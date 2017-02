Dziś prawdziwych musicali już nie ma

Jest ona – Mia, jest on – Sebastian i są marzenia. Spotykają się po raz pierwszy w sznurze aut poganiających się klaksonami, bo przecież to Los Angeles. Miejsce, gdzie każdy spieszy się wyśnić amerykański sen. Dla niej to zostanie aktorką, dla niego założenie klubu, w którym będzie przekonywał gości, że jazz nie umarł. Brzmi bezboleśnie, ale jak to w życiu bywa, takie nie jest. Na szczęście na zgryzoty jest uniwersalny plaster – muzyka. Damien Chazelle po dobrym Whiplash znów zabiera nas w muzyczną podróż, lecz tym razem jest to podróż sentymentalna. Śpiewy, tańce, melodie, wszystko wydaje się być trochę z innej epoki. Dużo tu wzdychania do ery Hollywoodu z czasów, gdy Gene Kelly święcił największe triumfy. Bajkowość, ale taka, dla której oglądamy filmy, oferująca ucieczkę nam i bohaterom granym przez Emmę Stone Ryana Goslinga . Charakterystyczna dla ukazywania muzyki w ten sposób jest scena, w której Mia, słysząc melodię wygrywaną na fortepianie przystaje, zamyśla się na chwilę i postanawia wejść do lokalu, z którego płyną dźwięki. Tam znajduje coś, czego chyba szukała. Miłość. Na szczęście dla widza nie jest to ta od pierwszego wejrzenia. Uczucie między bohaterami ma w sobie przewrotność i charakterystyczną dla współczesnego kina ostrożność. Zamiast namiętnych pocałunków, mamy ręce szukające się w ciemnej sali kinowej. Wszystko na dodatek okraszone jest poczuciem humoru, przez co paradoksalnie łatwiej uwierzyć w uczucie między postaciami. Gdyby i tu wprowadzić bajkowość, byłoby tego za wiele. Reżyser także realistycznie podchodzi do marzeń, które realizują się na naszych oczach. Nierozerwalnie łączą się one wyborami i nigdy nie wiadomo, który z nich jest właściwy. Zawsze jednak trzeba coś poświęcić, o czym Mia i Sebastian, razem czy osobno, się przekonają.Jeśli chodzi o kreacje aktorskie nie jest raczej zaskoczeniem, że Gosling Stone sprawują się w powierzonych rolach. To nie pierwszy film, w którym grają w duecie i to owocuje niezaprzeczalną chemią. Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić to sporadyczny automatyzm Goslinga – są sceny, w których wydaje się, że gra trochę od niechcenia, jakby na przeczekanie, na szczęście takich scen naliczyłem góra dwie. Cieszy też co prawda króciutkie, ale satysfakcjonujące cameo J.K. Simmonsa Poszczególne sekwencje muzyczne zrobione są z pomysłem inscenizacyjnym, mają odpowiednie tempo oraz zaskakujące rozwiązania. Są też różnorodne pod względem efektywności - od kameralnych, rozpisanych na dwójkę aktorów, po rozbuchane, idące w setki tancerzy sekwencje. Na szczęście operator odnajduje się w jednych, jak i drugich i na ekranie nie doświadczamy chaosu. Łyżką dziegciu jest scena w planetarium przedstawiająca taniec w kosmosie. Przy pewnym ujęciu co poniektórzy mogą odczuć lekkie zażenowanie, bo wygląda to jak przerywnik "Tańca z Gwiazdami".Pod wieloma względami " La la land " to film wyjątkowy. Sentymentalny, ale nie żerujący na sentymentalizmie. Opowiadający o wadze marzeń, ale równocześnie przestrzegający o konsekwencjach pościgu za nimi. Skrzący się magią w świecie pełnym cynizmu. Nowoczesny w formie, lecz konserwatywny w wartościach. Koniec końców gorzki, ale wciąż wywołujący uśmiech na twarzy. Wreszcie – wart obejrzenia, bo dziś takich musicali z sercem już nie ma.