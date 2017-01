Droga bez powrotu

Polskie służby mundurowe raczej nie znajdą w filmowcach swoich ludzi od PR-u. Najpierw Wojciech Smarzowski przedstawił funkcjonariuszyjako sitwę zachlanych i skorumpowanych nihilistów, następnie Patryk Vega wznowił po latach swoją odę do moralnej ambiwalencji rodzimego wymiaru sprawiedliwości, a teraz Maciej Żak wsadza do więziennej furgonetki bandę zaślepionych socjopatów i wysyła ich drogą krajową do piekła. Oczywiście, nawet wśród nich znajdą się porządne chłopaki, które w zgodzie z dewizą Chandlera będą tłuc po gębach ludzi obłudnych i nieprawych.Zaćpany i przepity sierżant Zawada ( Robert Więckiewicz ), nieopierzony, taszczący pod pachą kodeks prawa karnego Feliks ( Tomasz Ziętek ), sfrustrowany służbista Berg ( Przemysław Bluszcz ) oraz wesoły niczym chmura gradowa antyterrorysta ( Łukasz Simlat ) wiozą do szpitala psychiatrycznego wyjątkowego zbira, Kuleszę ( Ireneusz Czop ). Facet był sądzony za pedofilię, a po wyjściu na wolność wysłał na łono Abrahama czterech strażników, więc nastroje wśród pasażerów są, mówiąc delikatnie, minorowe. Akcję nadzoruje naczelnik zakładu i zarazem teść Feliksa, Nowacki ( Janusz Gajos ), lecz bardzo szybko okazuje się, że cała ta beztroska podróż to jedynie zasłona dymna. Podczas gdy Nowacki próbuje wyciągnąć zięcia z furgonetki, a milczący antyterrorysta przeładowuje Kałasznikowa, Zawada powoli wraca do świata żywych i konstatuje, że w jego ciężarówce dzieje się coś niepokojącego. Rychło w czas.Chociaż sam scenariusz rozłazi się w szwach, zaś momentami bywa po prostu komiczny, to dobrze prowadzona obsada utrzymuje intrygę w ryzach. Więckiewicz idzie w "twardziela z sumieniem", Ziętek robi za moralny drogowskaz całej zgrai, a Gajos "z niejednego pieca chleb jadł", ale koniec końców każdy ma tu coś nieoczywistego do zagrania. Wszyscy są też odarci z romantyzmu i pozornie nieefektowni, nawet jeśli ich życiorysy przypominają losy bohaterów taniego kryminału albo "serii z tygrysem". Żak , reżyser o ręce raczej cięższej niż lżejszej, nie może się oczywiście powstrzymać od "uatrakcyjniania" filmu, dorzucania niepotrzebnych wątków, marginalnych ról kobiecych, zbędnych retrospekcji i refleksji na temat egzystencjalnej ceny, którą płacą za nasze bezpieczeństwo "strażnicy społeczeństwa". Ale za fasadą tej nietrafionej socjologicznej analizy znajdziemy całkiem ciekawe kino gatunków - film o facetach zamkniętych w metalowej puszce, o krwi wrzącej pod skórą oraz o dylematach, których nie rozwiążą ani pięści, ani brzydkie wyrazy.Zdjęcia Michała Sobocińskiego , najmłodszego członka wybitnego operatorskiego klanu, potęgują wrażenie klaustrofobii, ilustrują świat, w którym słońce jest nagrodą za przetrwanie kolejnej nocy i generalnie pasują jak ulał do filmowej konwencji. Sobociński szuka nietypowych ujęć, podgląda bohaterów przez kraty, wzmacnia motyw ich dosłownego i metaforycznego zniewolenia. Przemyślana kompozycja kadrów w połączeniu z przyzwoitym aktorstwem oraz narracyjną elegancją sprawia, żejest nie tylko niezłą odtrutką na ostatniego, ale też czymś więcej niż sumą swoich składowych.