Konar nie płonie

W Walentynki król jest jeden. Kogo obchodzi socjopatyczny Ryan Reynolds masakrujący w swych wrogów czy idący jego śladami Keanu Reeves ? Kogo obchodzi Batman w zupełnie owym wydaniu? W Walentynki musi być uczucie, romantyzm, musi zjawić się prawdziwy książę z bajki. A ten właśnie ponownie się objawił. Christian Grey wrócił i jest uroczy jak nigdy wcześniej. Zapomnijcie zatem o " Deadpoolu ", " Johnie Wicku " czy " Lego Batman ". Czas ponownie poczuć potęgę prawdziwej miłości, która jest przecież marzeniem niemal każdego z nas.Jak wspomniałem, Chistian Grey wrócił. I to w zasadzie to byłoby na tyle. Wrócił, odszukał Anastasię i po pierwszej drętwej rozmowie ją odzyskał. W tym momencie fabuła się kończy i zaczyna ograny schemat: nudna rozmowa, seks, znowu kilka minut rozmowy, seks itd. Oczywiście nie można powiedzieć, że powieść E.L. James miała rozbudowaną fabułę, a autorka umiejętnie pogłębiła w niej relację między głównymi bohaterami. Nie. Materiał źródłowy był słaby, nie mający nic wspólnego napisanym lekkim piórem porządnym erotykiem. Nie można jednak odmówić autorce, że starała się powyższe uczynić. Wprowadziła kilka drugoplanowych postaci, starała się wpleść w całość intrygę. Wyszło jej to nieudolnie, a w zasadzie w ogóle nie wyszło, ale wyzwanie podjęła. Słaby pierwowzór w żaden sposób nie rozgrzesza natomiast Jamesa Foleya . Ten, do spółki z Niallem Leonardem , poniósł całkowitą klęskę. Drugi plan w ogóle nie istnieje, pojawiające się w tle postaci znikają w kilka sekund, by tylko był czas na kolejny stosunek między naszą parą. Aż żal patrzeć na, nazbyt używającą botoksu, Kim Basinger , która pojawia się tutaj jako była domina Greya. Całkowicie obojętne są też postaci szefa Any oraz Leili. Są to tylko pozorne przeszkody, które tak naprawdę nic nie wnoszą, ani nic nie znaczą. Ich wątki błyskawicznie są ucinane. Wrażenia tego nie poprawia także fakt, że pewnym jest powrót jednego z przeciwników w przyszłorocznym finale trylogii.A skoro drugi plan nie istnieje, a zwiastuny starające się nam wmówić, że będziemy świadkami nawet thrillera okazały się kompletnym kłamstwem (choć czy była jedna osoba w nie uwierzyła?), cała nadzieja pozostaje w głównych bohaterach. Tutaj mamy kolejną klapę. Jamie Dornan wydaje się jeszcze bardziej sztywny i spięty niż w pierwszej części. Jest taki, gdy żartuje, gdy stara się być poważny, gdy chce być władczy. Dosłownie zatem w całym filmie. A przez to zamiast uwierzyć, że naprawdę mamy przed oczami miliardera, który potrafi uwieść i zdominować każdą kobietę, można co najwyżej się uśmiechnąć widząc zagubionego, świeżo upieczonego studenta. Lepiej od niego wypada Dakota Johnson . Widać, że ona chciałaby przejąć inicjatywę i ubrać w tym związku spodnie, ale przecież to ona ma być uległą. Scenariusz nie pozwala jej na rozwinięcie skrzydeł, plącze jej tylko dodatkowo nogi i tym samym także ona wypada nieprzekonująco i sztucznie. Tak samo sztuczne jest uczucie między nimi i sceny erotyczne. Co z tego, że cały Dornan jest sztywny, jeśli akurat tam gdzie powinien taki być jest całkowicie zwiotczały? W zasadzie podczas seksu nie zdejmuje nawet spodni (może robi jeden wyjątek), a same sekwencje erotyczne są nakręcone z taką wstydliwością, że spokojnie można by je puścić podczas spotkania kółka różańcowego. Co z tego, że w ruch idą kajdanki czy rozpórki skoro nic z tego w zasadzie nie widzimy? Aż ma się ochotę iść do apteki, kupić pewny lek i sprezentować go Christanowi, by ten konar wreszcie zapłonął i uratował ten związek.Także polski tytuł jest mylący. W " Ciemniejszej stronie Greya " nie ma nic z jego mroczniejszego wizerunku, wręcz przeciwnie. Z drugiej strony jedynka także nie zaprezentowała jego pięćdziesięciu twarzy. Póki co jest tylko jedna, bardzo mdła. Idę o zakład, że za rok " Nowe oblicze Greya " wbrew tytułowi, także powieli to, co już doskonale znamy. Ciemniejsza strona Greya " jest tak naprawdę czystym skokiem na kasę, żerującym na fali popularności książki. Jest też nudnym i przydługim wstępem do przyszłorocznego zamknięcia trylogii. Do kogo jest ona adresowana? Nie wiem. Całość nie sprawdza się ani jako zwykły romans, ani tym bardziej mocniejszy erotyk. Podejrzewam, że młode pary są w łóżku o wiele bardziej kreatywne i pomysłowe niż Christian i Ana, starsze stażem małżeństwa z kolei nie znajdą tu żadnej iskry, która mogłaby na nowo rozbudzić ich związek (o ile oczywiście jest jakiś kryzys). Jest tu bowiem tylko chłopak, który czasami lubi dać w łóżku dziewczynie klapsa, a ona nie ma nic przeciw. Słowem: nuda. Jedynym plusem jest, podobnie jak w poprzedniku, ścieżka dźwiękowa wraz z przewodnią piosenką. Resztę skutecznie zabija wszechobecna sterylność. Choć podejrzewam, że najbardziej zagorzali fani nieco przychylniej spojrzą na całość.Osobiście jednak wracam do " 9 1/2 tygodnia ". Tak z sentymentu do Basinger , by przypomnieć sobie, ze kiedyś grała w dobrym erotyku.