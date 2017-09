Remake zwykle kojarzy się kinomanom z niezbyt udaną próbą oddania klimatu pierwowzoru i zwyczajnym skokiem na kasę widzów. Od reguły są na szczęście wyjątki jak chociażby melodramat " Mogambo ".Clark Gable wciela się w myśliwego Victora Marswella i zasadniczo powtarza rolę, jaką grał dwadzieścia lat wcześniej, w filmie Victora Fleminga , który znany w Polsce jest pod nieszczęśliwym tytułem " Kaprys platynowej blondynki ". Rzeczony Marswell pracuje w Afryce gdzie poznaje Eloise, pozytywnie zakręconą atrakcyjną brunetkę, której wkrótce ulega. Tymczasem przybywa brytyjski naukowiec Donald Nordley ( Donald Sinden ) wraz ze swoją piękną żoną, Lindą ( Grace Kelly ). Blondwłosa piękność błyskawicznie zostaje częścią miłosnego trójkąta.Powstały w 1953 r. film został wyreżyserowany przez wielkiego Johna Forda (" Dyliżans ” czy " Grona gniewu ”), który zgromadził na planie bodaj wymarzoną obsadę. Etatowy kochanek i stary wyjadacz Hollywood Gable świetnie odnalazł się w scenach zarówno z Gardner , jak i początkującą wówczas Kelly . Charakteryzacja i prezencja aktora sprawiają, że od razu wiadomo kto w tym filmie jest samcem alfa, prawdziwym macho i zdobywcą kobiecych serc. Jego relacje z filmowymi kochankami są wiarygodne i to pomimo ponad dwu dekad różnicy wieku pomiędzy nimi.Siłą filmu jest jednak postać Eloise. Ujmuje widza w ckliwych scenach, jak i bardziej melancholijnych wątkach. Gardner jest bezkompromisowa i autentyczna – moim zdaniem to jej najlepsza rola w karierze za którą notabene została nagrodzona nominacją do Oscara. Podobnie zresztą jak Kelly . Obie jednak musiały uznać wyższość rywalek. Osobiście uważam jednak, że to czarnowłosa aktorka zdecydowanie lepiej zagrała niż jej koleżanka z planu. Być może to kwestia gustu, ale postaci Lindy zabrakło tej energii, pasji, którą emanowała Eloise.Śledząc losy bohaterów, miałem niedoparte wrażenie, że film pełnił rolę quasi edukacyjną i jest swego rodzaju dokumentem z wyprawy na czarny ląd. Rodzajowe sceny z życia afrykańskich zwierząt czy safari musiały wówczas robić spore wrażenie. Była to prawdziwa egzotyka i nie lada gratka. Ponad 60 lat zrobiło jednak swoje. Nie trzeba być koneserem, aby wychwycić sztuczność niektórych scen, właśnie tych z rzeczoną fauną i florą. Taki już jest urok i przekleństwo dawnego kina. Na szczęście perypetie miłosne nie tracą swojego wyrazu nawet dziś. Mogambo ” to niezły film wielkich gwiazd i wielkiego reżysera. Pewnie, że ckliwy i wtórny, ale także subtelny za sprawą pięknych kobiet i wciąż aktualny. Ze względu na kreację Gardner wystawiam notę 7/10.