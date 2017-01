"L'Avventura", czyli niedokończona historia... (UWAGA! SPOILERY!)

Rok 1960 – co ciekawego na ekranach kin? Ano " Psychoza ", " Do utraty tchu ", " Słodkie życie ", " Spartakus ", " Garsoniera "… Działo się. Natomiast w maju publiczność w Cannes dała wyraz swojemu niezadowoleniu po premierze filmu Przygoda . Nie wiem jak było z tymi gwizdami i buczeniem, ale z pewnością ludzie się śmiali jak wyjaśnia Monica Vitti w filmie, który można znaleźć na YouTube. Powiedzmy sobie od razu o co chodzi. Michelangelo Antonioni nakręcił 140 minutowy film, z gatunku dramatyczno-kryminalno-romantycznego i rozumiecie – ten prostak (jak on śmiał!) "zaprowadził akcję donikąd". W największym skrócie fabuła wygląda tak – grupka znajomych płynie sobie jachtem docierając na wyspę; wtem przyjaciółka Anna zapodziała się gdzieś w niewyjaśnionych okolicznościach; narzeczony Sandro szuka ją, ale bez entuzjazmu; w międzyczasie podrywa jej najlepszą przyjaciółkę Claudię; zakochują się, szukają Anny, Sandro zdradza Claudię, Claudia wybacza i koniec filmu… Na pewno jest to bardziej porywające niż opis " Dekalogu X " na Filmwebie ("Dwóch braci dziedziczy po śmierci ojca jego kolekcję znaczków", ha ha!), ale przyznajcie że nawet w 1960 r. mogło to zirytować publiczność. Piszę "nawet", bo dziś już w ogóle nie mam złudzeń, że masowy odbiorca uzna ten film za interesujący...Zresztą nie chodzi tu tylko o " Przygodę ". Wiele filmów włoskiego reżysera pozostawia nas na polnej drodze, bez roweru. Entuzjasta filmów Antonioniego Roland Barthes , porównał jego twórczość do Matissa , który "malując drzewo zobaczył pustkę między jego gałęziami". Ten film też kończy się pustką. Później krytycy dorabiali do tego różne koncepcje i teorie – pustka po Bogu? Pustka po ludzkich marzeniach, które odchodzą i nie możemy ich powstrzymać? Echa włoskiego neorealizmu? A co na to wszystko sam reżyser? Otóż sam reżyser w ogóle był mało wylewny, w każdym razie dawał do zrozumienia, że nie interesuje go robienie filmów pod oczekiwania widzów. Co innego jego muza Monica Vitti (grająca Claudię) – była o wiele bardziej ekspresyjna i martwiło ją niezrozumienie filmów Michelangelo. Dodajmy, że byli parą, mieszkali w dwóch mieszkaniach połączonych schodami, ale nawet ona w końcu powiedziała: dość. Nie chciała w każdym filmie grać zamyślonej, rozczarowanej lali i poszła w stronę komedii. Co jeszcze ciekawego – na przykład inspiracje reżysera architekturą. Nie bez powodu tyle w tym filmie ujęć budynków i szerokich plenerów. No i sam Sandro jest architektem.W przeciwieństwie do widzów, krytyka doceniła należycie film w Cannes. "Kto zabił Laurę Palmer?". Jeszcze w trakcie trwania festiwalu na murach pisano: "Gdzie jest Anna?". Reżysera cała ta Anna nie obchodziła… Tak jak w filmie – wszyscy szukali, nikt jej nie lubił! Nie o zagadkę kryminalną chodzi w " Przygodzie ", ale o relacje między ludźmi, ich słabości, pożądanie i błyskawiczne zakochiwanie się. O granice etyczne, o moralność. Zwróćmy jeszcze trochę uwagę na twarz Vitti – kluczowa w jego filmach. Nie wiem ile innych aktorek tak dobrze pasowałoby do jego koncepcji – bardzo dobrze oddała uczucie życiowego doświadczenia, rozczarowań, zamyślenia, antycypując nadchodzącą klęskę. Jakby to powiedział inżynier Mamoń – "jej twarz coś wyraża, wie pan…". Laseczki są ważne w filmach Antonioniego – dzięki temu, że wychowywał się w domu pełnym kobiet, zauważył że ich poznanie świata jest bardziej zmysłowe, bardziej intuicyjne i skomplikowane niż mężczyzn ("są filtrem rzeczywistości"). Banał, fakt, ale patrząc na filmowego Sandro ( Gabriele Ferzetti ) trudno się nie zgodzić. I to biblijne wręcz przebaczenie na końcu filmu! A teraz wyobraźcie sobie, że Anna się znalazła. Będą szlochy, skandale albo cały trójkąt rozstanie się w pokoju… Może jednak fabuła " Przygoda " to wcale nie takie wielkie rozczarowanie, jak nam się wydaje?