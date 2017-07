Crème de la crème

Ramy urodził się z niezwykle czułym węchem i talentem do łączenia smaków, co sprawiło, że zaczął marzyć o karierze kucharza, kierując się mottem słynnego restauratora Auguste Gusteau, że każdy może gotować. Pech chce, że jest on szczurem, a te w kuchni raczej nie są mile widziane. Ciąg niezwykłych wydarzeń sprawia, że pewnego dnia trafia do Paryża i restauracji swego kulinarnego Guru. Tego samego wieczora pracę tu zaczyna Luigini, który niechcący wylewa sporą część zupy dla klientów. Widząc nieporadność i całkowity brak talentu chłopca, Remy bierze sprawy w swoje łapki. Wkrótce ci dwaj jednoczą siły - człowiek dla zachowania pracy i wywarcia wrażenia na pięknej kucharce Colette, szczur zaś, aby spełnić swoje wielkie marzenie o byciu szefem kuchni.











Ratatuj " to mądra opowieść o marzeniach i ich spełnianiu. Remy wierzy, że każdy morze osiągnąć sukces, jeśli tylko się postara. Więc kiedy los podsuwa mu wielką szansę, chwyci się jej wszystkimi czterema łapkami i przywiąże ogonem. Po jakimś czasie się jednak przekona, że same marzenia i niezaprzeczalny talent do gotowania nie wystarczą, a zetknięcie się z rzeczywistością będzie bolesne. Szczurek będzie musiał znaleźć równowagę pomiędzy tym kim jest, a kim byś pragnie.









Zupełnie inny jest Luigini. W odróżnieniu do swojego małego przyjaciela, nie wie czego chce, nie ma jakichś sprecyzowanych marzeń poza utrzymaniem pracy i jest całkowicie pozbawiony talentu. I nagle niespodzianie ktoś taki staje się sławny z dnia na dzień. Rosnąca popularność go przytłacza, a nawarstwiające się kłamstwa sprawiają, że powoli traci grunt pod nogami, co chętnie wykorzysta jego były szef - Szponder. Minie sporo czasu zanim do chłopaka dotrze, że od sławy, dużo ważniejsza jest przyjaźń i szczerość, nawet jeśli twoim najlepszym przyjacielem jest szczurek.









Można śmiało uznać, że los nieźle zadrwił z tych dwóch. Remy pragnie sławy, chce pokazać światu co umie i udowodnić sobie i wszystkim wokoło, że rozmiar nie ma znaczenia, jeśli w grę wchodzi prawdziwy talent. Z kolei Luigini jest jak szczur - w chwilach załamania poddaje się, ucieka i chowa. Ale może to wynikać z faktu, jak obaj zostali wychowani. Pierwszy z nich ma liczną rodzinę, która nawet jeśli nie do końca go rozumie, w ostatecznym rozrachunku wesprze go. Drugi jest sierotą, prawdopodobnie wychowywanym jedynie przez matkę, zapewne też nigdy przez nią niewspieranym. Dzięki temu, że się spotkali, ci dwaj odmienili swoje życie i stworzyli niezapomniany duet i wiele się od siebie nawzajem nauczyli.









Film " Ratatuj " całkowicie zasłużył sobie na Nagrodę Akademii i miłość widzów na całym świecie. Brad Bird dał nam mądrą opowieść o tym, jak ważne jest wiara w siebie i własne marzenia, z których nigdy nie powinno się rezygnować i zawsze warto walczyć o ich spełnienie. I jedyne co mnie w nim nie pasuje to to, że ja nie mogłam spróbować żadnej z serwowanych tu potraw, a jedynie je oglądać.

Wytwórnia Pixar na prawdę ma się czym pochwalić. Spośród jej 17 filmów animowanych pełnometrażowych, aż 8 zdobyło Oscara ze swojej kategorii, co stanowi połowę z dotychczasowych zdobywców tej prestiżowej nagrody. Również pozostałe dzieła zyskały ogromną popularność wśród widzów, jak choćby " Auta ", których część trzecia niedługo ma trafić na ekrany kin. Film " Ratatuj " z 2007 r. w reżyserii Brada Birda należy do tych szczęśliwych obrazów, które nagrodzono uwielbieniem widzów oraz najwyższą nagrodą.