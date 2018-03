Bracia Joshua Ben Safdie , znani do tej pory głównie z realizacji krótkich metraży oraz wydanego w 2014 roku niezależnego dramatu " Bóg wie co ", zadebiutowali na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes drugą pełnometrażową produkcją. I mimo, że ta nie przyniosła im żadnej nagrody, to niewątpliwie zapewniła im miejsce na liście najlepiej rokujących twórców amerykańskiego kina niezależnego. Good Time " jest w sporej mierze społecznym przekrojem nowojorskiej biedoty, zmagającej się z bezrobociem, brudem i brakiem perspektyw. W tej ponurej rzeczywistości, reżyserzy osadzają dwójkę swoich bohaterów – także braci. Pierwszy z nich to niepełnosprawny umysłowo Nick Niklas (w tej roli Ben Safdie ), którego brat – Connie Niklas (rewelacyjny Robert Pattinson !), stara się na swój sposób wiązać koniec z końcem. Postawiony pod ścianą, spłukany i pełen długów, pewnego dnia zabiera brata z ośrodka, by ten "pomógł" mu przy napadzie na pobliski bank. Jak jednak można było przypuszczać – nic nie poszło tak, jak powinno. W torbie z pieniędzmi wybucha bomba z farbą, a Nick, podczas ucieczki, zostaje zatrzymany i osadzony w areszcie, gdzie spotyka się z agresją i nietolerancją ze strony współosadzonych. Dodatkowo, Connie będzie teraz musiał zdobyć 10 000 dolarów w ramach kaucji za jego uwolnienie.Sam senariusz, przez swą konstrukcję, przypomina rozpędzoną komedię pomyłek. Fabularne następstwa feralnego napadu to emocjonujący rollercoaster, niepozbawiony zresztą czarnego jak smoła sytuacyjnego humoru, a zarysowane tu dysproporcje, zarówno moralne, jak i ekonomiczne, podkreślane sa co rusz przy okazji kolejnych interakcji z przypadkowymi osobami.Zrealizowanej za psie pieniądze produkcji nie przeszkadza niski budżet. Bracia Safdie stworzyli tę miejską impresję z wykorzystaniem bardzo skromnych, choć skutecznych środków stylistycznych.Szczególną uwagę przykuwa ścieżka dźwiękowa – syntetyczne, pulsujące dźwięki electro-popu autorstwa Daniela Lopatina , który występuje tu pod pseudonimem Oneohtrix Point Never. Jego "kwasowa" muzyka często zagłusza akcję i odgrywa pierwsze skrzypce w budowaniu dramaturgii, ale to doskonale wpisuje się w stylistykę filmu, podkreślając klimat diegezy skąpanej w neonowej poświacie reklamowych szyldów i przydrożnych latarni. Rozedrgana kamera z ręki, podążająca za bohaterami, zgodnie z poetyką paradokumentu, potęguje wiarygdność przedstawionych wydarzeń; bohaterowie działają chaotycznie, improwizują. Nawet, jeśli łamią prawo i postępują nie zawsze zgodnie z z naszym kodeksem moralnym, to widz raczej będzie im kibicował. To w końcu ofiary biedoty, których motywuje silne pragnienie zmiany, chęć wyrwania się z kleszczy dokuczliwej egzystencji. Nie są źli z natury, jednak los nie pozostawił im wyboru.Film braci Safdie to dynamiczny spektakl, po którym wychodzi się z kina jak po całonocnej imprezie, gdzie stroboskopowe światło i syntezatorowa muzyka, wprowadzają w narkotyczny trans. Co jednak istotne – za tą neonowo-mglistą oprawą, kryją się prawdziwe dramaty życiowych rozbitków. Dynamiczna akcja zapewnia spory zastrzyk adrenaliny, a przedstawione na ekranie wydarzenia, łącznie ze stopniowym moralnym rozkładem bohaterów, ogląda się na krawędzi fotela. Wszystko to uwiarygadnia aktorstwo – nikt nie szarżuje, role są świetnie wyważone. Doskonale sprawdza się szczególnie Robert Pattinson w przefarbowanych na blond włosach, u którego desperackie działania na granicy prawa, mieszają się z altruilstyczną potrzebą pomocy rodzinie.Podsumowując, Good Time " jest świadectwem narodzin – kolejnego po braciach Dardenne i braciach Coen – znakomitego duetu reżyserskiego. Miejmy nadzieję, że następna produkcja sygnowana nazwiskiem Safdie dostarczy równie dużej dawki emocji.