postawiona poprzeczka.Scenarzystów filmu zainspirowała autentyczna historia Sary Winchester. Tak, z tych Winchesterów, znanych na całym świecie producentów broni palnej. Spadkobierczyni wielomilionowej fortuny pod koniec XIX wieku rozpoczęła trwającą 38 lat budowę gigantycznej posiadłości w San Jose. Siedmiopiętrowe gmaszysko wyglądało niczym wytwór fantazji pijanego architekta. W środku znajdowały się setki pokoi, korytarze przypominały labirynt, zaś pracujące bez chwili odpoczynku ekipy robotników co rusz wyburzały i dostawiały kolejne pomieszczenia. W filmie Spierigów do domostwa pani Winchester przybywa doktor Eric Price ( Jason Clarke ), który na zlecenie udziałowców firmy ma sprawdzić, czy pani prezes nie postradała aby zmysłów. Ekscentryczna wdowa twierdzi bowiem, iż nawiedzają ją duchy ludzi zabitych z tytułowej broni.Sarah i Eric to dwie nieźle napisane oraz zagrane postaci. Ona reprezentuje czucie i wiarę. On – szkiełko i oko. Ona interesuje się spirytualizmem, on woli spirytus. Ona nosi się, jakby całe dnie spędzała na pogrzebach. On to narkoman i dziwkarz. W przeszłości oboje przeżyli tragedie, z którymi mimo upływu czasu nie zdołali sobie poradzić. Dla każdego z nich wydarzenia w Winchesterze okażą się formą terapii. Spierigowie szybko wykładają karty na stół. Zamiast wzbudzać w widzu wątpliwości, czy upiorne wizje nie są aby wytworem napędzanej używkami wyobraźni Price'a, twórcy rozpędzają karuzelę strachu. Schody trzeszczą, świece gasną, upiory wyskakują niczym diabeł z pudełka, a opętane dziecko snuje ponure przepowiednie głosem palacza z wieloletnim stażem. Stylowo sfotografowana wiktoriańska posiadłość wyrasta tu na oddzielnego bohatera opowieści – wydaje się żywym organizmem pełniącym jednocześnie funkcję pensjonatu, więzienia i przychodni dla udręczonych dusz.Przez większość seansu reżyserskiemu duetowi udaje się wzorcowo utrzymać napięcie. Duża w tym zasługa pionu technicznego: makijaż zjaw nie wygląda tandetnie, montaż nie przyprawia o epilepsję, a scenografia i kostiumy idealnie współgrają z nastrojem historii. Rozczarowuje jedynie finał, w którym nad emocjami zaczynają górować średnio udane efekty CGI. Poza tym pobyt w filmowej rezydencji upłynął bez większych zgrzytów. Gdybybył hotelem, bracia Spierig mogliby zawiesić nad wejściem trzy gwiazdki.