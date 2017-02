Magdalena Boczarska Jarosław Sosiński / Watchout Productions



Doktor Michalina Wisłocka – wydawać by się mogło, że to kobieta znana każdemu, chociażby tylko ze słyszenia. Jej "Sztuka Kochania" wydana w drugiej połowie lat 70. po dziś dzień jest bestsellerem, po który sięgają kolejne pokolenia. Sama zwykła mawiać, że "ślepy o kolorach nie napisze". Jej życie prywatne i zawodowe było kontrowersyjne i przepełnione ciągłą walką o siebie samą i o wydanie blokowanej przez PRL-owską cenzurę książki, tym bardziej może więc stanowić smakowity kąsek dla filmowców i nie lada wyzwanie dla aktorów.Lata 70. XX wieku, Polska Rzeczpospolita Ludowa w pełnej krasie dba o moralność i obyczajowość narodu. Tymczasem pojawia się doktor Michalina Wisłocka ( Magdalena Boczarska ), ginekolog, która swoją praktykę lekarską prowadzi w Poradni Świadomego Macierzyństwa, gdzie podczas licznych rozmów z pacjentkami pomaga im zrozumieć własne potrzeby. Wyniesione stamtąd doświadczenia w połączeniu z własnym kontrowersyjnym życiem pozwoliły jej napisać poradnik o seksualności, który nie mieści się w kanonie kulturowym ówczesnej władzy ludowej. Przecież o "tych rzeczach" się nie mówi! Rozpoczyna się walka z bezwzględną cenzurą, oporem Kościoła i męskim środowiskiem lekarzy ginekologów o wydanie "Sztuki Kochania".Życie Michaliny Wisłockiej bez wątpienia nadaje się na interesującą fabułę. Za scenariusz filmu odpowiada mający już na swoim koncie niewątpliwy sukces (" Bogowie ") Krzysztof Rak , który tym razem również stanął na wysokości zadania. " Sztuka Kochania… " to doskonałe połączenie prywatnego życia bohaterki z jej praktyką zawodową i trwającą latami walką z komunistycznym systemem. Wszystkie te elementy zgrabnie składają się na całość, żaden z nich nie jest nachalnie eksponowany. Koniecznie należy zwrócić uwagę na dialogi i fantastyczną charakterystykę realiów PRL-u, który niejednokrotnie zostaje bezkompromisowo wyśmiany ze względu na swoje absurdy. Dodatkowo nad wszystkim czuwa nie byle jakie oko reżyserskie – Maria Sadowska W główną bohaterkę wcieliła się Magdalena Boczarska , która wprost emanuje energią i magnetyzmem z ekranu. Postać Wisłockiej jest niejednoznaczna, z jednej strony kontrowersyjna żyjąca w trójkącie z mężem Stanisławem ( Piotr Adamczyk ) i najlepszą przyjaciółką Wandą ( Justyna Wasilewska ), a później wdająca się w romans z żonatym Jurkiem ( Eryk Lubos ), z drugiej w pewnym stopniu konserwatywna w swoim wyobrażeniu miłości i małżeństwa. Boczarska miała nie lada zadanie, śmiało można powiedzieć, że wywiązała się z niego doskonale. Jej Wisłocka to kobieta, której nie sposób nie kibicować, z zapartym tchem obserwujemy jej walkę z władzą i momenty z prywatnego życia kipiące emocjami i erotyzmem. Przebojowa, energiczna, a jednocześnie wrażliwa i delikatna kobieta, pełna sprzeczności prawdziwa Wisłocka. Partnerujący jej aktorzy drugoplanowi ( Adamczyk Lubos oraz Arkadiusz Jakubik Artur Barciś jako przedstawiciele komunistycznych urzędników) także zaprezentowali wysoki poziom aktorski.Kto jeszcze nie widział, powinien zobaczyć. " Sztuka Kochania… " to film pełen humoru, pięknej scenografii i naprawdę dobrego aktorstwa dodatkowo okraszony nutką wpasowującej się w całość obrazu muzyki Radzimira Dębskiego . Kto jest bardziej ciekawy samej Wisłockiej powinien zostać na sali kinowej do końca napisów filmowych, w trakcie bowiem twórcy prezentują nam dodatkowo fragment wywiadu z autorką "Sztuki Kochania".