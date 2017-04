Bardziej kompletne już nie będzie

Nintendo



Dacie wiarę, że seriabędzie obchodziła w tym roku swoje dwudziestopięciolecie? Wielu przez lata próbowało odebrać jej koronę króla gokartów, jednak każdy kolejny tytuł wracał do domu na tarczy.czy nawet– nieważne, jak wielka i znana by to była marka, Mario rozprawiał się z każdym po kolei.Debiutujące właśnie na nowej konsoli Nintendojest, najprościej ujmując, kompletną i poprawioną edycją wydanej trzy lata temu na Wii U. Poprawiono kilka niedociągnięć, wszystkie wydane DLC są teraz zawarte w grze, a dodatkowa moc obliczeniowa Switcha pozwoliła na kilka poprawek kosmetycznych. Pewnie, fajniej by było dostać pełnoprawną, nową odsłonę, ale powiedzmy sobie szczerze – kto z Was miał Wii U i grał w? Jestem przekonany, że dla większości graczybędzie pierwszym kontaktem zto dopracowywana przez lata do perfekcji formuła totalnie zręcznościowych wyścigów, w których nasze zdolności manualne nierzadko ustępują miejsca szczęściu przeciwnika. Gra daje nam złudne poczucie, że mamy wszystko pod kontrolą – wybieramy jedną z 42 postaci, przebieramy w dostępnych pojazdach, oponach i lotniach, bacznie patrząc na statystyki naszego pojazdu, i pewni siebie odpalamy wyścig. Model jazdy, choć w 100% zręcznościowy, bardzo zgrabnie przekłada właściwości naszego pojazdu na łatwość prowadzenia, jednak wszystko zmieniają rozrzucone po planszy bonusy. Zielona skorupa zdejmująca kogoś w prostej linii przed nami, namierzająca przeciwnika czerwona, ognisty kwiatek pozwalający nam strzelać kulami ognia czy wnerwiające skórki po bananach, które rzucamy oponentom pod koła – to tylko część gadżetów, którymi zawalczymy o podium. W tej grze nie ma żadnych zasad i nawet będąc na prowadzeniu, ani przez chwilę nie możemy czuć się bezpieczni; wystarczy moment, aby spaść z pierwszej na dwunastą lokatę.Edycjato, jak reklamuje Nintendo, największe i najszybszew historii. Faktycznie, 42 zawodników i 48 plansz nie było jeszcze w żadnej grze z serii. Cała zawartość, poza paroma nowymi postaciami, pochodzi oczywiście z wydanego na Wii Ui towarzyszących mu dodatków. Dodatkowo, dodano nową klasę wyścigów. Wpoziom trudności wyrażony był w pojemności silników gokartów – 50cc, 100cc i 150cc. Im wyższa, tym lepsza i bardziej agresywna sztuczna inteligencja, a pojazdy jeżdżą szybciej. Dodana w tej wersji kategoria 200cc to prawdziwy hardkor dla najlepszych graczy – wszyscy chcą nam dokopać, a same auta pędzą jak w futurystycznej ścigałce pokroju. Ciekawą zmianą, dodając trochę świeżości do rozgrywki, jest dodana możliwość wożenia dwóch bonusów jednocześnie – przydaje się przy zaciętych pojedynkach.Trybrównież doczekał się kilku zmian. Dodano nowe tryby zabawy oraz dedykowane im poziomy. W oryginalnymjedynym dostępnym trybem było zbijanie balonów, rozgrywane na dodatek na standardowych trasach z Grand Prix. Teraz tryb "Battle" dostał osiem dedykowanych mu poziomów: 5 zupełnie nowych i 3 zaczerpnięte z poprzednich gier oraz 5 specjalnych trybów – znane już balony, zupełnie nową zabawę w policjantów i złodziei, zbieranie monet zoraz walkę na bomby i capture the flag zz GameCube’a. O ile za trybem "Battle" wna Wii U nie przepadałem, o ile w tym przypadku świetnie się na nim bawiłem przez kilka godzin.na Wii U było jedną z najładniejszych gier na tę konsolę, tak więc twórcy nie mieli zbyt dużo roboty z przeniesieniem tego na Switcha, tak aby gra nie przyniosła im wstydu. Zmieniono rozdzielczość z 720p na 1080p (w trybie przenośnym to dalej 720p, ze względu na rozdzielczość ekranu) oraz podbito liczbę klatek na sekundę. Wersja na Wii U działała w 59 fpsach (w wyniku błędu przy pisaniu kodu gry) jedynie kiedy graliśmy sami – wersja na Switcha utrzymuje pełne 60 klatek zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i przy podzielonym na dwa ekranie. W przypadku zabawy w trzy lub cztery osoby na jednej konsoli liczba klatek spada do 30, jednak w przeciwieństwie do wersji na Wii U praktycznie przez cały czas mamy 30, z bardzo sporadycznymi spadkami. Dodatkową moc obliczeniową wykorzystano na poprawienie dystansu wczytywania obiektów oraz troszkę lepsze efekty graficzne.to gra kompletna. Fenomenalna zabawa na czterech graczy na jednej konsoli, dodane nowe tryby gry, największa do tej pory liczba postaci i poziomów oraz co najważniejsze – możliwość zabrania gry wszędzie ze sobą. Dzięki hybrydowości Switchajest jednocześnie najlepszym, największym i najładniejszym stacjonarnym i przenośnym, jaki kiedykolwiek powstał. Innej oceny nie wypada przyznać tej grze.