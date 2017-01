Domo arigato

Sega



Mawia się, że "Yakuza to takie japońskie GTA", ale dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie grał w żaden z tytułów tej serii, brzmi to tyleż interesująco, co podejrzanie. W końcuto dziś gamingowy odpowiednik hollywoodzkiego blockbustera, tyle że rozgrywającego się w ogromnym, pełnym atrakcji otwartym świecie. Czemu w takim razie, przez ponad dekadę, pozostaje poza Japonią tytułem niszowym? Po kilkudziesięciu godzinach ustaliłam najważniejsze: stawianie tytułu Segi na równi z hitem Rockstara jest dla tej fantastycznej kryminalnej sagi krzywdzące.Całą strategię twórców- prequela wszystkich pięciu wydanych do dziś tytułów serii - sprowadzić można do jednej decyzji: umieszczenia akcji gry w latach 80, podczas szaleństwa japońskiej “bubble economy”. Okres, w którym pieniądze mnożyły się w geometrycznym tempie, w cokolwiek by ich nie inwestowano, a tętniące nocnym życiem metropolie przechodziły chaotyczne przemiany, pozwolił autorom na coś bezprecedensowego: stworzenie świata niemal w najdrobniejszym detalu wiernego historycznej epoce. Jest w nim miejsce na “większych niż życie” bohaterów, epickie mordobicia oraz fabularne epizody, których nie powstydziłby się ani Takeshi Kitano , ani Terry Gilliam Analogia do gilliamowskiej wyobraźni nie jest wbrew pozorom aż tak egzotyczna - postaciami, które bohaterowie spotykają na ulicach dzielnic rozrywki Osaki i Tokio, można by zapełnić kilkaczy. Jest wstydliwa dominatrix, gang handlarek używaną damską bielizną, entuzjasta “dance-off’ów” i bezdomny mistrz sztuk walki. Poboczne historie napisane są często z poczuciem humoru, przesyca je głęboki humanizm, wzmacniają japoński koloryt. Służą zarówno dookreśleniu głównych bohaterów, jak i przekazaniu graczowi jak największej ilości fascynujących szczegółów z tamtych czasów - od specyfiki rynku nieruchomości, przez zasady funkcjonowania klubów z hostessami, po tradycyjną kuchnię. Kolejne side-questy stanowią świetną alternatywę dla głównego wątku, odrywając gracza od meritum dziesiątkami czynności i satysfakcjonujących mini-gierek.Scenarzyści mają jednak aż dwa asy w rękawie, które powodują, że gracz posłusznie wraca na właściwe tory. Po pierwsze, duet doskonale napisanych bohaterów, których nieuniknionego spotkania nie możemy się doczekać już od pierwszych rozdziałów. Po drugie, pełną zwrotów i emocjonalnych kopniaków opowieść o zemście, honorze i zadośćuczynieniu. Fabuła regularnie wznosi się na poziom najlepszych filmów Kitano, zderzając filozofie życiowe mafijnych bossów z codziennym życiem ich żołnierzy. Przywołanie kultowego japońskiego reżysera nie jest w zasadzie żadnym nadużyciem - sam musiał zauważyć tematyczne i tonalne powinowactwo, skoro zdecydował się użyczyć twarzy oraz głosu jednemu z bohaterów nadchodzącej. Fani gatunku bez problemu rozpoznają zresztą w grze znanych japońskich aktorów - dzięki doskonale spożytkowanej technologii mapowania i digitalizowania twarzy, pozwalającej dokonać podobnego tricku do tego z. Płynne i przekonujące gesty oraz mimika bohaterów ożywiają przerywniki filmowe i zamieniają je angażującą emocjonalnie formę.Zaskakująco udanym i przemyślanym krokiem twórców było wpisanie lejtmotywu gry - wszechmocnego i wszechobecnego pieniądza, również w warstwę konstrukcyjną. Levelujemy nie za żadne XP ale za Jeny (właściwe za grube dziesiątki milionów Jenów), a z pokonanych wrogów pieniądze sypią się jak z rozbitych skarbonek. Drzewko rozwoju postaci, dające dostęp do nowych ataków, wygląda trochę jak ekran automatu z tokijskich arcade’ów. Wseks, władza, lojalność mają swoje pozycje w cenniku, o czym przypomina niemal każda mini-gra, lokacja, czy wątek poboczny.Przedzierając się przez rozświetlone neonami piekiełka Tokio i Osaki doznałam swego rodzaju iluminacji: w stopniu większym niż którakolwiek z gier Rockstara, Yakuza zabiera gracza w prawdziwe miejsce. Być może zgodnie z zamysłem twórców, "Grand Theft Auto" pozostaje humorystyczną groteską, jedynie inspirowaną rzeczywistością, podczas gdy, za pomocą pocztówek z życia metropolii, uczy nas japońskiej popkultury, etykiety i historii. Okazuje się, że właściciel japońskiego klubu nocnego nawet pijanemu, agresywnemu klientowi da szansę na odzyskanie twarzy, cały czas nie wychodząc z usłużnej roli gospodarza, a dziki lokator, w wyniku luki prawnej, może wydusić z właściciela nieruchomości grubą kasę, odmawiając wyprowadzki. Podczas gdy większość gier z otwartym światem mnoży przyczynkowe side questy, aby gracz mógł zapracować na kolejny poziom, tu nagrodą jest zdobyta wiedza i zamykająca epizod scenka rodzajowa.Mimo problemów z utrzymaniem 60 klatek, rozmytymi teksturami, czy powtarzającymi się, nużącymi po 20 godzinach, nawalankami,to rzecz warta uwagi. Dzięki encyklopedii kulturowych ciekawostek oraz zestrojeniu japońskiego kolorytu z osadzoną w gangsterskiej konwencji historią, jest jak kompletnie nam nieznany, egzotyczny drink, w którym ktoś minimalnie przestrzelił proporcje. Pijemy do upadłego, ze świadomością, że mógłby być jeszcze lepszy. Cóż,już wkrótce...