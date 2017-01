Dlaczego właśnie Bilbo Baggins?

Akcja " Hobbita " rozgrywa się 60 lat przed wydarzeniami ukazanymi w filmie " Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia ". Bilbo Baggins ( Martin Freeman ), który jest wówczas jeszcze bardzo młodym hobbitem, wiedzie spokojne, przyjemne życie w Bag End. Pewnego dnia do jego domu przychodzi tajemniczy gość, którym okazuje się Gandalf ( Ian McKellen ). Czarodziej próbuje namówić go, żeby wraz z nim i 14 krasnoludami udał się na wyprawę. On jednak nie chce myśleć o opuszczeniu spokojnego Shire. Ostatecznie kusi go perspektywa przygody i dołącza do drużyny, planującej odbić górę Erebor ze szpon krwiożerczego smoka Smauga. Tym to sposobem niepozorny, nie wyróżniający się niczym hobbit udaje się w podróż, która na zawsze go odmieni. Czy uda się jednak krasnoludom wraz z Bilbo Bagginsem bezpiecznie dojść do celu? Czy stworzą zgraną drużynę, na wzór Drużyny Pierścienia? I czy zdołają wypełnić misję?

W kinach jest sporo filmów z gatunku fantasy, jednak " Hobbit: Niezwykła podróż " ma coś, czego nie mają pozostałe filmy. Peterowi Jacksonowi udało się bowiem oddać niezwykły klimat powieści J.R.R. Tolkiena – fantastyczną muzyką rozbrzmiewającą w tle oraz niezwykłymi krajobrazami gór i dolin. Widać, że lubi on Śródziemie i stara się zafascynować widzów tą nieziemsko piękną krainą. Nastrój budują też zapierające dech w piersiach efekty specjalne.













Hobbit " pięknie nawiązuje do " Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia ". Już w pierwszej scenie pojawia się młody Frodo Baggins oraz znacznie starszy Bilbo, który spisuje swoją historię. Tak więc trwają przygotowania do 111 urodzin Bilba. Kiedy Frodo wychodzi na spotkanie z Gandalfem, Bilbo siada na ławeczce przed domem i pykając fajeczkę, pogrąża się we wspomnieniach…









Co do samego filmu, to z pewnością " Hobbit " jest na najwyższym poziomie pod względem wizualnym. Wielu obawiało się, czy filmowi uda się dorównać " Władcy Pierścieni ". A jednak Peter Jackson znów nie zawiódł oczekiwań. Stało się to możliwe w głównej mierze dzięki temu, że większość twórców z poprzedniej trylogii zgodziło się pomóc reżyserowi. Jedną z takich osób był kompozytor Howard Shore , który już we " Władcy Pierścieni " udowodnił, że jest mistrzem w swoim fachu. W " Hobbicie " jego soundtrack nie jest może aż tak zauważalny, ale wpada w ucho i przyjemnie się go słucha. We "Władcy Pierścieni" stworzył on ciężką ścieżkę dźwiękową, budującą napięcie przed nieuniknioną wojną. W " Hobbicie " muzyka jest przyjemniejsza, w większości wywołuje uśmiech na twarzy widza. I dobrze, że kompozytor tak zinterpretował film, bo " Hobbit " jest przygodą. Warto również zwrócić uwagę na przepiękne zdjęcia autorstwa Andrew Lesniego . We "Władcy Pierścieni" postawił on na ciemniejsze kolory – odcienie szarości z dużą ilością czerni. W " Hobbicie " jest zupełnie inaczej. Tematyka filmu nie jest aż tak dramatyczna i dlatego barwy są cieplejsze. Na ekranie dominują przede wszystkim odcienie czerwieni, pomarańczu oraz żółci. Szczególnie widać to w scenie kolacji u Bilbo Bagginsa, a także podczas wędrówki przez doliny Śródziemia. W filmie pojawia się też dużo zieleni i brązu. Natomiast ciemne kolory zauważane są dopiero w scenach finałowych. Zdjęcia krajobrazów Śródziemia zachwycają i budują niezwykły klimat. Rivendell olśniewa blaskiem niczym diament, ale kryje też w sobie pewną tajemniczość. Przy Shire serce przepełnia radość, zaś Dol Guldur budzi grozę.





