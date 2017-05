Afroamerykański Dzień Kobiet

Katherine, Dorothy i Mary są błyskotliwymi naukowcami, które pracują w NASA przy wysłaniu w kosmos pierwszego Amerykanina, Johna Glenna, tym samym inicjując kosmiczny wyścig między światowymi mocarstwami. Bohaterki muszą pokonać społeczne bariery i dyskryminację na tle zarówno płciowym, jak i rasowym. Energiczne i ambitne kobiety stają do walki o własną godność, spełnienie i udany wynik wyprawy w kosmos. Tym samym, są dość różne: Katherine G. Johnson ( Taraji P. Henson ) to ciepła i pogodna matka trojga dzieci oraz wdowa, Dorothy Vaughn ( Octavia Spencer ) to charakterna i odpowiedzialna przywódczyni, a Mary Jackson ( Janelle Monáe ) to szalona i pełna werwy dziewczyna, jak się później okazuje także matka.