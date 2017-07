Czy czeka nas odNowa?

Poruszających dokumentów o globalnym ociepleniu powstało w ostatnich latach dużo (). Większość z nich to jednak produkcje zza oceanu, analizujące ten temat w szerokiej, światowej perspektywie. Na ich podstawie można sądzić, że zarówno przyczyny, jak i konsekwencje zmian klimatycznych są problemem głównie Amerykanów i mieszkańców równie odległej Azji. To w końcu tam swoją niszczycielską działalność prowadzą największe światowe koncerny i to tam dochodzi do największych klęsk i katastrof.) – wyprodukowany przez fundację WWF – to pierwszy pełnometrażowy dokument, który bada zagadnienie degradacji środowiska w polskich realiach. I mogę Was zapewnić, że popsuje Wam dobre samopoczucie jak żaden do tej pory. Ale też jak żaden napełni otuchą, że na zmiany nie jest jeszcze za późno.Pierwsze minuty filmu Bluszcza wyglądają jak żywcem wyjęte z Leonardem DiCaprio . Oto aktor, Marcin Dorociński , opowiada z offu krótką historię narodzin konsumpcjonizmu i dzieli się prywatnymi refleksjami na temat mrocznej strony amerykańskiego snu.przypomina zresztą głośne amerykańskie dokumenty także pod innymi względami – są tu podobne złowrogie wypowiedzi ekspertów i podobna dramatyczna narracja obrazująca stan zagrożenia. Wykorzystanie sprawdzonej konwencji nie czyni go jednak propozycją odtwórczą. Podobieństwa do innych filmów na zbliżony temat umiejscawiają go raczej w konkretnym dyskursie i sprawiają, że czyta się go jak podrozdział szerzej zakrojonego tematu. Po wstępie zarysowującym ogólną, światową sytuację, twórcy zawężają perspektywę i krok po kroku przedstawiają przyczyny zaistnienia "punktu krytycznego" w Polsce.A że zbliżamy się w naszym kraju do ekologicznej katastrofy, dowodzi chociażby fakt, że od lat stężenie toksycznych substancji w powietrzu w wielu aglomeracjach przekracza dopuszczalne normy. Czasem nawet dziesięciokrotnie, co oznacza, że smogu bywa w nich więcej niż w niechlubnym Pekinie.nie poprzestaje jednak na przytaczaniu powszechnie znanych informacji. Twórcy dokumentu przeprowadzają wnikliwą wiwisekcję problemu i wskazują konkretne przyczyny takiego stanu rzeczy. Co najcenniejsze – robią to w bardzo jasny i przystępny sposób. Po seansie nie będzie wątpliwości, kto odpowiada za tę kryzysową sytuację.W dokumencie Bluszcza nie chodzi jednak o piętnowanie winnych. O wiele istotniejsze jest tu wskazywanie przykładów pozytywnych działań i realnych rozwiązań. A te brzmią tu bardzo konkretnie; choć nie wszystko zależy bezpośrednio od zwykłych obywateli, kierunek działań jest jasny. W filmie przedstawieni zostają bohaterowie, którzy już pracują nad zmianami. Z jednej strony problemy, z jakimi borykają się zwolennicy alternatywnych źródeł energii, mogą gasić entuzjazm na szybką poprawę. Z drugiej – zaangażowanie młodych naukowców pracujących nad nowoczesnymi sposobami zwalczania smogu daje nadzieję, że "punkt krytyczny" to tylko moment przejściowy w drodze do odzyskania ekologicznej równowagi.Ekipa filmu odwiedziła wiele krajów i przeprowadziła wywiady z wieloma ekspertami na całym świecie. Rozmach tego przedsięwzięcia, a także spektakularne zdjęcia sprawiają, żemożna postawić na równi z największymi i najlepszymi produkcjami o podobnej tematyce. W sierpniu na kanale Discovery Polska zadebiutuje serial pogłębiający wątki poruszane w filmie. To może być nie tylko ważny, ale i satysfakcjonujący seans.