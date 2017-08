Kobieta na ratunek świata

Widowisko Patty Jenkins skupia się na życiu Diany ( Gal Gadot ), należącej do Amazonek – mitycznego szczepu kobiet – wojowniczek, stworzonego przez samego Zeusa. Zanim jednak w ogóle dziewczyna przyszła na świat, jej matka Hipolita ( Connie Nielsen ) i cały klan musieli stoczyć zaciekłą walkę przeciwko Aresowi, bogowi wojny. Ten był zazdrosny o to, że Zeus opiekował się ludźmi i Amazonkami, a na niego nie zwracał uwagi. Z tego powodu wypowiedział on posłuszeństwo wszystkim bogom i postanowił wymierzyć im karę. W krótkim czasie pokonał większość z nich, a na jego drodze pozostał już tylko jego ojciec. Wkrótce potem stoczył z nim decydujący pojedynek na Olimpie. Zeus, widząc że nie da rady go pokonać, w ostatnim tchnieniu potężnie go zranił, a Rajską Wyspę, Królestwo Hipolity ukrył pod gęstą mgłą tak, by ich tamten nigdy nie odnalazł. Nikt nie wie jednak, czy Ares rzeczywiście zginął. Przez następne lata kraj Themiscyry pozostał bezpieczny, a Diana ciągle rozwijała swoje umiejętności pod okiem Antiope ( Robin Wright ). Wszystko się zmienia jednak w chwili, gdy na wybrzeżach wyspy rozbija się tajemniczy brytyjski samolot. Jego pilot, Steven Trevor ( Chris Pine ), opowiada Amazonkom o Wielkiej Wojnie, przez którą życie straciło ponad kilka milionów osób. A on twierdzi, że Niemcy spróbują jeszcze raz zaatakować za pomocą jakiegoś śmiercionośnego wynalazku. Hipolita i wojowniczki od razu w sprawcy tego chaosu rozpoznają Aresa. Diana, słysząc to, wbrew woli matki, ucieka z Themiscyry. I tak wkrótce potem kobieta trafia na front, gdzie wraz z Trevorem i jego "barwnymi" kompanami, postanawiają powstrzymać nieobliczalnego Ludendorffa ( Danny Huston ) i jego równie niebezpieczną asystentkę, Dr Maru ( Elena Anaya ). Czy jednak uda się Wonder Woman pokonać siłę wrogą, zanim będzie za późno? Czy zrozumie, że świat to nie tylko dobro i szczęście? I czy zdoła spełnić swoje przeznaczenie?