Assassin's Creed, czyli prostackim scenariuszom adaptacji gier mówimy: stanowcze NIE!

Idąc ostatnio do kina na " Assassin's Creed (2016) Assassin's Creed ", nie spodziewałem się czegoś wybitnego. Oceny na Metacritic (36/100), IMDb (6,4/10) oraz na Filmwebie (6,2/10) nie pozostawiały mi złudzeń. Poszedłem więc z nadzieją, że dostanę coś znośnego, kiepski film, który jednak pozostanie w mojej pamięci jako nic szczególnego. Po powrocie doszedłem jednak do wniosku, że moje rozumowanie również było błędne. " Assassin's Creed (2016) Assassin's Creed " nie jest tylko fatalnie napisany (czego się spodziewałem, praktycznie wszystkie adaptacje gier tak mają), ale i źle zrobiony.





Film zaczyna się słynnym, szczególnie z gier, rytuałem odcinania palca, kiedy to poznajemy jednego z głównych bohaterów filmu - Aguilara de Nerha, asasyna. Wtedy to też dochodzę do wniosku, że niewiele zrozumiałem z dialogów podczas czasów inkwizycji, gdyż są prowadzone w języku hiszpańskim. Czasem takie problemy występują, gdy jedyny język obcy, jaki się zna, to angielski. Problem tym większy, gdy mieszka się w kraju, którego podstawowego języka się absolutnie nie zna. Zaraz po seansie, wystraszony myślą, że nie zrozumiałem dość sporej części filmu, sprawdziłem streszczenie fabuły i się uspokoiłem. Z kontekstu można zrozumieć tyle samo, jak podczas czytania napisów nawet w ojczystym języku. W pewnym momencie akcja wrzuca nas do roku 1984, gdzie główny bohater - Callum Lynch, jest jeszcze małym chłopcem. Wtedy też przyszły obiekt testu prowadzonym przez Abstergo Industries jest świadkiem sytuacji, która zdeterminuje jego późniejsze decyzje. Następnie akcja przeskakuje do roku 2016, by nam oświadczyć, że Cal jest więźniem skazanym na egzekucję za zabójstwo. Po sytuacji, która miała się skończyć teoretyczną śmiercią głównego bohatera, Cal budzi się w towarzystwie Sophii, która daje mu do zrozumienia, że nie umarł (ta sama sytuacja spotkała Altaira ibn La-Ahada w Assassin's Creed (2007) pierwszej części Assassin's Creed, tutaj Sophia jest niczym Al-Mualim). Co więcej, został wcielony w grupę ludzi, którzy będą pomagali grupie Abstergo znaleźć legendarne Jabłko Edenu. Mianowicie Cal jest potomkiem asasyna, który jest ostatnią częścią układanki. Film od tej pory będzie przeskakiwał z 1942 roku do 2016. Co ciekawe robi to dość płynnie, co jest oczywiście na plus. Jednak dalej nie jest tak różowo. Scenarzyści sprawiają wrażenie, jakby napisanie naprawdę prostego scenariusza sprawiało im niesamowicie dużo problemu.





Główny zarys fabuły nie zwiastuje jednak czegoś złego, wręcz przeciwnie. Jednak gdy widz zauważa jak są prowadzone konwersacje, to zdaje sobie sprawę, że dialogi w tym filmie są fatalne. Typowa sytuacja rozmowy w tym filmie wygląda tak, że zanim aktor coś powie to mija dłuższa chwila. Gdy jednak raczy się odezwać jest to albo równoważnik zdania, albo jedno zdanie. Na tak prostych dialogach budowana jest fabuła filmu. Nawet pomimo takiej prostoty scenarzyści nie wyeliminowali wątków w scenach, które wprowadzają widza w głęboką konsternację i pytania o ich sens. Scenariusz nie jest nawet prosty, jest wręcz prostacki. Sami aktorzy doszli chyba do tego samego wniosku i nawet się zbytnio nie wysilają.









Drugą ważną postacią jest Sophia Rikkin grana przez Marion Cotillard. Jest naukowcem pracującym jako przywódca całego zespołu badawczego Abstergo Industries. Jest pierwszą postacią, którą Cal spotyka po sfingowanej śmierci. Jej głównym celem badań jest znalezienie legendarnego Jabłka Edenu, by wyplenić z ludzi nienawiść, gniew i przemoc. Niestety przez fakt, że postać Sophii i jej kwestie są napisane wyjątkowo nieskomplikowanie Marion Cotillard nie ma sposobu, by ukazać swój talent. Przez większość czasu ma kamienną twarz, wypowiada kwestie jednym tonem (a raczej pojedyncze zdania, gdyż taki urok ma scenariusz). Aktorka próbowała zaimplementować chociaż odrobinę życia i wyjątkowości Sophii, by się jednak trochę odróżniała od typowych złych naukowców. Końcówka filmu to jednak odrobinę za późno. Sprawia to, że ta postać staje się jeszcze mniej interesująca od Calluma.





Jednak to postać grana przez Ariane Labed Ariane Labed rozczarowała mnie najbardziej. Nie jest to jednak rozczarowanie spowodowane tym, że to kiepsko napisana postać (chociaż jest) lub jest kiepsko zagrana. Problem polega na tym, że w ogóle nie wykorzystano ogromnego potencjału Marii. Po zwiastunach i po paru minutach obcowania z tą "asasynką" miałem wrażenie, że to chyba najciekawsza postać ze wszystkich, która została totalnie olana przez scenarzystów. Przez to staje się ozdobą dla Aguilara, która ma ładnie wyglądać. Tak chyba było w założeniach, bo to właśnie ona ciągnie film podczas sekwencji toczących się za czasów hiszpańskiej inkwizycji. [UWAGA, SPOILER!] Jednak niechęć scenarzystów do tej postaci sprawił, że Maria zniknęła z ekranu tak szybko jak się pojawiła [KONIEC SPOILERA].





Postać grana przez Jeremy'ego Ironsa pozostaje jednak najjaśniejszą gwiazdą pośród wygasłych gwiazdeczek. Gra on ojca Sophii, Alana Rikkina, który jest dyrektorem generalnym całego Abstergo. Jego motywacje znalezienia Jabłka Edenu są jednak nieco inne niż u córki. Pomimo tego, że postać Alana jest strasznie przerysowana to jednak Jeremy Irons aktor ze swym stylem gry wpasował się nieźle w całą produkcję. Generalnie jest jedyną postacią, która mnie ani trochę nie zawiodła.





Reszta postaci nie wybija się ponad poziom prezentowanym przez główną obsadę. Jeżeli już się pojawiają to są płytkie, nieinteresujące i generalnie wepchnięte na siłę.





Na małą pochwałę zasługuje praca kamery. Wprawdzie ujęcia podczas potyczek wprowadzają trzęsącą się kamerę (czego osobiście nienawidzę), ale niektóre ujęcia zapierają dech w piersiach. Troszeczkę pozostaję jednak niezdecydowany w kwestii muzyki. Nutka przygrywająca podczas ucieczki asasynów doskonale podkreśla napięcie. Z drugiej jednak strony rockowa przygrywka podczas sceny otwierającej absolutnie nie pasuje do stylu w jakim film będzie potem prowadzony.