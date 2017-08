Niektóre straty bywają bolesne

Widowisko Roba Marshalla jest kontynuacją przygód najbardziej znanego pirata, którego historie mieliśmy już szansę zobaczyć w poprzednich częściach. Tym razem Kapitan Jack Sparrow po pokonaniu Davy'ego Jonesa i utracie "Czarnej Perły" wyrusza na poszukiwania tajemniczego Źródła Wiecznej Młodości. W podróży towarzyszy mu nieodłączny kompan, Gibbs. Wspólnie docierają do Londynu. Tam jednak wpadają w kłopoty, a w wyniku myślenia Jacka tylko o sobie, zostają rozdzieleni. Gibbs wyrusza do legendarnego miejsca wraz z brytyjską ekspedycją, na czele której stoi Barbossa. Tymczasem Jack Sparrow trafia na okręt okrutnego Czarnobrodego przez dziwne znajomości sprzed lat z jego córką, Angelicą. A Czarnobrody też szuka Źródła, aby nie dopuścić do zapowiedzianej mu śmierci. Dodatkowo do walki dołącza flota hiszpańska. I tak trzy niezależne ekspedycje udają się na poszukiwanie legendarnego miejsca. Która jednak z nich odnajdzie je jako pierwsza? I czy każdemu uda się zdobyć to, na czym mu zależy - czy Jack odzyska Perłę, Barbossa otrzyma szansę na zemstę, a Czarnobrody oszuka śmierć?





Przyznać trzeba, że decydując się na przejęcie serii po tak znanym reżyserze, jakim jest Gore Verbinski Rob Marshall nie miał wcale łatwego zadania. Cała bowiem seria "Piratów z Karaibów" to wielki sukces Disneya. Tym trudniejsze miał on związane z tym wyzwanie, bo jego zadaniem nie było tylko zadowolić krytyków, ale przede wszystkim fanów sagi. Matematycznie rzecz biorąc, widzów jest znacznie więcej, więc poziom trudności rośnie. Co jednak ważne, reżyser wyszedł obronną ręką. Niestety w tej części zdecydowanie mniej czuć ducha poprzednich epizodów, na co wpływa odejście wielu ważnych postaci. Dlatego Marshall zasługuje na szacunek, gdyż większości z kluczowych bohaterów już nie spotkamy. W efekcie jest nieźle, lecz mogło być o wiele lepiej…









Jack Sparrow zawsze odkrywa jakieś niezwykłe miejsca lub artefakty. I tym razem jest podobnie – "Źródło Wiecznej Młodości" jest faktycznie niesamowite. Ta słynna Fontanna Indian to jednak nie wymyślona zabawka scenarzystów, lecz legendarne miejsce, o którym mowa była już w XVI wieku, gdy konkwistadorzy najeżdżali na ziemie Indian. Jednym z nich był Juan Ponce de Leon, hiszpański żeglarz, który do Ameryki wyruszył w poszukiwaniu bogactwa i… nadziei. I znalazł ją, gdy od rdzennych mieszkańców kontynentu dowiedział się o "Źródle Wiecznej Młodości". Ta nazwa go zaintrygowała i postanowił odnaleźć to miejsce – długo szukał, aż w końcu zaginął. Nie wiemy, czy odnalazł Źródło, ale w filmie otrzymujemy na to odpowiedź. Szkoda tylko, że twórcy temu niezwykłemu miejscu poświęcili mało uwagi. To co jeszcze sprawia, że czwartą odsłonę "Piratów z Karaibów" można uznać za interesującą, to oczywiście Syreny. Pomysł z wykorzystaniem tych pięknych i niebezpiecznych kobiet sprawdził się świetnie. I nawet jeśli część koncepcji nie zachwyciła, to inne robią wrażenie.





Od strony wizualnej " Piraci z Karaibów " stoją na nierównym poziomie. Oczywiście do większości aspektów nie można się przyczepić. Widać, że twórcom zależało na stworzeniu interesującego i spójnego widowiska. W poprzednich filmach to się udawało – ciekawiły widza w miarę dalszego oglądania. Duży udział w tym sukcesie miał Gore Verbinski . Zadanie było jednak u niego tym trudniejsze, że był reżyserem całej trylogii. A mimo to, wyszedł bez szwanku, choć parę błędów się zdarzyło. To raczej jednak wina scenariusza, który czasami był bez sensu, jak choćby wydłużona i zbytnio dramatyczna końcówka trzeciej części. Po czterech latach przerwy można było zatem mieć nadzieję, że coś się poprawi. W tym przypadku nawet ponowny wybór Terry'ego Rossio Teda Elliotta nie zdziwił - chcieli odkupić swoje winy. Niespecjalnie im to jednak wyszło. Wiele wątków jest spłyconych, a postacie tracą. Jednak kłopoty nie pojawiły się na początku. Coś zawaliło się w środku, kiedy zaczęło brakować magii historii. A co najgorsze, zaczęła się pojawiać nuda...





