Nie dajcie się zwieść opiniom!

Pomimo niskiej oceny na Filmwebie i wielu argumentach, przemawiających za tym, aby nie oglądać tego filmu, ja zdecydowałam się to zrobić. Opowiada on przepiękną historię o miłości trzech lub więcej ludzi i rzucaniu do siebie piłką. Moim zdaniem film trzeba obejrzeć więcej niż raz, aby zrozumieć dobór postaci, dialogów i scen, które na pierwszy rzut oka mogą wydać się przypadkowe, ale na pewno takie nie są.Główny bohater, Johny (grany przez Tommy'ego Wiseau ), jest jakiegoś rodzaju przedsiębiorcą. Za niedługo ma się pobrać z urodziwą Lisą, która zdradza mężczyznę z jego najlepszym przyjacielem, Markiem. Aktorstwo Juliette Danielle Greg Sestero jest na naprawdę wysokim poziomie, porównując się do tych aktorów w końcu myślę, że miałabym szansę na bycie aktorką.Pomimo licznych hejtów (które z pewnością usłyszycie) ja uważam, że historia Johny'ego opowiada o zmęczonym życiem młodym człowieku. Rola ta (odegrana perfekcyjnie przez Tommy'ego Wiseau) jest istnym majstersztykiem, aktor wygląda jakby był równie przemęczony jak jego postać! Trudno się dziwić, w końcu poświęcił tak wiele dla tego filmu, biorąc na siebie reżyserię, scenariusz, i tak dalej... Wraz z świetną muzyką, wygrywaną zapewne przez jakiegoś utalentowanego 4-latka, tworzy się niesamowity klimat codziennego życia. Wiele ważnych cytatów można wynieść z tego filmu. Możemy na przykład dowiedzieć się, że życie to życie i życie się komplikuje, gdy ktoś nas zdradza.Na scenariusz poświęcę osobny akapit, ponieważ historia jest bardzo gorliwie opowiadana. Tommy Wiseau zadbał, abyśmy nie pominęli żadnego szczegółu. O tym, że Mark jest najlepszym przyjacielem Johny'ego dowiadujemy się około 11 razy, a o tym kogo Lisa kocha - 23. Brawa i ukłony! Bohaterowie rozmawiają ze sobą możliwie najprostszym językiem, zapewne reżyser chciał dotrzeć do wszystkich ludzi i przekazać im swoją wizję.Natomiast montaż i reżyseria zapewniają nam tyle akcji na sekundę, że nie sposób się nie nudzić. Możemy z gorliwością obserwować jak główna bohaterka trzyma kieliszek z winem w ręku, po czym w następnym ujęciu dopiero po niego sięga, a w kolejnym; podnosi do ust! Dynamicznie zmieniająca się akcja sprawi, że film pozostawi po sobie niezapomniane wrażenia.Pewnie ciężko Wam będzie zrozumieć ten film za pierwszym razem, pewnie pomyślicie, że jest "słaby", kolokwialnie mówiąc, ale po dłuższym zastanowieniu się odnajdziecie jego drugie dno. Ta produkcja pokazuje nam, że nikt nie jest w stanie upaść niżej, niż Tommy Wiseau , a jego śmiech będzie się wam śnił po nocach. Ahahaha!