Efekty specjalne wbijają widza w fotel. Jest ich co prawda dużo, ale nie czuje się przesytu. Jackson bowiem stosuje je w odpowiednich momentach i dzięki temu takie sceny, jak przeprawa przez góry, walka olbrzymów czy akcja pościgu orków za krasnoludami zapadają na długo w pamięci. Film Petera Jacksona został zrealizowany trochę inną techniką. Nie ma bowiem w nim 24 klatek na sekundę, ale aż 48. Na początku ta zmiana nie była zanadto zauważalna, ale kiedy doszło do scen akcji, można było zrozumieć. dlaczego reżyser zdecydował się na ten zabieg.









Każdy zna Tolkiena . Każdy, kto przeczytał chociaż jedną książkę tego autora, rozpozna jego dzieła po sposobie pisania. Długie, ale niezwykle interesujące opisy fantastycznych – a wręcz baśniowych miejsc, równie ciekawie przedstawione postacie: elfów, krasnoludów, goblinów, orków czy hobbitów. Nie brakuje także postaci czysto baśniowych, jak np. Gandalf, który umiejętnościami i wyglądem przypomina Merlina – bohatera legend arturiańskich. W końcu J.R.R. Tolkien jest mistrzem barwnego i dynamicznego opisu grupowych scen walki – na przykład w bitwie pod Helmowym Jarem, czy na Polach Pellenoru. W ogóle w jego dziełach można zauważyć wiele nawiązań do średniowiecza. Miasta takie, jak Gondor czy Rohan, wyglądem przypominają osady z tamtej epoki. Również żołnierze oraz władcy Śródziemia są osadzeni w tamtych czasach. I trudno się temu specjalnie dziwić, gdyż zanim John Ronald Reuel Tolkien został pisarzem, był profesorem filologii angielskiej na uniwersytecie w Leeds, a następnie profesorem literatury średniowiecznej na Oksfordzie oraz znawcą języka staroangielskiego, staronordyckiego, starogermańskiego, a nawet gockiego. Dzięki temu tak umiejętnie tworzył nowe rasy i ich języki. Do dzisiaj wielu autorów w swoich pracach korzysta z jego pomysłów.Pracując na uczelni, Tolkien pewnego dnia postanowił napisać książkę dla swoich dzieci. To miała być taka typowa bajka na dobranoc. Szybko jednak zdał sobie sprawę z tego, że tworzy coś większego. W efekcie w 1937 r. wydał "Hobbita", swoją pierwszą powieść. Ku zaskoczeniu pisarza książka przyniosła mu rozgłos na całym świecie. Zachęcony powodzeniem "Hobbita", wkrótce potem napisał trylogię "Władca Pierścieni" oraz inne opowieści ze świata Śródziemia. Wiele lat po śmierci autora, w latach 80-tych i 90-tych, w Hollywood zaczęto częściej kręcić ekranizacje książek i komiksów różnych autorów. Powstało w tym czasie wiele fantastycznych adaptacji, jednak o sfilmowaniu książek J.R.R. Tolkiena nikt nie pomyślał. Obawiano się bowiem przeniesienia na ekran tak szczegółowo opisanej powieści. Na szczęście w 2001 r. wyzwania tego podjął się Peter Jackson , który nakręcił całą trylogię " Władca Pierścieni ". Jego filmy spotkały się z bardzo dużym uznaniem, zarówno ze strony widzów, jak i krytyków (cała trylogia otrzymała 17 Oscarów – z tego aż 11 Nagród Akademii Filmowej w 2005 r. zgarnęła ostatnia część " Władca Pierścieni: Powrót króla "). Wielu pokochało Śródziemie i z pewnością ucieszyło się na wieść, że Jackson planuje nakręcić " Hobbita ". I tak się stało w 2012 r. Czy jednak film ten sprostał oczekiwaniom widzów? Czy dorównał " Władcy Pierścieni "? I czy zdołał rzeczywiście zabrać wszystkich w Niezwykłą Podróż?