Vega i wyga

Doda Ent One Investments, Krzysztof Wiktor

Stary pies, nowy pan. Władysław Pasikowski przejmuje stery po Patryku Vedze , a na froncie gangsterskiej wojny melduje się stara gwardia: zaglądający do butelki Metyl ( Krzysztof Stroiński ), poharatany wieloletnią służbą Despero ( Marcin Dorociński ) oraz przeszkolony przez FBI Nielat, od teraz Quantico ( Rafał Mohr ). Zmiana reżysera to nie tylko przesunięcie fabularnych akcentów, ale również dziwaczny rozkrok pomiędzy dwiema filozofiami kina – tą, która zapewniła twórcysławę autora z własnym charakterem pisma, oraz tą, która przyciągnęła do kin wielomilionową publiczność Vegi. Fanów uspokajam: to najlepsza część serii od czasu pierwszegoJuż otwierające film negocjacje z rosyjskimi handlarzami bronią sugerują, że zmiana warty nie odbyła się wyłącznie na druczku bankowym. Ponieważ w słowniku Pasikowskiego istnieją takie pojęcia, jak "inscenizacja" oraz "kompozycja kadru", scena posiada swój początek i koniec, a także odpowiedni nastrój oraz aktorską solówkę. To miła odmiana po ostatnich– tym większa że prolog, w zgodzie z przyczynowo-skutkową logiką, prowadzi do ekspozycji, ta do rozwinięcia, a gdzieś na horyzoncie majaczy punkt kulminacyjny. Skłamałbym, twierdząc, że cały film składa się z dobrych scen, lecz przynajmniej nie ma wątpliwości, co jest kośćcem i mięsem scenariusza. To historia zakonspirowanego w szeregach mafii Despera, jego szorstkiej przyjaźni z Metylem oraz sojuszu zawiązanego – jak to u Pasikowskiego – w imię sprawiedliwości, pod egidą żołądkowej gorzkiej.Stawka jest wysoka, karty rozdane, świat zatrzymał się gdzieś w latach dziewięćdziesiątych, co można – w zależności od tego, którą nogą się wstało – wziąć albo za świadomą stylizację, albo za właściwy reżyserowi estetyczny anachronizm. W sumie na jedno wychodzi, gdyż Pasikowski po prostu czuje klimat prowincjonalnych komisariatów, zatęchłych melin i bez pudła buduje rzeczywistość pozbawioną moralnych punktów odniesienia, o której tak przekonująco w swoim debiucie opowiadał Vega . Bohaterowie to wciąż faceci na krawędzi, którzy porzucili mrzonki o społecznym posłannictwie i generalnie są "za starzy do tej roboty". Rozmawiają ze sobą jak prawdziwi ludzie, w czym spora zasługa doskonałej stawki aktorskiej – nawet kiedy scenariusz zaczyna przywodzić na myśl pole minowe, Dorociński Stroiński potrafią zamienić czerstwy dowcip w komediową perełkę.Drugi film, którego akcja toczy się niby gdzieś obok, ale tak naprawdę w wymiarze X, opowiada historię Miry ( Dorota Rabczewska ) – dziewczyny, która z warszawskiej kawiarenki pełnej hipsterów trafia do podwarszawskiej wilii pełnej gangsterów. Utrzymany jest w tonie niezamierzonej groteski i wygląda jak adaptacja Fredry na modłę– zwłaszcza gdy pichcącej drożdżowinkę Mirze sekunduje władająca międzywojenną polszczyzną babcia oraz Mona ( Agnieszka Kawiorska ), kolejna inkarnacja "kobiety upadłej" ze sztambucha reżysera. To ta historia jest również przestrzenią szkodliwego kompromisu pomiędzy dwiema autorskimi strategiami. Wątki mnożą się bez ustanku: raz Amber Gold i piramida Ponziego, kiedy indzieji droga ku otchłani, to znów korupcja na szczytach władzy. Większość z nich zmierza jednak donikąd i odwraca uwagę od przyzwoicie nakręconego sensacyjniaka.Z racji warsztatowych braków Rabczewska pozostaje najsłabszym ogniwem filmu, lecz trudno upatrywać w tym wyłącznie jej winy. Bezpretensjonalny luz, z jakim wypluwa siebie kaskady wulgaryzmów, to niestety za mało, by wpompować życie w kiepsko napisaną postać. Pasikowski , przy całym szacunku dla jego umiejętności reżyserskich, wciąż nie potrafi powołać do życia ciekawej bohaterki. Bez względu na to, czy egzorcyzmuje narodowe demony, czy idzie w gangsterską rzeźnię, kobiety są w jego filmach wypadkową trującego bluszczu i blondynki z dowcipów (zanim wspomnicie graną przez Annę Korcz agentkę Mossadu z, spójrzcie na nazwiska scenarzystów). W jednej z najbrutalniejszych scen filmu widzimy, jak pijani bywalcy burdelu okładają nakrytą dywanem prostytutkę. W kinie Vegi byłby to pewnie ciężki żart, atrakcja porównywalna z wyrywaniem zęba obcęgami albo podduszaniem przy fellatio. U Pasikowskiego to preludium do westernowej bitki, w której dwóch chandlerowskich typków pierze po gębach ludzi nieprawych. W obydwu przypadkach podobna eskalacja jest najzwyczajniej w świecie niepotrzebna.Stare grzechy mają długie cienie. I widać, że trochę się tych błędów przeszłości nazbierało. Chociaż ściągnięci z emerytury bohaterowie oraz nowy reżyser robią w dużej mierze za ekipę sprzątającą, w szacunek wobec fanów oraz potrzebę opowiadania kolejnej historii nie musimy wierzyć na słowo. Stworzony przez faceta, który miał coś ciekawego do powiedzenia, a następnie brutalnie poturbowany przez jego wewnętrznego biznesmena,spadł na cztery łapy.