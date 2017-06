Recenzja filmu Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara (2017) Joachim Rønning Espen Sandberg

Ahoj, przygodo... po raz piąty!

Duet reżyserski odpowiedzialny za piątą odsłonę zrobił wszystko, by nawiązać do korzeni serii. Nowi "Piraci z Karaibów" to kino głośne, wybuchowe, dynamiczne, ale i nie pozbawione sensownej ...