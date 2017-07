Jestes winny...giniesz

Na początku trzeba powiedzieć, że jest to jeden z lepszych filmów szwedzkiego aktora Dolpha Lundgrena i jedna z lepszych ekranizacji komiksu. Młody, obiecujący policjant Frank Castle po brutalnym morderstwie dokonanym na jego rodzinie postanawia sam wymierzać sprawiedliwość. Znany pod imieniem Mściciel przemierza mroczne zaułki miasta w poszukiwaniu złoczyńców. Jake Berkowitz od 5 lat stara się odnaleźć swojego partnera, (czyli Franka), którego (jako jedyny) uważa za żywego. Wszyscy dookoła twierdzą, że Frank zginął razem ze swoją rodziną. I aby fabuła nie była nudna, reżyser Mark Goldblatt ukazuje nam porachunki pomiędzy rodziną mafijną Giannego Franko a Triadą, na której czele stoi pani Tanaka, a która chce przejąć władzę w mieście. Oczywiście Mściciel nie chce do tego dopuścić, a przy okazji będzie mógł dopisać kolejnych bandziorów do swojej długiej listy (125 trupów w 5 lat). Pani Tanaka porywa dzieci bossów mafijnych i tym sposobem stara się wymusić na nich posłuszeństwo. Tak pokrótce przedstawia się fabuła tego doskonałego filmu akcji.Pisząc na początku, że " Punisher " z 1989 roku jest jedną z najlepszych ekranizacji komiksu, nie przesadziłem ani trochę. Zacznę od aktorów. Dolph Lundgren , który zadebiutował w Hollywood filmem "", idealnie wykreował postać zmęczonego życiem i zbuntowanego przeciw niesprawiedliwości, jaka panuje na świecie człowieka, Franka Castlea alias Mściciela alias Punishera. Znakomita charakteryzacja i sposób, w jaki szwedzki aktor przedstawiał nam bohatera jednego z najpopularniejszych komiksów, sprawia, że po obejrzeniu tego filmu niejeden widz ma chęć wymierzać sprawiedliwość na własną rękę (ja miałem;)). Louis Gossett Jr. Grający doświadczonego policjanta i przyjaciela Franka też wywiązał się dobrze ze swojej roli. Takiej osoby brakowało w filmie Jonathana Hensleigha . Czarne charaktery grane przez Kim Miyori (Pani Tanaka) i Jeroena Krabbé (Gianni Franco) również zasługują na wielkie brawa. Oprawa muzyczna znakomita. Mroczny klimat filmu idealnie wypełniany jest równie mrocznymi kawałkami Dennisa Dreitha . Trzeba powiedzieć, że film jest przeznaczony dla widzów dorosłych, (dlatego też w TV mogliśmy obejrzeć wersję ocenzurowaną). W filmie jest dużo strzelaniny, bijatyki, strzelaniny, walki wręcz, strzelaniny ;). Fabuła rozwija się stopniowo, ale w dobrym tempie. Mimo wielu dialogów nie można narzekać na nudę, której w filmie nie mogłem się nigdzie dopatrzyć.Podsumowując, "" z 1989 roku przedstawia dalsze dzieje Franka Castle’a (przypomnę, że film z 2004 roku przedstawia śmierć rodziny Franka i karę, jaką wykonał na oprawcach) zaś ten z 1989 to dalsza krucjata przeciw niesprawiedliwości, złu i przestępcom. Film jest osadzony w bardzo mrocznej atmosferze, co sprawia, że ogląda się go znakomicie. Bardzo dobra gra aktorów, muzyka, efekty pirotechniczne i fabuła dają bardzo wysoką pozycję temu obrazowi w dziale "Ekranizacje komiksów". Jeśli oglądałeś " Punishera " z 2004 roku, a nie widziałeś tej perełki z 1989, to popełniasz błąd. A kto popełnia błąd – ginie. ;).Jedyne, czego mi zabrakło u Franka Castle’a a.d. 89, to koszuli z wizerunkiem czachy na klatce piersiowej. (Aczkolwiek jego twarz była ucharakteryzowana na podobieństwo wizerunku z tejże koszuli).