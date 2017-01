Fantastyczne to przesada, ale przynajmniej niezłe

Katherine Waterston, Dan Fogler, Eddie Redmayne Warner Bros. Entertainment Inc. Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć " to typowy blockbuster - oszałamiający wizualnie, posiadający wciągającą fabułę, akcję nie zwalniającą nawet na chwilę odrobinę humoru. Brak tu jednak czegoś więcej - czegoś, co naprawdę zaciekawiłoby widza i przytrzymało go w napięciu. Film miał zadatki na jeden z najlepszych nowych fantasy. W rzeczywistości otrzymaliśmy tylko kolejny obraz, który choć cieszy oko, to nie satysfakcjonuje i nie dorasta do poziomu opowieści o czarodzieju z blizną. Przede wszystkim akcja została tu skonstruowana w sposób nadzwyczaj słaby - większość czasu ekranowego zostało przeznaczone na poszukiwania tytułowych zwierząt zagubionych na ulicach Nowego Jorku, albo też na prezentowaniu obecnych możliwości efektów CGI. Poza tym twórcy dodali też drugi ważny wątek, który dotyczy Credence ( Ezra Miller ), który mimo braku magicznych zdolności za wszelką cenę stara się dostać w szeregi czarodziejów. Ostatecznie jego postać nie okazuje się być niestety zbyt ważna dla fabuły, a jej potencjał zostaje paskudzie zmarnowany.

Świat czarodziejów, który wykreowała J.K Rowling w swojej serii książek, ponownie zagościł na ekranach kin. W " Fantastycznych zwierzętach i jak je znaleźć " twórcy otwarli przed nami furtkę do kolejnego rozdziału magicznej opowieści. Tym razem akcja filmu ma miejsce w 1926 roku. Newt Scamander ( Eddie Redmayne ) przybywa do Ameryki. Ma ze sobą walizkę pełną niesamowitych stworzeń. Bohater zaczyna mieć problem, gdy kilka z nich ucieka. A to dopiero początek przygód Newta. Film jest raczej wprowadzeniem do nowej serii, aniżeli odrębnym filmem. David Yates powoli, acz stanowczo "oswaja" widza z zupełnie nowymi realiami, które wbrew pozorom są zupełnie inne, niż te znane z " Harry'ego Pottera ". Poza tym musi przedstawić on nowe postacie. Niestety daleko im do ideału. Najbardziej wyróżnia się tu szczerze zabawny Dan Fogler . Natomiast grany przez Redmayne'a główny bohater ma zbyt idealistyczny charakter. Brakuje mu czegoś czym wyróżniłby się spośród innych postaci. Całkiem nieźle poradził sobie Colin Farrell w roli głównego antagonisty widowiska. Nie można go jednak uznać za naprawdę ciekawego przeciwnika dla naszych bohaterów - nie budzi on ani trochę szacunku, a zarazem brak mu charyzmy, jaką posiadał chociażby Voldemort. Reszta kreacji aktorskich tego filmu to w większości dość przeciętne role.Poza tym w filmie mamy parę gigantycznych absurdów i wręcz nieprawdopodobnych zbiegów okoliczności, które są udolnie maskowane przy pomocy świetnych efektów specjalnych. I chociaż po seansie można czuć niemałe rozczarowanie to jakby nie patrzeć film jest wizualną ucztą. Czas spędzony na oglądaniu " Fantastycznych zwierząt i jak je znaleźć " nie będzie czasem straconym - bo mimo licznych wad całkiem dobrze radzi sobie jako niezbyt wyszukane kino rozrywkowe. Niewątpliwie za atut produkcji można uznać klimatyczną muzykę Jamesa Newtona Howarda . Z pewnością zaletą są też nowe postacie, które mimo że zostały słabo zagrane i wydają się nieciekawymi to wzbudzają w widzu ogromną sympatię.A więc tak na podsumowanie - nowy obraz Davida Yatesa może pochwalić się znakomitą stroną audiowizualną, która robi niemałe wrażenie. Niestety nie można tego samego powiedzieć o historii opowiedzianej w filmie. Jednakowoż polecam zapoznać się z " Fantastycznymi zwierzętami i jak je znaleźć " przede wszystkim z jednego powodu - świat w nich przedstawiony zupełnie zmienia sposób, w jaki widz patrzył na serię o Harrym Potterze i dokłada kolejną cegiełkę do magicznego uniwersum. Miejmy nadzieję, że film ten pokazał tylko odrobinę możliwości twórców, a pełne zadowolenie przyniosą nam kolejne części.