Czas się rozliczyć z przeszłością...

Cieszy natomiast to, że pod względem obsady najnowsza odsłona "Piratów z Karaibów" nie prezentuje się równie marnie co scenariusz. Większość bowiem aktorów i aktorek gra na tyle wyraziście, że człowiek zwraca na nich uwagę. A przecież tak nie musiało być. Tak jak udział Javiera Bardema mógł cieszyć fanów sagi, tak występ Kayi Scodelario Brentona Thwaitesa już niekoniecznie, bo żadne z nich nie ma bogatego dorobku, a Hiszpanowi nie dorastają nawet do pięt. Mimo to nawet im się udało. Mam tu jednak bardziej na myśli Kayę Scodelario , która wcielając się w Carinę Smyth dodała jej od siebie potrzebnych emocji. Dzięki temu ta bohaterka jest zauważalna dla widza, który od razu darzy ją sympatią. Tymczasem Thwaites … nie zachwycił. W ogóle ten australijczyk ma w sobie tyle talentu aktorskiego, co koń ma płetw. Tym większe było moje zdziwienie, gdy tym razem na jego widok, nie zasłaniałem ręką oczu. Wynikało to jednak nie tylko z poprawy gry Thwaitesa , ale także dlatego, że tym razem miał do zaprezentowania ciekawszą rolę. Henry Turner to bowiem syn Williama i Elizabeth Swann, więc to nawiązanie do poprzednich części było całkiem przyjemne.















Główny problem " Piratów z Karaibów " polega na tym, że przy doborze obsady twórcy popełnili dwa podstawowe błędy. W wyborze kandydatów na reżyserów i scenarzysty nie widać bowiem prawie żadnego sensu. Mam wrażenie, że te decyzje zostały podjęte zbyt szybko. Często lepiej wolniej i rozważniej skupić się na danej sprawie niż podjąć szybką, ale nieprzemyślaną decyzję. Tymczasem szefostwo Disneya sprawiało wrażenie, jakby gdzieś się śpieszyło. Większość scen jest szybko urywanych, a żaden z wątków nie zyskał wystarczającej ilości czasu. Ten błąd nie leży tylko po stronie twórców, ale także wykonawców, którzy mieli w końcu odpowiadać za spójny obraz całości. W tym przypadku Joachim Rønning Espen Sandberg nie popisali się. Rozumiem, że Disney chciał dać szansę komuś innemu i chwalę taki tok myślenia. Ale czy oni nie należało zacząć od mniejszego projektu, a nie od razu gigantycznego wyzwania w postaci " Piratów z Karaibów "? Przecież to od początku było skazane na porażkę. A zważmy na to, że wśród pozostałych kandydatów byli także m.in.: Tim Burton czy Alfonso Cuarón , którzy na pewno by sobie lepiej poradzili. Największymi winowajcami nie są jednak reżyserzy, a scenarzysta Jeff Nathanson , który nie dość że swoją fabułą utrudniał pracę innym, to jeszcze wstawił do niej masę głupot (patrz: scena "ślubu" Jacka lub nagłe opętanie Henry'ego). I choć miał pomysł, to nie potrafił go wykorzystać. Szczególnie jestem niezadowolony z pominięcia tematu Trójzębu Posejdona. Bo co znaczą dwie wzmianki o nim, skoro ten legendarny artefakt należy do greckiego boga morza? Wstawiono go chyba tylko po to, aby przyciągał więcej widzów. A sam Trójząb jest rozczarowaniem - wcale nie robi wrażenia… bo wygląda jak zwykły rybacki sierp owinięty oślizłymi glonami. A to, co Nathanson zrobił postaci Jacka Sparrowa (czyniąc z niego zwykłego głupca), jest wielce rozczarowujące. Uważam, że i w tym przypadku twórcy podjęli złą decyzję. Bo choć parę aspektów udało się scenarzyście, to jednak reszta, jak wyszła, tak niestety widać...Czy zatem " Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara " to film słaby i nieudany? Tego bym nie powiedział, bo jednak widowisko Joachima Rønninga Espena Sandberga może poszczycić się świetną scenografią, imponującymi efektami specjalnymi oraz dobrze zarysowanymi postaciami. Niestety rozczarowuje nieprzemyślana fabuła, wyjątkowo nieudolny Kapitan Jack Sparrow oraz zbyt pobieżne podejście do tematu Trójzębu Posejdona. Czy w związku z tym warto obejrzeć ten film? To zależy. Bo Ci, którzy oczekują od tej produkcji jedynie dobrej rozrywki, bedą raczej w większości zadowoleni. Tymczasem fani sagi "Piratów z Karaibów" mogą czuć się zawiedzeni. " Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara " sprawdzają się bowiem jako kino rozrywkowe, ale nie do końca jako piąty epizod tak znanej serii. Miejmy jednak nadzieję, że kolejna część sagi piratów da nam tym razem kawał dobrego kina. A teraz… no cóż… można liczyć tylko na to, że to nie do końca udane rozliczenie z przeszłością dla "Piratów z Karaibów" sprawi, że nie będą oni już tak mocno krytykowani i że nie dopadnie ich nigdy więcej żadna zemsta…