Sporą jednak winę ponosi także reżyser. To on powinien odpowiadać za spójny i zrozumiały dla widza obraz całości. Rob Marshall starał się jak mógł, ale scenariusz blokował jego możliwości. Ale i tak mógłby coś zrobić - w końcu Gore Verbinski miał na to sposób. W fabule jego filmów zdarzały się błędy, ale on potrafił je zatuszować żartem lub zwrotem akcji. Marshallowi brakuje zaś tej elastyczności. Z resztą nie ma już większych problemów. Zarówno montaż, muzyka jak i zdjęcia są dobrze zrealizowane. Szczególnie dobre wrażenie robią ujęcia Dariusza Wolskiego , które są naprawdę świetne. Doskonale budują one klimat. A Wolski bez dwóch zdań jest jednym z najlepszych w swoim fachu. Tymczasem ścieżka dźwiękowa Hansa Zimmera może i jest dobra, ale brakuje jej uroku. Tym razem niemiecki kompozytor nie miał widzom zbyt wiele do zaoferowania, pomimo tego, że starał się to zmienić.

Reżyserzy od zawsze byli kluczowi przy produkcji filmów. Bez nich żadne widowisko nie miałoby szansy pojawić się na ekranie. Ten zawód sięga historią aż do czasów starożytnej Grecji - to właśnie wtedy, kiedy narodził się teatr antyczny, pojawili się pierwsi jego przedstawiciele. My obecnie kojarzymy reżyserów z przemysłem filmowym. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że każdy z nich odróżnia się od siebie. Jedni wolą kino psychlogiczne, drudzy fantastyczne, a jeszcze inni wybierają gatunki komediowe, dramatyczne, czy kryminalne. Co jednak ważne, część z nich wyróżnia się pod tym względem, że są niezależni - działają na własną rękę, tworzą własne sagi i nie przejmują się krytyką. Filmy tych autorów często początkowo budzą kontrowersje, ale mimo to, szanujemy je. Przykładów takich osób jest wiele: Quentin Tarantino Lars von Trier czy George Lucas , twórca "Gwiezdnych Wojen" to tylko niektórzy z nich. Do tych niezależnych reżyserów należy także Gore Verbinski , ojciec "Piratów z Karaibów". A jak jego historia się potoczyła?Droga zawodowa Verbinskiego może wydawać się nam podobna do tych, które już znamy - jak większość, borykał się on na początku z trudnościami. Komplikacja polegała na tym, że nikt mu nie pomagał w rozwijaniu pasji, jaką było filmowanie. Nie zrezygnował jednak ze swoich marzeń. Kiedy skończył szkołę, zaczął reżyserować teledyski dla zespołu "L7". Nie było to zajęcie dające wielkie pieniądze, ale pozwalało mu się szkolić. Później podjął się pracy bandy "Bad Religion". W 1996 roku Verbinski zadebiutował debiutanckim krótkometrażowym filmem, " Ritual ". Kolejne jednak jego produkcje (" Polowanie na mysz ", " Mexican ") przeszły bez echa. On zaś nie zamierzał się poddać. W końcu jego cierpliwość została wynagrodzona, gdy na ekranach pojawił się " Ring ". W krótkim czasie zdobył on uznanie. Zachęcony tym sukcesem Verbinski postanowił nakręcić film o piratach z XVIII wieku. Żmudne prace nie zawiodły. " Piraci z Karaibów " od razu zdobyli wielu fanów na całym świecie. A reżyser poszedł za ciosem i stworzył trylogię o przygodach Jacka Sparrowa. Kiedy jednak reżyser zrezygnował z następnych epizodów, myślano że to już koniec "Piratów z Karaibów". Niedługo potem Disney postanowił jednak wznowić serię. Do pracy nad całością zaangażowano Roba Marshalla i tak powstali " Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach ". Czy jednak jest to udane widowisko? I czy Disney, wznawiając przygody Jacka Sparrowa, podjął słuszną decyzję?