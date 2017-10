17% pacjentów nie przeżyje kolejnego filmu Vegi

Można powiedzieć, że Patryk Vega dostał drugą szansę od Boga – po wyśmianych " Ciachu " czy " Hansie Klossie " nakręcił naprawdę dobrego " Pitbulla " i trochę słabsze " Niebezpieczne kobiety ". Wciąż jednak wydawało się, że jego moment chwały dopiero nadchodzi, aż tu nagle "przyszedł na świat" film " Botoks "... Botoks " to niewątpliwie bardzo kontrowersyjny film o polskiej służbie zdrowia przedstawiony oczywiście bardziej w konwencji czarnego humoru niż rzeczywistości. Nie przypominam sobie aż tak bardzo surowego, drastycznego polskiego filmu, który nie ma w sobie żadnego przekazu, scenariusza, fabuły oraz dialogów. Od jakiegoś czasu w polskim kinie panuje moda na zbyt ekspresywne wyrażanie dialogów za pomocą wulgaryzmów, niektórzy robią to genialnie ( Smarzowski ) inni trochę gorzej ( Vega ).Film ma parę dobrych momentów, humor, nostalgię, ale niestety są one przedstawione w świetle wydarzeń, które mogą zbulwersować każdego człowieka w tym kraju, chodzi oczywiście o sprawy związane z aborcją. Nie wyobrażam sobie bólu kobiety, która z ciekawości poszła na ten film, mając za sobą historie związaną z staraniem się o dziecko. Nie wyobrażam sobie, jaki wydźwięk wywoła ten film także wśród prawdziwej służby zdrowia i lekarzy. Dla nastolatków ten film będzie wyznacznikiem lansu przez kolejnych kilka miesięcy, dla prawdziwych znawców kina będzie syfem o żadnej wartości.Niestety nawet poziom aktorski wypadł blado jak czoło Vegi po recenzjach " Ciacha ". Tak fantastyczna Dygant nie zaistniała w żaden sposób, Oświeciński można powiedzieć kontynuował swojego "Pitbulla" i bawił się całą grą, Bołądź dobrze, ale bez rewelacji, jedynie na poklask zasługuje Warnke, natomiast Vega jest takim magikiem, że potrafił nawet zniszczyć ikonę polskiego stylu, czyli Grażynę Szapołowską . Nie wiem, po jaką cholerę był Pani Grażynie na stare lata angaż w tym filmie. W moich oczach z ikony polskiego stylu, elegancji stała się taką Panią lekkich obyczajów przeszmuglowaną przez Wschodnią granicę, która troszkę się pogubiła, ale mam nadzieję, że wyciągnie wnioski i znowu wróci na odpowiednie salony.Trzeba przyznać, że Vega ma swój styl, jest oryginalny i wprowadził nowy powiew świeżości do polskiego kina, niestety " Botoks " to zgniłe jabłko, które bardziej spowoduje u nas wymiociny, niż zachwyt tym "dziełem". Film nierealny, kontrowersyjny, obrzydliwy, komercyjny, po prostu zły.